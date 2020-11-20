Скидки 11.11 на Алиэкспресс 2020 в День Холостяка: Что нам ждать от самой масштабной распродажи в Китае?
Почему День Холостяка так называется?
Китайцы всегда внимательно подбирают даты для праздников. День Холостяка получил свое название из-за четырех единиц, которые символизируют одиноких людей.
Праздник начали отмечать в 90-х студенты из университетов города Нанкина. Уже через 3 года он стал популярен по всему Китаю.
В День Холостяка ходят на свидания, посещают специальные вечеринки для знакомств. Если человек еще не готов расставаться со своим статусом одиночки, он просто идет на встречу с лучшим другом.
Еще в этот день принято дарить подарки. Из-за чего магазины начали проводить 11 ноября распродажи. В 2013 идею перенял и Алиэкспресс.
Как проходит День Холостяка?
Распродажа делится на 2 этапа:
- Подготовка с 10 утра 28 октября.;
- Сама распродажа с 11 утра 11 ноября.
При подготовке магазины анонсируют цены. Покупателей знакомят с будущими акциями и розыгрышами, показывают, какие скидки 11.11 будут на Алиэкспресс в 2020, каких подарков ждать.
Что нам ждать от Алиэкспресс?
Магазин радует не только скидками. В этот день Алиэкспресс выпускает рекордное количество купонов, многие из которых можно использовать и позже.
На главной странице дают подборки товаров с лучшими скидками. В отдельном разделе проводятся игры, призами в которых выступают купоны.
За заранее заполненную корзину можно получить баллы. Бонусы и монеты пользователям дают и за выполнение других заданий. Подарки опять же можно обменять на скидки.
В День Холостяка увеличивается поток клиентов. Иногда это отражается на скорости загрузки. После распродажи возникают и проблемы с отправкой. Продавцы просто не успевают обработать все заказы с распродажи 11.11 на Алиэкспресс.
Что лучше покупать в День Холостяка?
В первую очередь обратите внимание на категории:
- Техника. Особенно популярные бренды вроде Huawei, Xiaomi или Meizu.
- Одежда. Лучшие скидки делают популярные производители.
- Товары для дома. Текстиль, посуда, утварь.
- Товары для Нового года. Самое время купить подарки и украшения.
Когда начнется распродажа на Алиэкспресс лучше быть уже готовым. Подберите интересующие вас товары заранее.
Как не попасть на липовые скидки?
Продавцы могут хитрить. Они увеличивают цены и делают скидки уже на них. В итоге вы приобретаете товар за те же деньги, что и до распродажи.
Чтобы этого избежать, лучше отслеживать цену заранее. Просто добавьте товар в корзину и периодически заглядываете в его карточку.
Как еще экономить на Алиэкспресс?
Кэшбэк на покупки никто не отменяет. Вы можете пройти на сайт по специальной ссылке и вернуть себе небольшой процент от потраченной суммы.
Не забывайте о том, что 11.11 распродажа на Aliexpress – это не единственный день скидок. Уже 29 ноября вас ждет Черная Пятница. Скидки закончатся только 2 декабря, вместе с Киберпонедельником.
Во всех событиях участвует не только Алиэкспресс, но и много других магазинов. Все они описаны ниже.
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