Шпаргалка: как выбрать обувь в интернет-магазине

Одной из насущных проблем у всех, кто все-таки решился заказать обувь в интернет-магазине, является выбор подходящего размера. Именно эта деталь и отпугивает многих от виртуальных витрин, поскольку вещь, до которой нельзя даже дотянуться рукой и потрогать, не говоря уже о примерке, вызывает легкое опасение.

Но современный век информационных технологий берет свое и все больше и больше покупателей присоединяются к такому виду шоппинга. Преимуществом его является то, что здесь глаз приятно радует не только широкий ассортимент товаров, но и возможность хорошенько сэкономить, ведь такие авторитетные магазины как Ламода, Вайлдберриз и Алиэкспресс часто предлагают промокоды для получения скидки, которые можно посмотреть здесь. Не стоит переживать по поводу того, как определить размер обуви – мы поделимся несколькими полезными советами.

Выбор обуви: обращайте внимание на фасон, материал и даже отзывы!

Часто сами магазины к характеристикам к той или иной паре обуви пишут, для какой ступни она предназначена (стандартной, широкой, узкой и так далее), поэтому внимательно читайте все доступные описания. Если же нужной для вас информации там не оказалось, то ищите ее самостоятельно, а именно:

Учитывайте материал. Если это натуральная кожа, то рассчитывайте на то, что в будущем она растянется под ваши формы и можно с легкостью выбирать в притык тот размер, который вы намерили в таблице. Если же это текстиль или искусственная кожа, то ту следует быть осторожнее и смотреть на размер больше, потому что эти материалы статичны и не поддаются деформации.

Увеличивайте свою половинку. Проблема в том, что не все магазины располагают размерами «с половинкой», а вот вам понравилась именно та обувь, у которой только целые числа, то смело можете округлять сою «половинку» в сторону большего размера (например, 37.5 →38.00).

Особое внимание к спортивной обуви. Если вы активно занимаетесь спортом и решили купить соответствующую обувь в интернет-магазине, выбирайте с точностью на размер больше, потому что удобство и свобода в этом деле — вещь очень важная.

Читаем отзывы. Как правило, покупатели оставляют на сайте позитивные и негативные впечатления от покупки, ярко описывают возмутившие их недостатки и порой дают дельные советы в своих комментариях. Не поленитесь и просмотрите отзывы: возможно, там вы найдете что-то полезное и для себя.

Как правильно выбрать размер обуви? Таблица размеров.

Предварительно поинтересуйтесь, где произведен товар, поскольку от страны-производителя зависит и то, как правильно выбрать размер обуви на Алиэкспресс, ведь везде используют разные обозначения для одних и тех же размеров.

Для того, чтобы выбрать подходящие размеры обуви на Алиэкспресс, таблица на русском поможет вам сориентироваться в нужное русло. Тут показаны отдельно женские и мужские размеры, ибо они очень отличаются между собой. Поле "Размер стопы" содержит длину вашей стопы в сантиметрах, что позволяет, опираясь на него, проследить размер в разных странах: европейский, американский, китайский и т. д. Как видите, мужская и женская обувь заметно отличается аж на 1,5 — 2 см в длину, поэтому ни в коем случае не пользуетесь одной таблицей для обоих! В вопросе о том, как определяется размер обуви на Алиэкспресс таблица с размерами дает исчерпывающее представление.

У вас все еще есть вопросы, как понять размер обуви на Алиэкспресс? Пишите в комментариях. Мы ответим и поможем вам сделать правильный выбор!

Обувь с доставкой на дом и примеркой

Некоторые интернет магазины оказывают услугу возврата обуви, которая не подошла по размеру, поэтому вы спокойно можете заказать несколько пар обуви с доставкой на дом и примеркой курьером и спокойно примерить их. Ту, которая вам подошла, вы оплачиваете тут же курьеру, а остальные едут обратно в магазин. Удобно, не правда ли?

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