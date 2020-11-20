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Кухонные гаджеты, упрощающие процесс приготовления блюд

Каждая хозяйка мечтает, чтобы процесс приготовления блюд, был не только быстрым, но и увлекательным. Для этого придумали кухонные аксессуары и принадлежности, с которыми готовка превратится в одно удовольствие.

Подборка лучших кухонных гаджетов с Алиэкспресс


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Силиконовая форма для варки яиц и для приготовления оладий


Блинчики в виде сердечка, цветочка или просто ровного круга – мечта?


Нет, теперь это реальность, ведь можно приобрести силиконовую форму для приготовления блинчиков, оладушек или даже жарки яичницы, которая будет удивлять всех своей безупречной круглой формой. Удивите своих домочадцев красивой и оригинальной подачей блюд.


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Терка для чеснока с держателем

Надоело мучиться с нарезкой чеснока? Тогда этот кухонный гаджет специально для вас. Терка с легкостью справится с чесноком и имбирем, а вам не придется прикладывать никаких усилий. Порадуйте себя новым удобным приобретением.


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Дуршлаг для промывки круп

Забудьте о том, что в результате промывки овощей, фруктов и круп, большая их часть просыпается. Теперь есть удобный и стильный дуршлаг, который не упустит ни одну крупинку. Держать его также удобно, ведь есть специальная ручка, а также дуршлаг можно использовать и для хранения овощей, фруктов или зелени.


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Складной силиконовый дуршлаг

Надоело, что дуршлаг занимает много место в кухонном шкафу? У нас есть отличная замена – складной дуршлаг, который точно поместится даже в самый маленький шкаф. С его помощью очень легко промывать овощи, фрукты и даже крупы.


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Силиконовый складной контейнер для хранения еды

Следите за питанием и носите с собой еду, но контейнеры много занимают места?


Мы нашли решение - это складной ланч-бокс, который больше не будет занимать много места в вашей сумке. Набор из 4 контейнеров отлично подойдет для завтрака, обеда или ужина. Теперь следить за питанием будет намного проще, ведь это станет не только полезно, но и удобно. Ланч-бокс из безопасного пищевого материала, который моется в посудомоечной машине, подходит для микроволновой печи и морозильной камеры.


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Пресс для чеснока из нержавеющей стали

Забудьте старые неудобные и сложные чеснокодавилки, ведь теперь можно приобрести легкий и удобный измельчитель для чеснока из нержавеющей стали. Такой гаджет очень удобен в работе, компактен и не займет много места в кухонном шкафу.


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Кулинарный силиконовый коврик для раскатки теста

Готовите пирог или торт, а тесто пригорает? Пергамент и масло не помогают?


Тогда этот коврик вам точно понравится, ведь прямо на нем можно раскатать тесто нужного диаметра. Любая хозяйка оценит то, что на этом коврике есть разметки, и легко можно определить нужный диаметр вашей выпечки. Его можно положить в духовку на противень. Такой кухонный гаджет станет незаменимой вещью на вашей кухне.


Кулинарный силиконовый коврик для раскатки теста Купить на Aliexpress

Мини слайсер (ломтерезка) для овощей

Перестаньте уже мучиться с натиранием овощей на терке, ведь теперь это можно сделать быстро и легко с овощерезкой. Он легко нарежет картошку, морковь, капусту и даже фрукты. Есть несколько насадок для разной толщины нарезки, что очень удобно и практично.


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Щипцы для орехов

Любите орехи, но постоянно ломаете голову над тем, как их расколоть?


Орехоколка - этот кухонный гаджет упростит вам жизнь, ведь с помощью щипцов теперь с легкостью можно расколоть любые орехи. Щипцы много места не займут, поэтому поместятся даже в самый маленький ящик.


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Таймер для варки яиц

Многие, наверное, сталкивались с проблемой переваренных или недоваренных яиц, поэтому этот гаджет решит эту проблему. Таймер для варки яиц нужно лишь опустить в кастрюлю вместе с яйцами и смотреть за изменениями. Надписи покажут, когда яйцо будет всмятку, а когда вкрутую, поэтому вам больше не нужно гадать готовность яиц.


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Приспособление для чистки рыбы от чешуи

Большинству хозяек знакомо то, что при очистке рыбы ножом, можно порезаться. Пора покончить с этим - теперь можно легко и без происшествий очистить рыбу от чешуи. Для этого и изобрели такой удобный кухонный аксессуар, как чистилка для рыбы или скребок для чистки рыбы от чешуи. Вся чешуя теперь не будет разлетаться в стороны, а будет собираться в контейнер. Если не знаете, что подарить своей жене/бабушке/маме, то рыбочистка идеальный выбор.


Приспособление для чистки рыбы от чешуи Купить на Aliexpress

Мерная ложка для сыпучих продуктов в граммах и миллилитрах

Когда нет кухонных весов, но взвесить сахар или крупу нужно, то на помощь придет мерная ложка. С ее помощью можно легко измерить самые необходимые ингредиенты в граммах и миллилитрах. Больше не нужно искать кухонные весы, которые занимают в два раза больше места.


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Противоскользящая открывалка для банок

У многих возникают трудности в открытии банок с закручивающимися крышками, но теперь открыть такую банку будет проще простого. Открывалка, с которой не нужно прикладывать много усилий, откроет банку со специями, консервами, соками и тд.


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Ручная мельница для соли и перца

Надоело тратиться на специи в специальных баночках в виде мельницы? Теперь можно купить просто специи, насыпать их в мельницу и больше не придется постоянно покупать дорогие специи. Такой кухонный гаджет не только стильно выглядит, но и прослужит долгую службу.


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Мельница для перца и соли

Постоянно рассыпаете молотые соль и перец? Забудьте об этой проблеме, теперь вы можете готовить специи самостоятельно, а также хранить их, не рассыпая. Для этого вам поможет удобная и компактная мельница для соли и перца.


Мельница для перца и соли Купить на Aliexpress

Кухонные электронные весы

Давно присматриваете удобные и компактные кухонные весы? Тогда эти вам точно понравятся. С их помощью можно точно подсчитать нужный вес круп или специй. Работают они от батареек, поэтому проблем с подключением к розетке, не будет.


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Автоматическая корзина для мусора

Забудьте про те корзины для мусора, которые нужно открывать. Теперь можно приобрести такую корзину с сенсорным режимом - умное мусорное ведро. Она сама откроется, если ее датчик поймает сигнал вашей ноги или руки. Также эта корзина бесшумная и имеет быстрое открытие.


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Противоразливная силиконовая воронка для супа с носиком для кастрюль

Наливаете бульон или суп, и разливаете все вокруг тарелки? Забудьте об этом, теперь можно приобрести специальный носик для кастрюль. Удобный кухонный гаджет, который облегчит вашу готовку.


Противоразливная силиконовая воронка для супа с носиком для кастрюль Купить на Aliexpress

Лапшерезка для изготовления лапши

Любите готовить и всегда мечтали о приготовлении домашней лапши? Этот кухонный гаджет специально для вас. С помощью машинки для приготовления лапши вы сможете готовить тонкую, толстую, короткую и длинную лапшу.


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Складная ручная сушилка для лапши

Очень удобная сушилка для лапши, изготовлено из высококачественного пищевого пластика. Хорошо пойдет в комплекте с лапшерезкой.


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Молоток для мяса или тендерайзер для мяса игольчатый

Незаменимая вещь на кухне - это молоток с иглами для мяса. С его помощью мясо получается тонким, а специи проникают глубоко в волокна. Успейте приобрести необходимый аксессуар на кухню по привлекательной цене.


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Силиконовая масляная бутылочка с кистью

Каждая хозяйка будет рада такому подарку, ведь ей больше не нужно будет тратить литры масла на смазывание сковородки, противня или других приборов. С помощью масляной щетки можно экономно расходовать масло, ведь оно заливается в специальный контейнер. Много места такая щетка не занимает, поэтому приобрести ее точно нужно.

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Силиконовая масляная бутылочка с кистью Купить на Aliexpress

Все эти кухонные гаджеты помогут в приготовлении ваших любимых блюд. С ними ваша готовка будет легкой и не займет много времени. Подарите себе возможность проводить больше времени с семьей, ведь с такими кухонными принадлежностями больше не придется часами стоять у плиты.

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