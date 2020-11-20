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Шоппинг с выгодой: какие интернет-магазины одежды самые популярные и дешевые

Покупки через интернет уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Не выходя из дома, можно просмотреть максимальный ассортимент и заказать всё самое лучшее по приятным ценам. Однако, чтобы покупка была действительно качественной и не разочаровала, пригодится информация о том, какие интернет магазины пользуются спросом и на какие параметры обращать внимание при выборе магазина.

Дешевые интернет-магазины в России

Многие покупатели предпочитают отечественного производителя. Не лишним будет знать, какие интернет магазины одежды самые популярные, дешевые и отличаются хорошим качеством товаров именно российского производства:


  • Grandstock – магазин товаров из Иваново, предлагающий мужскую, женскую и детскую одежду. Регулярно бренд предлагает вещи по акции, хорошие скидки, а также удобную возможность оплаты заказа при получении, либо по предоплате;

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  • bonprix – российская компания с демократичными ценами, отличное качество товаров сочетается с быстрым сроком доставки (до 1-2 недель). В каждой категории вещей есть раздел со скидками и вещи, отмеченные знаком тренда на текущий момент. Бесплатная доставка в магазине не предусмотрена;

    • где лучше заказывать одежду через интернет


  • Befree – это сеть российских магазинов с низкой стоимостью, предлагающая женскую, мужскую и детскую одежду. Регулярные акции и закрытые распродажи, наличие собственной бонусной программы с возможностью потратить их онлайн, а также курьерская доставка с возможностью примерки (если в заказе до 4 позиций) – всё это делает магазин максимально привлекательным.

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Сайты по продаже одежды через интернет: список лучших

Стоит отметить самые популярные магазины, которые завоевали доверие покупателей в интернете:


  • Если вы ищете, в каких интернет магазинах бесплатная доставка, магазин Lacywear подойдет под этот параметр – он предлагает доставку по всей территории России. Здесь представлены различные российские бренды, одежда для дома, белье, также есть отдельно выделенная категория «большие размеры».

    • на каких сайтах можно заказать одежду дешево с бесплатной доставкой


  • KUPIVIP – мужская и женская одежда по доступной стоимости, магазин функционирует по принципу клуба. Необходимо разово вступить в этот клуб, чтобы совершать заказы. Покупатели могут воспользоваться бесплатной примеркой и возвратом товара, если он не подошел.

    • где лучше заказывать одежду через интернет недорого и хорошего качества


  • Крупнейшая китайская площадка Aliexpress предлагает не только одежду, но и обувь, предметы декора, мебель, электронику… Здесь вас порадуют одни из самых низких цен, бесплатная доставка и возможность вернуть деньги, если товар не получен, либо пришел в несоответствующем качестве. Единственный недостаток – долгое ожидание заказа. Если вы подбираете, где лучше заказывать одежду через интернет недорого и хорошего качества, Али подойдет как нельзя лучше.

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  • La Redoute – французский магазин для российского покупателя, с сетью доставки не только по России, но и по миру. Главное удобство – товар можно примерить прямо в присутствии курьера, также имеется возможность бесплатно вернуть товар на протяжении месяца после покупки.

    • какие интернет магазины одежды самые популярные дешевые


  • Популярные магазины Ostin и Colins порадуют покупателей большим ассортиментом джинсовой и молодежной одежды, а также здесь представлено много детских моделей.

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  • Еще один интересный вариант – LC WAIKIKI. Французско-турецкий продавец предлагает не только недорогую одежду, но и модные аксессуары. При заказе от 5 тысяч рублей вас будет ждать бесплатная доставка, а также существует возможность бесплатного возврата, либо денежных средств.


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Где лучше заказывать одежду через интернет, чтобы получать кешбэк

Если при покупке в любом из этих и множестве других интернет-магазинов вам хочется получать скидку, бонусы или приятный кэшбэк, совершите заказ, перейдя к магазину через сайт beribuy.ru. Специальный кэшбэк-сервис содержит в себе все актуальные промокоды к различным магазинам, а полученный кэшбэк можно тратить на пополнение баланса мобильного, либо вывести на карту или электронный кошелек. Если для вас важно, на каких сайтах можно заказать одежду дешево с бесплатной доставкой, в каталоге сервиса beribuy можно найти лучшие из подобных вариантов.


Здесь собраны только проверенные магазины, активно участвующие в различных акциях с промокодами – с ними ваша покупка будет максимально выгодной!

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