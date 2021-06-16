Подарки детям на Новый год: выбираем вместе в преддверье 2021

Новый год – это праздник, которого больше всего на свете ждут дети. Как угодить ребенку любого пола и возраста. Есть ли какие-то общие принципы, которые помогут не попасть впросак?

Все любят Новый год не только потому, что это повод собраться всей семьей, но и за саму атмосферу, волшебную, сказочную. Особенно ожидаем этот день детьми, ведь будет все: елка, Дед Мороз со Снегурочкой и, конечно, подарки. Но что подарить детям на Новый год 2020? Это вопрос мучит родителей каждый год. Мы хотим предложить вам несколько действительно интересных идей.

Как правильно выбрать оригинальные подарки детям

Существует несколько основных правил, следуя которым вы сможете выбрать то, что покорит сердце вашего ребенка:

Подарки не любят спешку. Выделите время на то, чтоб выбрать, а не покупайте первое встречное. Учитывайте мечту. Именно вы – тот самый волшебник, который способен подарить то, что так хочется. Упаковка. Важно соблюсти интригу, ведь суть подарка не только в том, чтоб его найти, скажем, под елкой, а сам процесс разворачивания шелестящей упаковке. Если это интересно даже взрослым, то что уж говорить о наших детях. Возрастные потребности.

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Что подарить ребенку на Новый год

Учитывая все разнообразие игрушек и интересных вещичек, запутаться в том, что действительно необходимо чаду легко. Но все же учитывая несколько следующих моментов, определится станет легче.

Соответствие интересам. Ваша девочка увлеклась рисованием? Она, наверняка, обрадуется большому набору ярких карандашей в широкой цветовой гамме. Вашему мальчику интересно конструировать? Конструктор с большим спектром разных деталей вызовет просто бурю восторга.



Развитие. Нет резона покупать странные игрушки. Вам они могут показаться забавными, но что будет чувствовать ваш малыш? Повлияет ли ваш подарок на творческое и эмоциональное развитие ребенка?



Безопасность. Если приобретаемый товар имеет возрастное ограничение, следуйте ему, ведь оно там не напрасно.

Кстати, большой выбор игрушек как для игр, так и для творчества можно найти в интернет-магазинах, например: MyToys, Дочки Сыночки, Мазекея, Kideria и другие. Благодаря промокодам, которые мы вам предлагаем, можно существенно дешевле купить так давно желаемую вашим чадом игрушку. Особенно выгодны промокоды родителям у которых двое и больше детей.

Новогодние подарки, игрушки для детей в интернет-магазинах также помогут родителям, чей график жизни не позволяет ходить по магазинам. Там можно найти все что необходимо для человека любого пола и возраста.

А что подарить маленькому ребенку на Новый год?

Если вашему чаду от 3 до 6 лет, то стоит осознавать, что волшебство в этом возрасте – неотъемлемая часть праздника. Поэтому, для того, чтоб понять, что хочет ваше чадо, напишите вместе письмо Деду Морозу.Многим особое удовольствие оставляют крупные пазлы и конструктор. А еще девочки любят куклы и коляски, а мальчики, конечно, большие и красочные машины. Почему бы не пополнить гараж сына новым автомобилем? Представьте, как обрадуется дочь новой кукле или домику с кухонной утварью!

Кстати, помните, что они верят в Деда Мороза и пригласите его к себе. Если нет финансовой возможности, то можно заранее, облачившись в костюм записать индивидуальное поздравление, которое не оставит его равнодушным или самому прийти как Снегурочка или Дедушка Мороз.

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Но что подарить годовалому ребенку на Новый год?

Совсем крохе суть праздника не так понятна. Поэтому можно купить развивающие игрушки и книжки. Проведите в этот день как можно больше времени с малышом. Это будет самым приятным и нужным для него подарком.

Как и что подарить детям на Новый год?

Детям постарше стоит не только преподнести подарок в красивой упаковке, но и добавить интереса в его получение.

Например, для детей начальных классов можно оставить след от волшебства. Как это возможно? Вы можете на полу сделать следы из муки, словно это волшебный снег, который осыпался с сапог Деда Мороза и не тает. Восторг ребенка невозможно передать словами.

Можно устроить настоящий квест. Вместо привычного сюрприза под елкой, оставьте там записку, которая приведет к следующей, а та, в свою очередь, к подарку. Количество таких записок выбирайте сами.

Некоторые родители покупают несколько маленьких подарков и прячут в разных частях квартиры, а детям дают карты скрытых сокровищ. Для детей постарше лучшего способа вручить презент не найти.

Подростки нуждаются в особом подходе

Это по сути, уже взрослые люди, которые знают, чего хотят, поэтому выберите в интернет-магазине именно то, что соответствует увлечениям ребенка. Например, мальчик будет рад мячу расцветки последнего Чемпионата мира по футболу, а девочка обрадуется украшениям и косметике.

Многие подростки очень обрадуются новым гаджетам. Например, планшету или телефону, которые тоже можно приобрести гораздо дешевле магазинных цен. Как? Элементарно!

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Какой бы подарок вы ни выбрали, помните, что для вашего чада нет ничего дороже, чем родительская любовь. Основываясь на нее, выбирайте то, что отразит всю глубину вашей любви и результат не заставит ждать себя.