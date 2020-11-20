Шоппинг с выгодой: какие интернет-магазины одежды самые популярные и дешевые

Покупки через интернет уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Не выходя из дома, можно просмотреть максимальный ассортимент и заказать всё самое лучшее по приятным ценам. Однако, чтобы покупка была действительно качественной и не разочаровала, пригодится информация о том, какие интернет магазины пользуются спросом и на какие параметры обращать внимание при выборе магазина.

Дешевые интернет-магазины в России

Многие покупатели предпочитают отечественного производителя. Не лишним будет знать, какие интернет магазины одежды самые популярные, дешевые и отличаются хорошим качеством товаров именно российского производства:

Grandstock – магазин товаров из Иваново, предлагающий мужскую, женскую и детскую одежду. Регулярно бренд предлагает вещи по акции, хорошие скидки, а также удобную возможность оплаты заказа при получении, либо по предоплате;

– магазин товаров из Иваново, предлагающий мужскую, женскую и детскую одежду. Регулярно бренд предлагает вещи по акции, хорошие скидки, а также удобную возможность оплаты заказа при получении, либо по предоплате;







bonprix – российская компания с демократичными ценами, отличное качество товаров сочетается с быстрым сроком доставки (до 1-2 недель). В каждой категории вещей есть раздел со скидками и вещи, отмеченные знаком тренда на текущий момент. Бесплатная доставка в магазине не предусмотрена;

– российская компания с демократичными ценами, отличное качество товаров сочетается с быстрым сроком доставки (до 1-2 недель). В каждой категории вещей есть раздел со скидками и вещи, отмеченные знаком тренда на текущий момент. Бесплатная доставка в магазине не предусмотрена;







Befree – это сеть российских магазинов с низкой стоимостью, предлагающая женскую, мужскую и детскую одежду. Регулярные акции и закрытые распродажи, наличие собственной бонусной программы с возможностью потратить их онлайн, а также курьерская доставка с возможностью примерки (если в заказе до 4 позиций) – всё это делает магазин максимально привлекательным.









Сайты по продаже одежды через интернет: список лучших

Стоит отметить самые популярные магазины, которые завоевали доверие покупателей в интернете:

Если вы ищете, в каких интернет магазинах бесплатная доставка, магазин Lacywear подойдет под этот параметр – он предлагает доставку по всей территории России. Здесь представлены различные российские бренды, одежда для дома, белье, также есть отдельно выделенная категория «большие размеры».

подойдет под этот параметр – он предлагает доставку по всей территории России. Здесь представлены различные российские бренды, одежда для дома, белье, также есть отдельно выделенная категория «большие размеры».







KUPIVIP – мужская и женская одежда по доступной стоимости, магазин функционирует по принципу клуба. Необходимо разово вступить в этот клуб, чтобы совершать заказы. Покупатели могут воспользоваться бесплатной примеркой и возвратом товара, если он не подошел.

– мужская и женская одежда по доступной стоимости, магазин функционирует по принципу клуба. Необходимо разово вступить в этот клуб, чтобы совершать заказы. Покупатели могут воспользоваться бесплатной примеркой и возвратом товара, если он не подошел.







Крупнейшая китайская площадка Aliexpress предлагает не только одежду, но и обувь, предметы декора, мебель, электронику… Здесь вас порадуют одни из самых низких цен, бесплатная доставка и возможность вернуть деньги, если товар не получен, либо пришел в несоответствующем качестве. Единственный недостаток – долгое ожидание заказа. Если вы подбираете, где лучше заказывать одежду через интернет недорого и хорошего качества, Али подойдет как нельзя лучше.

предлагает не только одежду, но и обувь, предметы декора, мебель, электронику… Здесь вас порадуют одни из самых низких цен, бесплатная доставка и возможность вернуть деньги, если товар не получен, либо пришел в несоответствующем качестве. Единственный недостаток – долгое ожидание заказа. Если вы подбираете, где лучше заказывать одежду через интернет недорого и хорошего качества, Али подойдет как нельзя лучше.







La Redoute – французский магазин для российского покупателя, с сетью доставки не только по России, но и по миру. Главное удобство – товар можно примерить прямо в присутствии курьера, также имеется возможность бесплатно вернуть товар на протяжении месяца после покупки.

– французский магазин для российского покупателя, с сетью доставки не только по России, но и по миру. Главное удобство – товар можно примерить прямо в присутствии курьера, также имеется возможность бесплатно вернуть товар на протяжении месяца после покупки.







Популярные магазины Ostin и Colins порадуют покупателей большим ассортиментом джинсовой и молодежной одежды, а также здесь представлено много детских моделей.

порадуют покупателей большим ассортиментом джинсовой и молодежной одежды, а также здесь представлено много детских моделей.







Еще один интересный вариант – LC WAIKIKI. Французско-турецкий продавец предлагает не только недорогую одежду, но и модные аксессуары. При заказе от 5 тысяч рублей вас будет ждать бесплатная доставка, а также существует возможность бесплатного возврата, либо денежных средств.



Где лучше заказывать одежду через интернет, чтобы получать кешбэк

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