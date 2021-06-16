Летуаль или Рив Гош: что лучше и выгоднее для клиента?
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Стоимость товаров
Самый главный вопрос, который интересует покупателей, – это финансовая выгода. Качественная косметика и парфюмерия стоят достаточно дорого, поэтому вопрос экономии актуален всегда. Где дешевле – в Рив Гош или Летуаль? Давайте прямо сейчас сравним стоимость одних и тех же продуктов без учета скидок постоянного покупателя.
Ухаживающее тональное средство-флюид Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Glow
Полная цена в Рив Гош составляет 4225 рублей (Сейчас со скидкой 2199 р.).
В Летуаль продукт стоит 4120 рублей.
Радикально восстанавливающий дневной крем Ahava Time To Revitalize Extreme Day Cream
В Рив Гош этот крем стоит 7630 рублей.
А вот в Летуаль – 7640 рублей.
Парфюмерная вода VERSACE Bright Crystal Absolu
На момент написания статьи стоимость духов в Рив Гош составляет 5000 рублей.
Полная цена в Летуаль равна 5000 р., но в магазине также действует скидка – 50 мл парфюма можно приобрести всего за 3539 рублей.
Таким образом, дать однозначный ответ на вопрос, где дешевле – в Рив Гош или Летуаль – невозможно. В этих магазинах цены могут незначительно различаться, так что перед совершением крупной покупки стоит сравнить текущую стоимость на разных сайтах. По мнению покупателей, в Летуаль чаще проходят скидки, о которых поговорим далее.
Программа лояльности и скидки в Рив Гош и Летуаль
Говоря о том, чем отличается Рив Гош от Летуаль, нужно обязательно сравнить предложения магазинов для постоянных клиентов. Вот что готовы дать клиентам конкурентные сети.
Рив Гош
Клиенты получают такие типы карт:
- Стандартная. Позволяет экономить на покупках до 5 %. Накопив от 3 до 6 тысяч рублей, можно получить дополнительную скидку от 5 до 10 % на следующую покупку.
- Золотая. Дает скидку до 25 %. При этом 5 % с каждой покупки начисляется в виде бонусов.
Чтобы получить золотую карту вместо стандартной, нужно накопить на ней 10 тысяч рублей. Кроме того, клиентов ждут подарки ко дню рождения.
Летуаль
В этом магазине предусмотрены такие типы карт:
- Рубиновая. Скидка по ней – 10 %, выдается за заказ на 399 руб. и выше.
- Сапфировая. Выгода составляет 15 %, предоставляется при покупке как минимум на 3000 рублей.
- Аметистовая. Отнимает 20 % от ценников продуктов, оформляется, если вы потратите на шопинг от 15 тыс. рублей.
- Бриллиантовая. Позволяет получать максимальную скидку – 25 %. Для приобретения бриллиантовой карты нужно сделать покупку на сумму от 25 тысяч.
При достижении нужной цифры на карте она автоматически обменивается на более выгодную. На дни рождения распространяются специальные скидки – до 35 % на все позиции каталога.
Таким образом, «добраться» до максимальной скидки постоянного клиента в Рив Гош проще, чем в Летуаль. Однако, если учесть, что в Летуаль часто предлагаются чуть более низкие цены, владелец бриллиантовой карты может сэкономить там больше, чем в Рив Гош. Кстати, также можно попасть на акцию, где оба магазина просто дарют карту с наминалом 25% покупателю (я свои карты так получила), просто зарегистрируйтесь либо подпишитесь на рассылку BeriBuy и вы будет в курсе всех предстоящих акций в этих интернет-магазинах.
Говоря о скидках и акциях магазинов в целом, можно сказать, что распродажи охватывают больший ассортимент в Летуаль. А вот разнообразие спецпредложений поражает в обоих магазинах. Тут есть и акции на определенные бренды, и тематические распродажи, и подарки при покупке на определенную сумму. Особенно заманчивые предложения ждут клиентов в преддверии новогодних праздников, на Черную пятницу. Чтобы увеличить свою выгоду, воспользуйтесь купоном Летуаль или промокодом Рив Гош.
Многие интересуются, почему Летуаль делает такие скидки. Все просто: магазин закупает продукцию крупными партиями у производителей напрямую, не переплачивая посредникам. Иногда приобретаются остатки на складах производителей, причем речь совершенно необязательно идет о товарах с «подходящим» сроком годности. Высокий спрос на косметику и парфюмерию позволяет компании постоянно поддерживать лояльные цены на товары.
Где продаются оригиналы парфюмерии
Многие спрашивают, где лучше купить парфюм – в Летуаль или Рив Гош. Обе сети гарантируют подлинность туалетной воды и косметики, так как компании дорожат своей репутацией. Тем не менее, иногда в сети встречаются отзывы о том, что в Летуаль им попадалась просроченная продукция. Делаем вывод: при получении любого товара внимательно изучайте его сроки годности на упаковке, прежде чем ее вскрыть. И тут совершенно неважно, где вы совершаете покупку: в Летуаль, Рив Гош или любом другом магазине.
В Летуаль есть Scent Bibliotheque – эксклюзивная парфюмерная библиотека. В ней представлены элитные базовые парфюмы из Поднебесной – Shanghai Tang, роскошные ароматы Carner Barcelona с древесными нотами, волшебные духи Liquides Imaginaires с мистичными названиями.
В Летуаль и Рив Гош есть наборы с парфюмерией. К плюсам Рив Гош можно отнести тот факт, что тут предлагается больше пробных версий дорогих и нишевых ароматов. Можно экспериментировать с духами, не рискуя крупными денежными суммами.
Ассортимент товаров в Рив Гош и Летуаль
В основном, продается в Рив Гош и Летуаль одно и то же:
- гигиенические и декоративные средства масс-маркет, миддл-маркет, люкс, профессиональные продукты;
- парфюмерия для мужчин и женщин, в том числе нишевая;
- средства для ухода за волосами;
- техника для красоты;
- ароматы для дома.
По словам клиентов, в Летуаль чуть больше выбор брендов, а так отличий между магазинами практически нет. Сегодня и в одном, и в другом бутике есть органическая и корейская косметика. Каждая сеть является эксклюзивным дистрибьютором определенных брендов, например, Лету представляет марку BUXOM (известна помадами и блесками для губ с эффектом объема), а Рив Гош – Origins, бренд натуральной косметики с потрясающими ароматами.
Любительницы корейской косметики также отмечают, что в Летуаль больший выбор азиатских продуктов на любой кошелек. Кроме того, на такие товары почти постоянно действуют скидки.
Еще одно достоинство Летуаль в плане ассортимента – наличие собственного бренда. Под одноименной торговой маркой Л'Этуаль выпускаются сотни наименований декоративной косметики, аксессуаров и элегантных украшений.
Другие особенности Летуаль и Рив Гош
Что касается обслуживания, то, в целом, клиенты говорят о хорошем сервисе и в Рив Гош, и в Летуаль. Консультанты готовы помочь с выбором продукции онлайн и ответить на все интересующие вопросы.
К достоинствам Рив Гош многие покупатели часто относят тот факт, что вместе с товарами из основного заказа они регулярно получают большое количество пробников.
Что касается стоимости курьерской доставки, то в обоих магазинах она будет абсолютно бесплатной, если вы совершите покупку на сумму от 1000 рублей.
Если обсуждать ассортимент подарков, то они есть и в одном, и в другом онлайн-бутике. Это не только подарочные косметические и парфюмерные наборы. В продаже часто появляются фирменные бьюти-боксы, созданные экспертами Рив Гош и Летуаль. Они позволяют протестировать лучшие новинки косметики в мини-версиях и пробниках. Летуаль также занимается доставкой цветочных букетов.
Отвечая на вопрос, где лучше покупать – в Летуаль или Рив Гош – нужно помнить об индивидуальности предпочтений каждой девушки. У обоих магазинов есть масса поклонников. Тем не менее, если вы хотите совершать действительно выгодные покупки, лучше мониторить предложения обеих сетей и не пропускать свежие купоны.
Выбираем интернет-магазин Летуаль
Выбираем интернет-магазин Рив Гош
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