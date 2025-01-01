От набросков до реального портфолио: ТОП-8 курсов с обучением графической иллюстрации по отзывам: первый заработок уже через 6 месяцев

Друзья, БериБай снова на связи! Регулярно нас просят сделать обзор школ, где можно присмотреть лучшие курсы по иллюстрации. Это неудивительно: коммерческий иллюстратор с опытом получает 150-200 тысяч (это довольно высокая зарплата) и активно пользуется популярностью, ведь этот специалист создает графику для айти-продуктов, брендов и медиа. Яркие изображения помогают привлечь внимание к товарам или сайтам, вызвать живые эмоции. Сегодня вас ждет отзыв от нашей читательницы, которая поделилась подборкой курсов с обучением на художника-иллюстратора. Мы добавили в текст ссылки на топовые распродажи курсов, не пропустите!

Добрый день, меня зовут Оксана. Я человек очень творческий, часто хочу на ярмарки разные. Вот недавно была на Handmade-маркете и познакомилась там с девушкой. Она делает очень крутые открытки! Я полюбопытствовала, как она к этому пришла: оказалось, что она обожала рисовать и решила обучиться на коммерческого иллюстратора. Вот после курса и открыла свой маленький бизнес с открытками, неплохо дела идут! Меня затянуло это общение, по итогу узнала, где и в каких школах лучше всего учиться этой профессии дистанционно, с сертификатом или дипломом, плюс я узнала, где есть помощь в трудоустройстве. Делюсь с вами!

Skillbox: профессия Коммерческий иллюстратор

Самой популярной оказалась платформа Skillbox, она помогает студентам со сменой профессий. Если читать разные отзывы об онлайн-школах, то про Скилбокс их больше всего. Свыше 1 млн. пользователей уже прошли учебу, тут на выбор есть 700+ различных обучающих программ! За участие в разных проектах (даже в проекте “Цифровые профессии” Скиллбокс отметился) школа получила кучу премий Рунета, благодарности от компаний и т.д.

Кому будет кстати: Skillbox illustrator подойдет для начинающих и продвинутых пользователей, кто хочет погрузиться в иллюстрации, дизайнерам для углубления навыков, или желающим сменить трудовую сферу.

Учебный процесс: учеба проходит по готовым видео, которые хранятся прямо на сайте (доступ навсегда). На практике нужно будет выполнять задания от компаний, еще будут тренажеры, практикумы и самостоятельные проекты. Дается персональная обратная связь от куратора — в течение суток ученику присылают разбор всех ошибок и советы.

Плюсы: доступен возврат 13% вычета за курс Скиллбокс “Иллюстратор”, получите сертификат о подтверждении квалификации, помощь с поиском работы или возврат средств, сделаете 10+ кейсов в портфолио, шанс найти работу уже спустя 3 месяца курса.

Сколько и как платить: можно платить в рассрочку на 22 месяца с платежом от 7000р при отсрочке первого платежа на 3 месяца, либо по полной цене со скидкой 5%.

Скидка по промокоду Skillbox

Кто будет учить: учить искусству иллюстрации будут топовые мастера своего дела — Е. Тонконогий,, И. Ирбитский, Е. Аникеева и др. Так что если ищете лучшие курсы для художников, это будет интересный вариант!

Бонусы и подарки: целый год курсов английского в подарок, -10% на детские курсы, второй курс на выбор в подарок за приглашение друзей, и сейчас еще действует акция: скидка до 50% + 3 курса в подарок.

Поддержка с работой: HR-специалисты от Skillbox помогут — проведут карьерные консультации, помогут составить резюме, расскажут тонкости проведения собеседований, дадут доступ на канал с вакансиями и заказами для фриланса… В итоге ученик получает помощь с поиском работы или ему возвращают деньги за курсы коммерческого иллюстратора онлайн!

Записаться на курс в Skillbox со скидкой до 30% + английский в подарок + помощь с выходом на работу

Bang Bang Education: иллюстратор

Эта школа дизайна и технологий тоже любопытная, она выпустила уже 200 тысяч студентов и создала крутую серию киноальманахов про дизайн, в которой участвовали крупнейшие специалисты нашей страны! Лицензия у школы есть, всё официально.

Кому будет кстати: новичкам без опыта в иллюстрации и дизайне, действующим специалистам, чтобы изучить больше инструментов и вырасти в зарплате.

Учебный процесс: обучение на художника-иллюстратора дистанционно длится 10 месяцев, вы будете смотреть готовые видеоуроки и еще предусмотрено 15 живых вебинаров и порядка 50 практических заданий. По всем ДЗ идет обратная связь от наставников, плюс можно обмениваться опытом и обсуждать сложные вопросы в комьюнити.

Плюсы: сделаете 5 проектов для портфолио, на защите диплома будут реальные заказчики (можно себя зарекомендовать), можно оформить налоговый вычет за онлайн-курс по дизайну иллюстрации, есть шанс на оплачиваемую стажировку, получите диплом о переподготовке.

Сколько и как платить: при рассрочке на 30 месяцев ценник получается от 4000 рублей с небольшим. Есть 3 тарифа, Базовый, Оптимальный и Индивидуальный (отличаются наличием персональных консультаций с экспертами). А при полной оплате суммы будет скидка!

Скидка по промокоду BBE

Кто будет учить: спикеры крупные, например, иллюстратор изданий GQ и Maxim Илья Митрошин, лектор Британской высшей школы дизайна Анна Саруханова и другие спецы с большим опытом.

Бонусы и подарки: при покупке курса вторую профессию дадут в подарок, бесплатная консультация перед покупкой курса.

Поддержка с работой: в рамках курса дают реальную практику от крупных фирм (Ясно, Сила ветра, BBE), а еще сможете попасть на оплачиваемую стажировку от фирмы Collby. А вообще, карьерный центр школы помогает со всеми моментами, от резюме до чек-листов по трудоустройству.

Записаться на курс в BBE со скидкой до 30% + оплачиваемая стажировка + вторая профессия в подарок

Бруноям: коммерческий иллюстратор

Онлайн-школа Бруноям с неплохим опытом, больше 12 лет проводит обучение по востребованным айти-профессиям. Главная фишка занятий — тут создают легкую атмосферы для учеников вместо высокой загруженности, и работы чисто на результат и достижения. То есть за короткий срок максимум знаний без воды! Рассмотрите тоже эту школу, если ищете, где учиться на иллюстратора.

Кому будет кстати: новичкам с 0 получится освоить базовые навыки и знания, а опытные смогут найти новые инструменты для работы и познакомиться с крутыми инструментами.

Учебный процесс: обучение иллюстрации с нуля проводится удаленно, начать курс можно в удобное время. Весь лекционный материал идет по готовым видео, еще будет самостоятельное выполнение заданий и проектов с проверкой, живые встречи (вебинары) с экспертами.

Плюсы: есть возврат 13% вычета, если не понравится, вернут деньги в течение 1 месяца с момента старта, дают сертификат о повышении квалификации.

Сколько и как платить: в Бруноям курсы коммерческого иллюстратора можно купить в трех разных тарифах, База, Оптимальный и Плюс (добавляются работы для портфолио, личная карьерная консультация). Ценник идет всего от 2400 ₽/мес.

Кто будет учить: преподы очень даже опытные, Л.Мхитарьян (работа над иллюстрированием Зодак, Магне В6, Эссенциале Форте и др.), К.Варламова (выполнение проектов на фрилансе).

Бонусы и подарки: поддержка наставника целый 1 год после завершения курсов, бесплатная консультация по выбору курса, где всё расскажут про программу обучения.

Поддержка с работой: в зависимости от тарифа, объем помощи с работой будет разный. Для Оптимальный и Плюс предусмотрены карьерные консультации, разбор портфолио, подготовка к проведению встреч с работодателями, личные консультация с HR-экспертами и т.д. Чем больше тариф, тем больше будет мероприятий полезных для вашей будущей карьеры.

Записаться на курс в Бруноям со скидкой до 30% + помощь с карьерой + год наставнической поддержки

Contented: Коммерческий иллюстратор

Дальше расскажу про эту школу. Контентед — это профильная школа дизайна, она считается крупнейшей в этой сфере. Круто, что целых 80% от каждого курса здесь занимает именно практика от реальных фирм! Так что тут тоже можно найти лучшие курсы по иллюстрации.

Кому будет кстати: дизайнерам, которые хотят научиться делать авторские иллюстрации, тем, кто любит рисовать и хочет сделать хобби своей профессией, либо пока ищет собственный стиль.

Учебный процесс: у вас уйдет 8 месяцев, чтобы освоить весь курс. Занятия идут по готовым видеоурокам, график свободный. После каждой темы идет практическое задание, обязательно с проверкой ментором, также будут групповые и индивидуальные проекты.

Плюсы: 8 работ для портфолио, выдадут именной сертификат за уроки для начинающих с нуля, можно оформить вычет, в неделю на учебу нужно всего 6-10 часов.

Сколько и как платить: если брать в рассрочку до 36 месяцев, то в месяц оплата около 3300 рублей. А за разовую оплату дают скидку 10%. На выбор идет 3 тарифа, Базовый, Оптимальный и VIP. Чем больше пакет, тем больше подарочки (например, в большом тарифе будет модуль по нейросетям и индивидуальные консультации с ментором).

Кто будет учить: авторы курсов тут довольно опытные и с именем. Среди них — основатель сообщества Illustrators.ru Валерий Гольников, экс-старший дизайнер в Яндексе Мария Ларионова и другие спецы с большим стажем.

Бонусы и подарки: эта школа иллюстрации дарит курс по английскому для дизайнеров, в больших тарифах также дарят блок по нейросетям и менторские консультации.

Поддержка с работой: в курсе будет блок по монетизации навыков, так что все нужные знания точно получите. Ну и с резюме, портфолио и вакансиями тоже помогают. Студенты потом работают в СБЕР Здоровье, Озон и других топовых фирмах.

Записаться на курс в Contented со скидкой до 30% + английский для дизайнеров + блок по монетизации навыков

Дизайнер-иллюстратор: профессия в PentaSchool

Дальше расскажу про курс от Пентаскул, школа почти 5 лет готовит специалистов по востребованным направлениям IT-дизайна. Тут уже свыше 5 тыс. учеников, 55+ учебных программ, а еще мне запомнилось членство онлайн-школы в сообществе Союз дизайнеров России, это уровень!

Кому будет кстати: уроки иллюстрации пригодятся для новичков и профессионалов, кто хочет создавать иллюстрации или овладеть навыками работы в современных графических редакторах, освоить скетчинг и не только.

Учебный процесс: теория идет для самостоятельного изучения в формате записанных видео, а практическая часть — домашки, задачи, практикумы, проекты, на которых отрабатываются все новые знания. Отдельно на курсе дают задания для выполнения в специальном ПО (с установкой и настройкой помогут).

Плюсы: диплом о профпереподготовке, есть шанс оплачиваемой стажировки, можно вернуть вычет 13% за курсы художника-иллюстратора удаленно, освоите новую профессию всего за 8,5 мес.

Сколько и как платить: если ежемесячно платить в рассрочку до 12 месяцев, то ценник идет от 4000р. Есть еще оплата частями на срок от 8 месяцев (первые 2 месяца без переплат будут).

Кто будет учить: А. Зиязитдинов (директор компании “Аналитикум), К. Докучаев (руководитель Uralmedias) и другие спецы помогут освоить крутые методики иллюстрации.

Бонусы и подарки: бонусные курсы по нейросетям и юридическим аспектам в дизайне, курс по поиску клиентов в подарок.

Поддержка с работой: ученики проходят занятия в Центре развития карьеры, где специалисты проводят подготовку к собеседованию, помогают с резюме, оказывают карьерные консультации и др. Более того, лучшие ученики получают оплачиваемую стажировку в компаниях-партнерах!

Записаться на курс в PentaSchool со скидкой до 30% + выгодная стажировка + курс по нейросетям в подарок

Нетология: Коммерческий иллюстратор

Про Нетологию я тоже услышала много интересного. В этой школе училось больше 1,5 млн человек, с Нетологией сотрудничает 4 тысячи крупных фирм (берут студентов к себе на работу). Лицензия у школы есть и хорошие отзывы о курсах в интернете я постоянно встречала, пока читала про нее.

Кому будет кстати: начинающим дизайнерам, тем, кто хочет освоить фишки иллюстрации для коммерческих целей.

Учебный процесс: эти курсы на иллюстратора рассчитаны на 11 месяцев. Будут и готовые видеоролики на курсе, и вебинары по расписанию, и домашка с проверкой экспертами. Еще тут проводят сессии вопрос-ответ, где можно с дизайнерами пообщаться на сложные темы. В среднем, все домашки проверяются всего за 2 дня, это классно.

Плюсы: выдадут диплом о переподготовке, целых 6 проектов в портфолио, можно оформить вычет 13% за курс, будет доступ в комьюнити с единомышленниками.

Сколько и как платить: при рассрочке на 36 месяцев обучение иллюстратору с нуля обойдется от 3535 рублей. Если курс не подойдет, в первые 3 урока можно вернуть всю сумму. А если найдете такой же курс где-то дешевле, то школа сделает скидочку.

Кто будет учить: преподают здесь опытные иллюстраторы и дизайнеры, среди которых будут фотограф Алиса Гулканян, иллюстратор Надя Мельникова, историк искусства Анна Завьялова и др.

Бонусы и подарки: модули по деловому английскому, поиску заказов на фрилансе и нейросетям в подарок, проконсультируют для выбора подходящего курса.

Поддержка с работой: помогают на всех этапах: могут дать практику от партнеров, организуют интенсив с вакансиями и проработкой резюме и портфолио, дадут доступ в закрытый канал с предложениями от партнеров, вроде Т-Банк, Авито, Рамблер, Lamoda и др.

Записаться на курс в Нетологию со скидкой до 30% + помощь с карьерой + 3 модуля в подарок к курсу

Логомашина: коммерческий иллюстратор

Продолжаю рассказывать, где еще можно учиться на иллюстратора. Эта школа создана именно дизайнерами, студенты Логомашины устраиваются на работу в среднем за 2 месяца всего. Всего тут обучилось уже 244 студентов.

Кому будет кстати: подойдет и полным новичкам, и тем, кто хочет пройти именно курс иллюстратора с трудоустройством (дальше расскажу про это).

Учебный процесс: здесь курсы для иллюстраторов с нуля очень насыщенные. Будут вебинары, воркшопы, записанные видеоролики, персональные видео-разборы каждой вашей домашки. Доступ к материалам курса останется на 3 года, кстати.

Плюсы: обучение профессии иллюстратора позволит участвовать в студенческом комьюнити, начать зарабатывать можно уже через 4 месяца, 12 работ в портфолио, получите диплом о переподготовке.

Сколько и как платить: ценник идет от 4100р с копейками, если платить в рассрочку до 36 месяцев.

Кто будет учить: реальные эксперты, например, основатель агентства Picomatic Анна Шумахер, арт-директор студии Nine Squares Максим Чистов и другие.

Бонусы и подарки: профдиагностика перед покупкой курса, доступ к большой библиотеке материалов школы, английский для дизайнерской сферы и курс по нейросетям тоже будут в подарок.

Поддержка с работой: если не найдете работу, то вернут денежки. С трудоустройством помогают индивидуально, открывают доступ к базе вакансий, консультацию по резюме и готовят к реальным собеседованиям, обсуждают с вами тестовые задания. Лучшим студентам дают стажировку в дизайн-студии!

Записаться на курс в Логомашина со скидкой до 30% + помощь с трудоустройством + доступ к библиотеке материалов

Международная школа профессий: Коммерческий Digital-иллюстратор

Эта школа довольно долго работает, уже 14 лет. Тут создали больше 200 крутых курсов, открыто уже 50 филиалов в 5 странах, и суммарно в МШП обучилось 70 тысяч студентов. Неплохие показатели!

Кому будет кстати: курсы по диджитал-иллюстрации понравятся тем, кто хочет начать работать в творческой сфере, сотрудничать с разными брендами, научиться продвигать свои таланты и монетизировать их.

Учебный процесс: будут и интерактивные занятия, и живые вебинары по расписанию (записи сохраняются). График обучения идет гибкий, можно заниматься в удобное время, совмещать с работой или другой учебой.

Плюсы: всего 16 недель понадобится на учебу, доступ к курсу останется на 3 месяца, получите диплом о переподготовке (по запросу могут даже выдать диплом международного образца).

Сколько и как платить: всего от 4900р в месяц получается ценник, если оформить рассрочку на срок от 3 до 9 месяцев. Но и разовая оплата тоже имеется. А еще до 30 тысяч от ценника курса можно оплатить по программе социального контракта!

Кто будет учить: в штате у школы есть больше тысячи практиков. Но точных фамилий на сайте я не нашла, к сожалению.

Бонусы и подарки: бесплатно проконсультируют по выбору подходящего курса.

Поддержка с работой: во время курса преподаватели поделятся своими лайфхаками по поводу работы, ну и базовые знания по продвижению тоже получите, конечно же.

Записаться на курс в МШП со скидкой до 30% + консультация по выбору курса + оплата по соц.контракту

Вот такая подборочка курсов у меня получилась! Рассказала вам про самые интересные курсы иллюстратора онлайн с нуля, про которые узнала от своей новой знакомой. Что думаете, где бы вы прошли курсы дизайнера-иллюстратора? Обязательно присылайте в редакцию БериБай свой отзыв об обучении, если вы уже прокачали знания и работаете в этой сфере! Другим ваши мнения точно помогут определиться и сделать выбор, где и как стать иллюстратором с нуля!

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