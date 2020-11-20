Новинки магазинов для шопинга на этой неделе

Устали искать магазины для онлайн-шоппинга? Эта подборка магазинов подарит хорошее настроение, ведь больше не придется часами искать выгодные магазины, чтобы купить одежду, косметику, постельное белье и др.

Mr. Sleep – все для идеального сна

Сон – это так важно для нашего организма, поэтому важно выбрать качественный и удобный матрас, а в придачу к нему подушку, постельное белье и даже основания и готовые кровати. Позаботьтесь о сне и приобретите все необходимое в магазине Mr. Sleep.

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BelKurtki – магазин верхней одежды

Модная и комфортная верхняя одежда для всей семьи, которая подойдет для разной погоды. Здесь можно найти зимние, осенние и демисезонные куртки, а также сумки и аксессуары.

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Seikoclub – магазин наручных часов

Модные наручные часы станут хорошим подарком близкому человеку или себе. Часы - незаменимый аксессуар в 21 веке, поэтому приобрести их по привлекательной цене можете в магазине Seikoclub, и ваш образ заиграет по-новому.

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Madeleine –модная женская одежда

Одежда, обувь и аксессуары для модного образа, который будет привлекать внимание окружающих своими деталями. В магазине можно подобрать образ на каждый день, на деловую встречу или образ на вечеринку. В таких вещах ты будешь чувствовать себя, как с обложки журнала.

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Paris nail – все для безупречного маникюра

Не только профессионалы могут делать маникюр, но и вы справитесь с нанесением лака и его закреплением. В этом помогут необходимые инструменты и принадлежности для маникюра из магазина Paris nail, который выбирают крупные школы маникюра Москвы и Санкт-Петербурга.

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Polaris – бытовая техника и посуда

Огромный выбор кухонных приборов – мультиварки, чайники, блендеры и многое другое можно найти в одном из крупнейших магазинов техники. Все принадлежности прослужат продолжительное время, а готовка и уборка будет происходить быстрее и веселее. Подарите себе возможность проводить время с семьей, а не за уборкой.

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Urban-dekay – косметика для идеального макияжа

Любительницы яркого макияжа знают толк в косметике, а значит, оценят и косметику от Urban-dekay. Те, кто предпочитает естественный макияж, тоже найдут косметику по душе. Косметическая продукция стойкая и неощутимая на коже. Порадуйте себя новой покупкой.

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Trusiki – магазин нижнего белья

В магазине можно найти большое разнообразие нижнего белья для мужчин и женщин. Белье не только приятное для тела, но и красивое. Такое белье станет хорошим подарком для вас или вашей второй половинки.

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Garshinka – гипермаркет садовых растений

В магазине представлены растения на любой вкус, которые полюбятся дачникам. Также здесь находятся специальные препараты и удобрения для растений. Если хотите похвастаться перед соседями, то этот магазин – то, что нужно.

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Oldos –детская одежда

Одежда для активных непосед и спокойных малышей. Подойдет для веселых прогулок с друзьями или встречи с гостями. Ребенок будет доволен, ведь одежда Oldos комфортная и подойдет на все случаи жизни и любую погоду.

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Shopping Live – интернет – и телемагазин

Удобный выбор товара, ведь его можно рассмотреть во всех деталях с помощью телемагазина. Здесь предоставлена не только одежда и обувь, но и товары для дома и кухни. Заглянуть в магазин стоит хотя бы из-за интереса.

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S-shina – интеренет-магазин шин и дисков

Автовладельцы могут радоваться, ведь теперь есть возможность, не выходя из дома заказывать шины, диски и другие запчасти для машины. Это экономно, так как цены в магазины приемлемые, а также действуют различные акции и скидки.

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Автостронг –запчасти для иномарок

Владельцы зарубежных автомобилей теперь с легкостью приобретут необходимые детали и запчасти для авто. Заказывать можно хоть каждый день, ведь магазин часто устраивает скидки и акции, поэтому цены здесь не кусаются.

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