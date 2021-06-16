Летуаль или Рив Гош: что лучше и выгоднее для клиента?

Для экономии времени многие из нас покупают косметику, парфюмерию и бьюти-аксессуары онлайн. Наибольшим спросом в России пользуются 2 магазина – Рив Гош и Летуаль. Девушки часто обсуждают плюсы и минусы этих онлайн-бутиков, так что сегодня сравним их особенности и сделаем выводы на основе оценок клиентов. Разберемся, что лучше – Летуаль или Рив Гош – с помощью нескольких критериев.

Фотография взята из источника freepik.com

Стоимость товаров

Самый главный вопрос, который интересует покупателей, – это финансовая выгода. Качественная косметика и парфюмерия стоят достаточно дорого, поэтому вопрос экономии актуален всегда. Где дешевле – в Рив Гош или Летуаль? Давайте прямо сейчас сравним стоимость одних и тех же продуктов без учета скидок постоянного покупателя.

Ухаживающее тональное средство-флюид Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Glow

Полная цена в Рив Гош составляет 4225 рублей (Сейчас со скидкой 2199 р.).

В Летуаль продукт стоит 4120 рублей.

Радикально восстанавливающий дневной крем Ahava Time To Revitalize Extreme Day Cream

В Рив Гош этот крем стоит 7630 рублей.

А вот в Летуаль – 7640 рублей.

Парфюмерная вода VERSACE Bright Crystal Absolu

На момент написания статьи стоимость духов в Рив Гош составляет 5000 рублей.

Полная цена в Летуаль равна 5000 р., но в магазине также действует скидка – 50 мл парфюма можно приобрести всего за 3539 рублей.

Таким образом, дать однозначный ответ на вопрос, где дешевле – в Рив Гош или Летуаль – невозможно. В этих магазинах цены могут незначительно различаться, так что перед совершением крупной покупки стоит сравнить текущую стоимость на разных сайтах. По мнению покупателей, в Летуаль чаще проходят скидки, о которых поговорим далее.

Программа лояльности и скидки в Рив Гош и Летуаль

Говоря о том, чем отличается Рив Гош от Летуаль, нужно обязательно сравнить предложения магазинов для постоянных клиентов. Вот что готовы дать клиентам конкурентные сети.

Рив Гош

Клиенты получают такие типы карт:

Стандартная . Позволяет экономить на покупках до 5 %. Накопив от 3 до 6 тысяч рублей, можно получить дополнительную скидку от 5 до 10 % на следующую покупку.

. Позволяет экономить на покупках до 5 %. Накопив от 3 до 6 тысяч рублей, можно получить дополнительную скидку от 5 до 10 % на следующую покупку. Золотая. Дает скидку до 25 %. При этом 5 % с каждой покупки начисляется в виде бонусов.

Чтобы получить золотую карту вместо стандартной, нужно накопить на ней 10 тысяч рублей. Кроме того, клиентов ждут подарки ко дню рождения.

Летуаль

В этом магазине предусмотрены такие типы карт:

Рубиновая . Скидка по ней – 10 %, выдается за заказ на 399 руб. и выше.

. Скидка по ней – 10 %, выдается за заказ на 399 руб. и выше. Сапфировая . Выгода составляет 15 %, предоставляется при покупке как минимум на 3000 рублей.

. Выгода составляет 15 %, предоставляется при покупке как минимум на 3000 рублей. Аметистовая . Отнимает 20 % от ценников продуктов, оформляется, если вы потратите на шопинг от 15 тыс. рублей.

. Отнимает 20 % от ценников продуктов, оформляется, если вы потратите на шопинг от 15 тыс. рублей. Бриллиантовая. Позволяет получать максимальную скидку – 25 %. Для приобретения бриллиантовой карты нужно сделать покупку на сумму от 25 тысяч.

При достижении нужной цифры на карте она автоматически обменивается на более выгодную. На дни рождения распространяются специальные скидки – до 35 % на все позиции каталога.

Таким образом, «добраться» до максимальной скидки постоянного клиента в Рив Гош проще, чем в Летуаль. Однако, если учесть, что в Летуаль часто предлагаются чуть более низкие цены, владелец бриллиантовой карты может сэкономить там больше, чем в Рив Гош. Кстати, также можно попасть на акцию, где оба магазина просто дарют карту с наминалом 25% покупателю (я свои карты так получила), просто зарегистрируйтесь либо подпишитесь на рассылку BeriBuy и вы будет в курсе всех предстоящих акций в этих интернет-магазинах.

Говоря о скидках и акциях магазинов в целом, можно сказать, что распродажи охватывают больший ассортимент в Летуаль. А вот разнообразие спецпредложений поражает в обоих магазинах. Тут есть и акции на определенные бренды, и тематические распродажи, и подарки при покупке на определенную сумму. Особенно заманчивые предложения ждут клиентов в преддверии новогодних праздников, на Черную пятницу. Чтобы увеличить свою выгоду, воспользуйтесь купоном Летуаль или промокодом Рив Гош.

Многие интересуются, почему Летуаль делает такие скидки. Все просто: магазин закупает продукцию крупными партиями у производителей напрямую, не переплачивая посредникам. Иногда приобретаются остатки на складах производителей, причем речь совершенно необязательно идет о товарах с «подходящим» сроком годности. Высокий спрос на косметику и парфюмерию позволяет компании постоянно поддерживать лояльные цены на товары.

Где продаются оригиналы парфюмерии

Многие спрашивают, где лучше купить парфюм – в Летуаль или Рив Гош. Обе сети гарантируют подлинность туалетной воды и косметики, так как компании дорожат своей репутацией. Тем не менее, иногда в сети встречаются отзывы о том, что в Летуаль им попадалась просроченная продукция. Делаем вывод: при получении любого товара внимательно изучайте его сроки годности на упаковке, прежде чем ее вскрыть. И тут совершенно неважно, где вы совершаете покупку: в Летуаль, Рив Гош или любом другом магазине.

В Летуаль есть Scent Bibliotheque – эксклюзивная парфюмерная библиотека. В ней представлены элитные базовые парфюмы из Поднебесной – Shanghai Tang, роскошные ароматы Carner Barcelona с древесными нотами, волшебные духи Liquides Imaginaires с мистичными названиями.

В Летуаль и Рив Гош есть наборы с парфюмерией. К плюсам Рив Гош можно отнести тот факт, что тут предлагается больше пробных версий дорогих и нишевых ароматов. Можно экспериментировать с духами, не рискуя крупными денежными суммами.

Ассортимент товаров в Рив Гош и Летуаль

В основном, продается в Рив Гош и Летуаль одно и то же:

гигиенические и декоративные средства масс-маркет, миддл-маркет, люкс, профессиональные продукты;

парфюмерия для мужчин и женщин, в том числе нишевая;

средства для ухода за волосами;

техника для красоты;

ароматы для дома.

По словам клиентов, в Летуаль чуть больше выбор брендов, а так отличий между магазинами практически нет. Сегодня и в одном, и в другом бутике есть органическая и корейская косметика. Каждая сеть является эксклюзивным дистрибьютором определенных брендов, например, Лету представляет марку BUXOM (известна помадами и блесками для губ с эффектом объема), а Рив Гош – Origins, бренд натуральной косметики с потрясающими ароматами.

Любительницы корейской косметики также отмечают, что в Летуаль больший выбор азиатских продуктов на любой кошелек. Кроме того, на такие товары почти постоянно действуют скидки.

Еще одно достоинство Летуаль в плане ассортимента – наличие собственного бренда. Под одноименной торговой маркой Л'Этуаль выпускаются сотни наименований декоративной косметики, аксессуаров и элегантных украшений.

Другие особенности Летуаль и Рив Гош

Что касается обслуживания, то, в целом, клиенты говорят о хорошем сервисе и в Рив Гош, и в Летуаль. Консультанты готовы помочь с выбором продукции онлайн и ответить на все интересующие вопросы.

К достоинствам Рив Гош многие покупатели часто относят тот факт, что вместе с товарами из основного заказа они регулярно получают большое количество пробников.

Что касается стоимости курьерской доставки, то в обоих магазинах она будет абсолютно бесплатной, если вы совершите покупку на сумму от 1000 рублей.

Если обсуждать ассортимент подарков, то они есть и в одном, и в другом онлайн-бутике. Это не только подарочные косметические и парфюмерные наборы. В продаже часто появляются фирменные бьюти-боксы, созданные экспертами Рив Гош и Летуаль. Они позволяют протестировать лучшие новинки косметики в мини-версиях и пробниках. Летуаль также занимается доставкой цветочных букетов.

Отвечая на вопрос, где лучше покупать – в Летуаль или Рив Гош – нужно помнить об индивидуальности предпочтений каждой девушки. У обоих магазинов есть масса поклонников. Тем не менее, если вы хотите совершать действительно выгодные покупки, лучше мониторить предложения обеих сетей и не пропускать свежие купоны.

Выбираем интернет-магазин Летуаль

Выбираем интернет-магазин Рив Гош

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