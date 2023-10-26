Нетология или Скиллбокс, либо Логомашина: в каких школах можно получить востребованные профессии в режиме онлайн

Три лидера перспективного онлайн-обучения – школы Skillbox или Нетология, либо Логомашина. Чтобы не ошибиться в выборе, где выгоднее получать профессию будущего с дальнейшим трудоустройством, смотрите наш обзор. Сравнив цены, ассортимент и подарочные бонусы, можно получить максимум от учебы.

О платформах

Логомашина, Нетология или Скиллбокс - что лучше, начнем разбираться с небольшой обзорной информации о платформах:

Обучающая платформа Skillbox с 2016 года охватила уже 854+ тысяч пользователей, получающих новые знания. Пять лет подряд она получала премии Рунета за высокие достижения, ежегодно школа проводит порядка 70 вебинаров и конференций. Имеется государственная лицензия. Основатели – С. Попков, Д. Крутов, А. Анищенко и И. Коропов.

Компания Нетология действует с 2011 года, она открыта М. Спиридоновым и Ю. Спиридоновой-Микеда. Четырежды она удостаивалась премий Рунета, а по мнению Holon IQ, Нетология входит в сотню перспективных обучающих проектов России и СНГ. У школы имеется государственная лицензия, она является резидентом Сколково и участником проекта «Цифровые профессии».

Дизайн-студия Логомашина, которая является участником Сколково, с 2013 года помогает бизнесу создавать логотипы и креативы, а также обучает этому своих студентов. Она получила бронзу от агентства Tagline в 2022 году в номинации «Лучший интерактивный брендинг», а также имеет более 30 наград на Behance. Основатели – Роман Горбачев и Денис Решанов. За развитием школы сегодня следит свыше 150 000 человек в соцсетях. Имеется образовательная лицензия.

Заметим сразу: у всех школ имеется образовательная лицензия, которая позволит после окончания учебы оформить вычет через налоговую и вернуть 13% (для официально трудоустроенных).

Сопоставляем ассортимент трех школ

Начнем сравнение школ Скиллбокс или Логомашина, а также Нетология, по предлагаемому ими ассортименту:

В Скиллбокс представлено 787 курсов по 12 направлениям (от айти до дизайна), среди отличительных – английский, инженерия, психология. Курсы поделены по тематикам, уровню (от новичка до специалиста), длительности обучения и наличию трудоустройства. Есть также программы МВА для предпринимателей и топ-менеджеров, высшее образование (4 программы магистратуры и 3 – бакалавриат).

Школа Нетология предлагает более 350 курсов по 11 направлениям, от аналитики и управления командой до программирования. Из отличительных – профессии в образовании, саморазвитие и инвестиции. Курсы разделены по направлению, протяженности, уровню знаний – от новичка до опытного. Школа проводит курсы МВА для собственников бизнеса и топ-менеджеров, возможно получение высшего образования (2 программы ДПО, 3 – бакалавриат и 7 – магистратура).

В Логомашине представлены программы дизайна и программирования, суммарно 28 курсов. Они разделены по сферам, отдельно выделены варианты с трудоустройством и мини-курсы по точечным темам.

Итак, явный лидер по количеству курсов – школа Скиллбокс. Высшее образование можно получить только в Skillbox и в Нетологии (они же более детально продумали разбивку курсов, что облегчает поиск для будущих учеников), а вот Логомашина специализируется преимущественно на направлении дизайна.

Также мы сравнили, какие документы выпускник сможет получить на платформах (документ зависит от типа выбранного вами курса):

В Skillbox выпускникам выдается сертификат школы и от партнеров, диплом государственного образца.

Нетология выдает сертификат школы и сертификат от партнерских фирм, диплом о проф. переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство, диплом государственного образца.

В Логомашине выдается именной диплом школы, сертификат, либо документ о профпереподготовке.

О подходе к проведению занятий

Мало знать, какой документ вы получите – размышляя, какие курсы лучше выбрать, обязательно оцените и формат обучения. От него будет зависеть комфорт привычного распорядка жизни и уровень усвоения материала:

На платформе Skillbox учеба - готовые видеолекции, которые можно просматривать в удобное время (изредка могут проводить онлайн-встречи, для разбора сложных тем). Дополняют их текстовые материалы и презентации. Практика разнообразная – от квизов и тестирований до сквозных проектов, хакатонов, воркшопов. Домашние задания сдаются по определенному графику, сроки даются увеличенные, чтобы учебу можно было совмещать с вашей текущей занятостью. Общение с кураторами и одногруппниками предусмотрено в удобных чатах, дополнительно работает служба технической поддержки. Доступ к курсу не ограничен.

Нетология предлагает смешанное онлайн-обучение: 1-2 раза в неделю проводятся онлайн-вебинары (обычно понедельник и четверг в 18-19 Мск), остальное время вы изучаете готовые видео и текстовые материалы. Закрепляющая практика – тесты, квизы, домашние задания с проверкой практикующими экспертами, проекты персональные и групповые. Курсы разделены на модули, внутри каждого модуля по расписанию вам будет открываться доступ поочередно к каждой теме. На выполнение домашних заданий обычно дается от 1 недели до 1 месяца (зависит от сложности). Предусмотрен доступ в чат с куратором и сокурсниками для общения и обмена опытом. Доступ к курсу – бессрочный.

В Логомашине доступ к информации курса дается в среднем на три года (включая и обновления). Длительность программы зависит от того, как активно вы планируете освоить профессию (одну и ту же программу можно пройти как за 8, так и за 12 месяцев). Рекомендовано заниматься от 4 часов в неделю. Программы курсов разбиты на модули со своими дедлайнами. Формат – готовые видеолекции по 15-20 минут с текстовым сопровождением + практика в виде домашних заданий, количество проверок по которым не ограничено. По курсу дается поддержка наставников в течение 1 года. Также есть доступ в чат, где можно задать свои вопросы по обучению.

Можно заметить два момента. Первый – если в Скиллбокс и Нетологии доступ к материалам остается пожизненно, то в Логомашине – лишь до 3 лет. Второй – в Скиллбоксе и Логомашине получится заниматься полностью со своей скоростью, просматривая видеоролики, в Нетологии же понадобится минимум раз в неделю уделять внимание онлайн-встречам в рамках курса.

Ваши подарки, бонусы и бесплатные материалы

Сравнивая, что выбрать - Нетология или Скиллбок, или же Логомашина, приятно будет получить подарки или бесплатную полезную информацию, как дополнение к купленному курсу. Давайте разбираться, где и что можно получить бесплатно:

В Скиллбокс в разделе Медиа вас ждут актуальные статьи, лайфхаки и советы начинающим о профессиях будущего. На сайте есть более 4000 тысяч бесплатных вебинаров в записи и онлайн, также можно на 7 дней получить тестовый доступ к любым курсам школы. За приглашение друзей по реферальной программе вам подарят до 16% от стоимости их обучения. При покупке профессии подарят годовой доступ к урокам английского по методике КЭСПА, доступы к сервисам от компаний-партнеров, бонусные модули и мини-курсы по теме и др.

В разделе «Медиа Нетологии» вы найдете полезные статьи, гайды и подборки про IT-профессии. Школа дарит семидневный доступ в направлении по работе с данными, а в разделе «Учиться бесплатно» можно найти массу бесплатных вебинаров и курсов в записи. За покупку курсов дарят бонусные модули по теме и доступ к специализированным сервисам вроде 1С. Также действует реферальная программа – за приглашенных друзей дарят мини-курсы.

В Логомашине в разделе «Бесплатно» находятся онлайн-интенсивы и марафоны с розыгрышем призов и выдачей сертификатов. У школы есть партнерская программа с получением бонусов за приглашенных друзей (до 25% от цены их курсов). За покупку курсов можно получить до 4 бонусных программ по теме, а также материалы Софт скиллс, а еще к курсу дарят около часа обратной связи на каждый проект (в среднем, более 8 часов за курс, что позволяет сэкономить около 40000 рублей).

Разница между школами в том, что у Скиллбокс – больше всего бесплатных вебинаров. Если в Скиллбокс и Логомашине по реферальной программе дают финансовый бонус, то в Нетологии – бонус в виде подарочных курсов. Фишка Логомашины – детальная обратная связь по каждой работе на курсе, зато только в Skillbox можно получить занятия английским на целый год в подарок.

Об оплате, тарифах и скидках

Выбирая между платформами Логомашина или Skillbox, либо Нетология, присмотритесь к тому, насколько удобными будут предлагаемые способы оплаты, можно ли сэкономить и есть ли разные тарифы на выбор:

В Skillbox, помимо разовой оплаты, возможна рассрочка на период до 36 месяцев, либо оформление кредитной программы через банки-партнеры с первым платежом только через полгода. В ряде программ есть до трех тарифов: базовый, PRO (с увеличением количества проектов и бонусными курсами) и PRO. Индивидуальный (с индивидуальными консультациями с ментором).

В Netology реально оплатить курс как целиком, так и в рассрочку до 3х лет с первым платежом через месяц. Присутствует гарантия лучшей стоимости (если где-то вы заметите такой же курс дешевле, вам снизят цену). У некоторых курсов есть на выбор пакеты Базовый и Продвинутый (больше проектов и бонусных модулей).

В Logomachine у курсов на выбор даются до трех тарифов: курс, профессия (со стажировкой и увеличенным количеством практики) и профессия PRO (с добавлением индивидуального наставничества и максимумом бонусных курсов). Оплата доступна как разом, так и в рассрочку до 31 месяца с первым платежом через 6 месяцев.

Как видно, все школы предусмотрели рассрочку и возможность выбирать среди нескольких тарифов, при этом Скиллбокс и Логомашина дают вариант оплаты с первым платежом только через 6 месяцев. Все три обучающие платформы регулярно устраивают крупные распродажи курсов, а также принимают к оплате комбинации от агрегатора БериБай, с которыми ждет заманчивая скидка на обучение.

Получится ли поменять курс или забрать деньги

Сравним, есть ли возможность замены курса или отказа с возвратом денег:

Возврат средств за курс в Скиллбокс возможен в любое время (за вычетом фактических расходов школы на пройденные вами занятия). Замена курса возможна, для этого нужно обратиться к менеджеру.

Вернуть деньги за курс в Нетологии в первые три занятия можно в полном объеме, дальше будет вычтена стоимость пройденного объема курса. Перевод на другую программу допускается только 1 раз и только во время первого модуля профессии.

Логомашина позволяет в первые 60 дней обучения на курсе заменить направление в выбранной вами сфере на другое (например, с веб-дизайна на курс графического дизайна). При отказе от обучения сумма будет возвращена за минусом фактически понесенных расходов (стоимости уже пройденных уроков).

Что ж, самые лояльные условия в плане возврата средств предлагает Нетология, а в вопросе замены курса предложения компаний равнозначны.

Опыт и квалификация педагогов школ

Skillbox, Нетология или Логомашина - что выбрать, будет зависеть и от опыта лекторов – они должны грамотно доносить материал и обладать только актуальными знаниями:

Спикерами и кураторами в Skillbox являются специалисты топовых компаний на ведущих должностях, опыт работы может достигать до 20 лет.

Эксперты ведущих компаний преподают в Нетологии, также они занимаются проверкой домашних заданий и дают обратную связь с учетом реальных требований рынка.

Преподавать в Logomachine берут только профильных экспертов со средним опытом работы от 5 лет.

Как видно, не взирая на то, где вы выберете курсы айти специалистов с нуля, везде ждет сильный преподавательский состав и возможность лично пообщаться и получить рекомендации от реальных экспертов – представителей крупных отечественных и зарубежных организаций.

Сравниваем возможности поиска работы

Еще один ключевой момент при выборе между школами Логомашина, Нетология или Скиллбокс - гарантия трудоустройства. Мы уже знаем, как проходит обучение - самое время выяснить, какая помощь предусмотрена в плане поиска работы:

Онлайн-университет Скиллбокс в программах из раздела «Профессии» гарантированно трудоустраивает, либо возвращает деньги. С вами работает Центр карьеры, где научат всем азам, от портфолио до прохождения собеседований. Во многих курсах организуют стажировку с наставником и напарниками, каждый курс предусматривает подготовку нескольких масштабных работ в портфолио. Со Скиллбокс сотрудничают Tinkoff, Озон, ВТБ, QSOFT и др.

В ряде программ от Нетологии действует программа гарантированного трудоустройства, либо деньги возвращаются. Центр карьеры организует помощь с подготовкой самопрезентации, отбором вакансий. Проводится Акселератор трудоустройства (четырехнедельный блок с аудитом вашего резюме, советами карьерного эксперта, рекомендациями и парными тренировками). Во многих курсах дают практику на реальных задачах, тестовые кейсы от партнеров и стажировки командного формата. Партнеры школы – Kaspersky, Agima, 2GIS, Альфа-Банк и др.

В Логомашине для программ из раздела «Профессии» действует помощь в трудоустройстве – это лайфхаки по поиску работы как в компании, так и на фрилансе, карьерные консультации и чат с вакансиями. Студентам предложено поучаствовать в проекте «Крутые студии» (симуляторе реальной работы в студии) с реальными заказами и трекер-куратором. Также на данный момент проводится акция на обучение с трудоустройством или возвратом средств.

Итак, самые крупные гарантии даются у первых двух школ – там на постоянной основе действует предложение с гарантированным выходом на работу, либо возвратом денег. А вот комплексная помощь по поиску рабочего места предусмотрена на трех площадках, при этом везде есть шансы пройти реальную стажировку.

Наглядно сравниваем Нетология или Skillbox, либо Логомашина

Подготовили для вас удобную наглядную таблицу – она поможет оперативно разобраться, какая школа лучше, и безошибочно выбрать обучение IT-специалистов с нуля.

О возможности пробных уроков в школах

Наглядно сопоставить школы Логомашина, Skillbox или Нетология, что лучше для вашего будущего обучения, позволят тестовые занятия. Мы выяснили, предлагают ли школы такую функцию:

В Скиллбокс вас ждут на онлайн-консультации, на которой не только помогут подобрать IT-курсы с трудоустройством, но и расскажут все про формат и оплату. Также можно воспользоваться семидневным доступом к любым курсам на 7 дней, за время которых получится лично оценить платформу. Есть и бесплатный онлайн-тест для профориентации – он поможет выбрать, какая профессия вам подходит.

У Нетологии также доступна детальная онлайн-консультация с ответом на все ваши вопросы. А еще можно бесплатно проходить короткие базовые курсы (они покажут всю методику обучения) или же воспользоваться неделей пробных занятий по работе с данными (подойдет для тех, кто планирует изучать аналитику или Data Science). Также имеется профориентационный онлайн-тест.

У школы Логомашина предоставляется без оплаты консультация для подбора курса. Либо можно начать с онлайн-интенсивов и марафонов из раздела «Бесплатно» (с подарками и именными сертификатами).

Очевидно, что только первая школа предоставляет самый удобный тестовый вариант (краткий доступ к любым курсам). Школа Нетология тоже дает неделю тестовых занятий, но она будет актуальна не всем направлениям. Также каждая онлайн-школа подготовила подборку бесплатных занятий, это могут быть марафоны, интенсивы.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Нетология

Выбираем обучение в Логомашина

Узнаем, как пройти обучение айти-специалистов с нуля дешевле

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