Обзор лучших влажных кормов для котят: какой выбрать для здоровья питомца

Если в вашем доме появился пушистый питомец, то стоит задуматься о его правильном питании уже с первых дней. Лучшие влажные корма для котят – это гарантия здорового взросления и правильной работы внутренних органов малыша. Такое питание используется как промежуточное с дальнейшим переходом на гранулированный рацион. Котенок после маминого молока требует подготовки желудочно-кишечного тракта к усвоению продуктов плотной консистенции. И лучшим вариантом будет именно влажный корм. Но здесь важно выбрать действительно качественный продукт, который не только будет вмещать в себя все необходимые для развития маленького котенка вещества, но и не нарушит работу внутренних органов.

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Основные правила кормления котят готовыми продуктами

Перед тем как рассказать, каким кормом лучше кормить котенка, хочется упомянуть о правилах кормления готовыми рационами. Ведь для дальнейшего здоровья вашего любимца важен не только состав корма, но и то, как правильно и в какое время им начали кормить.

Уже с месяца после рождения, котят начинают переводить на «взрослое» питания. При этом малыша можно не отлучать от материнского молока, а просто подкармливать дополнительно. Ветеринары считают, что идеальным временем для введения влажного корма есть 5-6 неделя от роду. Более ранний прикорм таким продуктом может спровоцировать расстройство работы ЖКТ.

Выше уже говорилось, что данный вид корма является промежуточным, и что по мере взросления кота следует переводить на гранулированный рацион. При этом готовые консервы можно оставить в качестве лакомства. Нельзя кормить взрослого кота только влажным кормом, так как это гарантия неправильной работы ЖКТ и развития дальнейших проблем со здоровьем. Поэтому влажный корм для котят нужен только на протяжении 3-6 месяцев от начала кормления.

Еще одно важное правило. Полуторамесячному котенку за один раз вы не скормите банку или пауч с кормом. Поэтому важно соблюдать правила его хранения после открытия. Максимум один день – это срок, при котором открытая пачка будет пригодна для кормления. В идеале остатки пищи пересыпать в стеклянную тару, которая плотно закрывается. Хранить в холодильнике, а давать малышу корм комнатной температуры.

Лучшие популярные влажные корма для котят

кусочки мяса или субпродукты;

рыбное филе;

овощи;

растительные добавки и т. д.

Важно избегать продуктов, которые в составе содержат общие названия, например, «курица», «кролик», «рыба» и т. п. Также не стоит давать маленькому зверьку консервы с содержанием злаков, которые не усваиваются организмом, и влажные корма с содержанием красителей, сахара, загустителей, усилителей вкуса.

Мы ознакомились с некоторыми предложениями от производителей, изучили отзывы, их состав и составили свой рейтинг.

1 - Brit Premium

Хотите знать, какой корм для котят самый лучший по мнению ветеринаров? Одним из лидеров будет продукция чешского производства Brit Premium. Этот корм подойдет даже для самых привередливых пород котиков, которые не переносят наличие курятины или говядины. В основе такого питания гипоаллергенные компоненты и 50 % натуральных мясных и рыбных продуктов. Обогащен корм необходимыми минералами и витаминами, полезными жирами для полноценного развития котенка. Brit Premium для котят выпускается в виде консервов и паучей.

Достоинства:

без загустителей;

без ароматизаторов;

без красителей;

гипоаллергенность состава;

натуральные компоненты в составе;

большой выбор вкусов.

Недостаток: высокая стоимость.

Отзывы

Большинство владельцев кошек не были знакомы с Brit Premium и никогда о нем не слышали, но те, кто прислушался к рекомендациям ветеринара, отмечают, что корм действительно хороший. Да, он выглядит может не так аппетитно, как другие разрекламированные бренды, но питомцу он нравится. При этом развитие котенка, даже склонного к аллергии, проходит без болезней и проблем. Животное веселое, игривое, сытое, шерсть блестящая.

2 - Applaws

Applaws – консервы производства Англии, суперпремиум класса. В составе только высококачественные ингредиенты натурального происхождения (75 % рыба или мясо и 25 % бульон). Влажные корма представлены в трех видах:

куски мяса или рыбы в желе;

паштеты;

баночные консервы.

Жиры и минералы в составе обеспечивают укрепление костной системы, поддерживают кожу котенка здоровой, а шерсть густой.

Достоинства:

большой выбор вкусов;

в составе только натуральные компоненты.

Недостатки:

высокая стоимость;

продажа только в спецмагазинах.

Отзывы

Среди владельцев найти негативные отзывы об этом корме невозможно. Если он вам по карману, то ваш питомец будет развиваться полноценно и здоровым. Пользователи отмечают, что котенку хватает половины порции для полного насыщения. Многие владельцы, которые перешли на твердый рацион, продолжают подкармливать своих любимцев консервами этой марки для взрослых котов.

3 - Almo Nature

Влажный корм итальянского производства, относящийся к премиум-классу. Almo Nature быстро стал популярным среди владельцев котят разных пород. 75 % этого корма – птичье мясо и рыба. Есть паучи с субпродуктами (печень). Эти ингредиенты выглядят как кусочки. В составе также присутствуют овощи, которые благоприятно влияют на развивающийся ЖКТ. Не знаете, чем лучше кормить котенка 2 месяца? Стоит обратить внимание на Almo Nature, так как кроме продуманного состава, корм проходит проверку в три этапа:

тщательность подбора и обработки ингредиентов;

соответствие стандарту;

оценка безопасности.

Этот первый сбалансированный корм для котенка обеспечит ему здоровую кожу, густую шерсть, крепкий иммунитет.

Достоинства:

без консервантов;

без красителей;

без ароматизаторов;

большой ассортимент вкусового ряда.

Недостатки:

приобрести такой корм можно только в специализированных магазинах;

высокая стоимость.

Отзывы

Многие владельцы, которые перевели котенка на этот влажный рацион, заметили увеличение его активности, многие отмечают, что шерсть стала крепче и шелковистей.

4 - Leonardo

Это корм от немецкого производителя. 80 % от объема – это кусочки мяса и разнообразные морепродукты. Остальные 20 %, в зависимости от состава, могу включать яйца, жиры, субпродукты и минералы. Производитель заявляет, что данный корм содержит калий и фосфор для полноценного развития костной системы котенка. А таурин гарантирует остроту зрения и отменную работу сосудистой системы.

Плюсы:

сбалансированный состав для полноценного развития котенка;

без сои, злаков;

без загустителей и ароматизаторов;

имеет нежную консистенцию.

Минусы:

продается далеко не во всех специализированных магазинах;

высокая цена.

Отзывы

Среди положительных отзывов от владельцев, которые заметили быстрое развитие котенка при применении этого корма, мы нашли мнение эксперта, усомнившегося в высоком качестве, используемого мяса и морепродуктов. Некоторые владельцы говорят о том, что их котенок отказался его кушать.

5 - Pro Plan от Purina

Это один из популярных кормов в России, достаточно разрекламированный, но отнести его к суперпремиум классу нельзя. Это бюджетный корм для котят хорошего качества. Линейка для молодых зверей отмечена значком Junior. В составе есть свои плюсы и минусы. Из положительного то, что в составе есть мясо и морепродукты. Отметим и сбалансированное содержание микроэлементов, а для лучшей работы ЖКТ добавлены пробиотики. А вот кукуруза и глютен – это зло для котят. Они фактически не перевариваются и раздражают слизистую ЖКТ.

Достоинства:

большой выбор вкусовых линеек;

доступен в любом магазине;

средняя стоимость;

пробиотик в составе.

Недостаток: использование дешевых ингредиентов для загущения.

Отзывы

Некоторые владельцы котят выкормили своих питомцев на этом корме и перевели на гранулированный рацион. Их устраивала доступность этого корма. Но в дальнейшем они отмечают у животных проблемы со стулом, что говорит о наличии заболеваний в системе ЖКТ взрослого животного.

Если вы завели маленького котенка, то всегда ответственно относитесь к его питанию. Выбирайте лучшие влажные корма суперпремиум класса. Это обеспечит его полноценное развитие, крепкий иммунитет и здоровье во взрослой жизни. А сэкономить на покупке качественного корма можно при помощи промокодов от BeriBuy. Это хороший способ приобрести качественный влажный корм для котят по сниженной стоимости. Просто оформите заказ и введите промокод от BeriBuy. На сайте есть много специализированных зоомагазинов, где действуют наши скидочные купоны.