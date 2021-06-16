Недорогие и хорошие ноутбуки для учебы, работы, дома: ТОП-5 моделей

Вместо громоздких компьютеров многие из нас предпочитают мобильные и удобные ноутбуки из бюджетного сегмента. Выбор такой техники очень разнообразен, буквально каждый день производители презентуют новые экономичные модели с разными характеристиками и качеством сборки. Расскажем, какой недорогой, но хороший ноутбук лучше купить для работы и учебы, что выбрать для домашнего пользования или поездок, и где заказать выбранную электронику дешевле.

Фотография взята из источника freepik.com

1. Haier U1500: стильный ноутбук для офисных задач, учебы, отдыха

Китайский ноутбук оснащен бюджетным процессором Intel Celeron, производительности которого достаточно для простых повседневных задач: работы с офисными документами, веб-серфинга, просмотра фильмов, общения в мессенджерах. 4 ГБ оперативной памяти также хватает для несложных операций, включая запуск нетребовательных игр. Интегрированный графический чип Intel HD Graphics 500 или 600 (в зависимости от конфигурации) позволить играть в максимальном качестве в старые, но признанные легендами игры: Resident Evil 5, Far Cry 2, Doom 3.

Если вам нужен недорогой хороший ноутбук для работы и интернета, данную модель точно стоит принять во внимание. С ней можно и отчет подготовить, и отдохнуть в свободный вечер.

Основные преимущества ноутбука Haier U1500

шустрая работа благодаря использованию SSD-накопителя;

большой экран (15,6 дюймов), как для бюджетного устройства, яркий дисплей и хорошая цветопередача, отсутствие бликов;

комфортная работа за счет отсутствия лишнего шума;

минимальный вес (всего 1,5 кг): благодаря этому можно легко брать ноутбук с собой в командировки и поездки;

не греется за счет пассивного охлаждения;

аккумулятор долго держит заряд: до 4-5 часов в режиме просмотра фильмов.

По мнению многих покупателей, это самый лучший ноутбук для работы и дома, ведь он практичен и элегантен.

2. Lenovo V14: универсальный ноутбук для повседневных задач

Лэптоп выполнен на базе того же процессора, что и предыдущая модель – Intel Celeron. Производителем предусмотрена встроенная видеокарта поновее – Intel UHD Graphics 600. Она даже «потянет» игру Sims 4 на минимальных настройках. Оперативной памяти в данной модели также 4 Гб.

Из названия лэптопа становится понятно, что в нем установлена диагональ более скромного размера – 14 дюймов. Впрочем, многие покупатели считают это преимуществом, ведь устройство компактно.

Достоинства Lenovo V14

Люди, которые уже давно пользуются техникой, рекомендуют купить именно этот недорогой, но хороший ноутбук для работы и учебы по следующим причинам:

достойная цветопередача и нормальные углы обзора;

быстрая работа за счет использования SSD-накопителя;

многозадачность: можно открыть много вкладок в браузере одновременно, параллельно запустить фоторедактор и не бояться, что система зависнет;

небольшой вес: всего 1,6 кг;

хорошая автономность: судя по откликам, ноутбук действительно держит заряд около 6 часов, так что его можно смело брать даже в поездки.

3. ASUS VivoBook X543: оптимальный выбор для дома или офиса

Если вы не знаете, какой выбрать ноутбук для домашнего пользования, рассмотрите также вариант с ASUS VivoBook X543 в бюджетной комплектации. Данная модель может похвастаться более продвинутым, хотя и все так же экономичным процессором Intel Pentium с 4 ядрами. Количество оперативной памяти – 4 Гб. Устройство оснащено встроенной видеокартой Intel UHD Graphics. В отзывах пишут, что, несмотря на скромные характеристики, ноутбук тянет даже Alien: Isolation и «Сибирь 3».

ASUS VivoBook X543 наделен классическим экраном размером в 15.6 дюймов с антибликовым покрытием. Причем можно выбрать версию как с HD, так и с FullHD для настоящих эстетов.

При покупке ноутбука учтите, что его вес чуть больше, чем у 2 предыдущих – 2 кг. Заряд держит около 3,5 часов.

Плюсы модели ASUS VivoBook X543

Надежность: минимальное количество поломок, согласно комментариям потребителей.

Не тормозит даже при параллельном выполнении нескольких разноплановых задач.

Можно выбрать как вариант с HDD, так и версию с современным SSD-накопителем.

4. Acer Aspire 1 A114-32: надежность и практичность

Раздумываете над тем, какой лучше купить ноутбук для дома – недорогой, но хороший, долговечный, удобный? Обратите внимание на бюджетную модель от Acer – тайваньского бренда с отличной репутацией на рынке. Ноутбук оснащен недорогим процессором Intel Celeron, 4 гигабайтами оперативной памяти, встроенной видеокартой Intel UHD Graphics 600, способной обрабатывать видеопоток в формате HD. Можно с удовольствием смотреть фильмы и играть в простые игры.

В ноутбуке Acer Aspire 1 A114-32 установлен 14-дюймовый широкоформатный дисплей.

Ключевые плюсы модели

К достоинствам Acer Aspire 1 A114-32 покупатели относят:

компактность: легко поместится в сумку и станет вашим компаньоном в поездке;

минимальный вес: всего 1,65 кг, подойдет даже школьнику;

быстродействие при запуске несложных офисных программ, веб-серфинге;

надежную, качественную сборку, например, обратите внимание на крепление крышки;

минимальный риск поломок при условии бережного обращения с устройством;

не нагревается даже при активной эксплуатации.

5. Ноутбук HP 250 G7: максимум возможностей за минимальную цену

Какой выбрать ноутбук для домашнего пользования до 30000 т. р., если хочется получить высокопроизводительное устройство? HP 250 G7, который считается бизнес-моделью, станет оптимальным решением, ведь он работает на процессоре Intel Pentium и оснащен целыми 8 Гб оперативной памяти. Этого вполне достаточно для параллельной работы нескольких программ. Твердотельный накопитель SSD обеспечивает быстродействие лэптопа. В устройстве установлена встроенная видеокарта Intel UHD Graphics.

Основные достоинства HP 250 G7

Люди, которые уже долгое время пользуются ноутбуком, называют такие плюсы модели:

качественную, не хлипкую сборку, которая выдерживает постоянные перемещения устройства;

удобную клавиатуру, которая не дребезжит даже при активной печати;

достойный по качеству и действительно громкий звук;

«полноценный» ноутбучный экран диагональю в 15,6 дюймов с антибликовым покрытием;

хорошую автономность: работает без подключения к сети до 12 часов;

малый вес, обеспечивающий мобильность устройства: 1,78 кг осилит даже ребенок среднего школьного возраста.

Лучшие производители ноутбуков

При выборе подходящей электроники особое внимание многие люди уделяют именно брендам. Никому не хочется приобрести устройство непопулярной марки и затем быстро столкнуться с выходом покупки из строя. Сегодня лучшими производителями ноутбуков считаются:

Asus . Его выбирают за высокий уровень сборки и материалов, быстрое внедрение инноваций, оптимальное соотношение качества и стоимости продукции.

. Его выбирают за высокий уровень сборки и материалов, быстрое внедрение инноваций, оптимальное соотношение качества и стоимости продукции. HP . Производитель не скупится на качественные комплектующие и уделяет особое внимание удобству пользователя.

. Производитель не скупится на качественные комплектующие и уделяет особое внимание удобству пользователя. Acer. Устройства бренда отличаются компактностью и мобильностью, привлекательным дизайном и высоким качеством сборки. Лэптопы этого бренда часто выбирают люди, которые привыкли работать на ходу.

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