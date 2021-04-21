Лучшие миски для собак: автокормушка, поилка и фонтаны

В поисках качественной миски для собак легко можно растеряться, особенно если продавец-консультант настойчиво хвалит те или иные дорогостоящие модели. Какая лучше всего подойдет для вашего питомца и стоит ли переплачивать за такие вещи, как автокормушка или поилка в виде фонтана, вы узнаете в этой статье.

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Параметры выбора мисок для корма собак

Перед тем, как сравнивать разные модели между собой, обратите внимание при выборе на ряд ключевых параметров. Миска должна:

Отличаться экологичностью и гипоаллергенностью

Подходить животному по размеру и высоте

Не скользить по полу и легко мыться

Не содержать мелких деталей, которые собака может отгрызть

Касаемо материала, в продаже самыми популярными являются миски из пластика, керамики, а также металлические. Пластиковые модели – наиболее дешевые, среди них встречается максимальное количество оттенков и форм. Но не стоит забывать, что пластик часто становится причиной аллергии у ряда собак, а также может выделять вредные вещества и едкий запах. В этом плане оптимальнее керамическая миска – она отличается максимальной экологичностью, но тяжелая по весу (понадобится коврик, чтобы не царапать пол), а также может легко биться при ударе или падении. Что касается стальных мисок, их сложно грызть, они не вызывают аллергии, но при этом очень гремят и катаются по гладкому полу.

Сравнить разные модели и приобрести лучшие можно в следующих магазинах:

PETSHOP https://www.petshop.ru/

Бетховен https://www.bethowen.ru/

Старая Ферма https://www.dogeat.ru/

Зоопассаж https://zoopassage.ru/

Ле Мурр https://lemurrr.ru/

Разные модели поилок и мисок

Одной из наиболее популярных моделей сегодня является миска для медленного поедания корма собакой, или так называемая интерактивная миска. Внешне она выглядит как кормушка для собак с шипами, которая будет незаменима для собак с избыточным весом или любящих слишком быстро есть. Шипы замедляют скорость питания, а также позволяют собаке тренировать навыки добытчика – еду приходится доставать в выемках и между шипами. Сейчас в интернет-магазинах представлено множество подобных моделей мисок для собак для медленного поедания.

Еще один интересный вариант - переносная поилка для тех, кто часто путешествует с четвероногими друзьями. Несложной разобраться - как пользоваться в дороге дорожной поилкой для собак, она спасает животное от перегрева и жажды при путешествиях. Чаще всего это силиконовые складные миски, либо модель с плотной крышкой, так называемая миска-непроливайка для собак.

Если же вы часто отсутствуете дома, интересной будет автоматическая кормушка. Она дозированно выдает корм, когда кончается предыдущая порция, либо четко по временному промежутку. Первый вариант лучше не выбирать для тех питомцев, которые отличатся неумеренным аппетитом – миски с дозатором по окончанию предыдущей порции лучше пригодятся для воды. Также полезна будет и автопоилка для собак – она всегда будет поддерживать определенный уровень свежей воды для питья.

Современные технологии для ваших питомцев

Помимо простых мисок для корма и воды, можно порадовать своего четвероного друга такой вещью, как электронная миска на Wi-Fi управлении. Используя приложение на телефоне, хозяин может сам удаленно отдавать миске команды о пополнении порции корма, либо о временных промежутках кормления. Также интересна современная поилка для собак и кошек в виде фонтана – оборудованная фильтром, она очищает воду для питья и привлекает тех животных, которые по ряду причин не любят пить воду из обычной миски.

Полезные моменты при эксплуатации мисок

Важный момент, которым озадачивались многие владельцы животных – стоит ли купить миску для собаки на подставке или можно обойтись без нее. Современные миски для собак на штативе помогут отучить животное от привычки подбирать на улице еду с пола, в этом плане стойка с мисками более оптимальна.

Не забывайте и о том, на какой высоте ставить миску для собаки – для питомцев с короткой шеей вроде мопсов или бульдогов лучше выбирать плоскую и широкую автокормушку для собак. А вот для спаниэлей и собак с длинными ушами покупайте миски высокие, конусообразной формы – чтобы животное не пачкало уши.

Покупка мисок и поилок по выгодным ценам

Если вы уже определились, какая миска и поилка идеально подойдет вашему четвероногому другу, остается сделать выгодную покупку. Если хочется получить крупную скидку или бесплатную доставку, стоит делать заказ в одном из приглянувшихся интернет-магазинов и применить промокод. Найти его можно на БериБай.

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