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Скидки 11.11 на Алиэкспресс 2020 в День Холостяка: Что нам ждать от самой масштабной распродажи в Китае?

Приближается 11 ноября, заветная дата для любителей шопинга со всего мира. В этот момент проводится День Холостяка 2020, самая крупная распродажа в Китае. Алиэкспресс, Tmall, Taobao и другие интернет-магазины впервые провели ее в 2013 году. Уже в 2015 их объем продаж превысил показатели Черной Пятницы.

Почему День Холостяка так называется?

Китайцы всегда внимательно подбирают даты для праздников. День Холостяка получил свое название из-за четырех единиц, которые символизируют одиноких людей.


Праздник начали отмечать в 90-х студенты из университетов города Нанкина. Уже через 3 года он стал популярен по всему Китаю.


В День Холостяка ходят на свидания, посещают специальные вечеринки для знакомств. Если человек еще не готов расставаться со своим статусом одиночки, он просто идет на встречу с лучшим другом.


Еще в этот день принято дарить подарки. Из-за чего магазины начали проводить 11 ноября распродажи. В 2013 идею перенял и Алиэкспресс.


Как проходит День Холостяка?

Распродажа делится на 2 этапа:

  1. Подготовка с 10 утра 28 октября.;

  2. Сама распродажа с 11 утра 11 ноября.

При подготовке магазины анонсируют цены. Покупателей знакомят с будущими акциями и розыгрышами, показывают, какие скидки 11.11 будут на Алиэкспресс в 2020, каких подарков ждать.


Что нам ждать от Алиэкспресс?


день холостяка 2020

Магазин радует не только скидками. В этот день Алиэкспресс выпускает рекордное количество купонов, многие из которых можно использовать и позже.


На главной странице дают подборки товаров с лучшими скидками. В отдельном разделе проводятся игры, призами в которых выступают купоны.


За заранее заполненную корзину можно получить баллы. Бонусы и монеты пользователям дают и за выполнение других заданий. Подарки опять же можно обменять на скидки.


11.11 алиэкспресс 2020

В День Холостяка увеличивается поток клиентов. Иногда это отражается на скорости загрузки. После распродажи возникают и проблемы с отправкой. Продавцы просто не успевают обработать все заказы с распродажи 11.11 на Алиэкспресс.


Что лучше покупать в День Холостяка?

В первую очередь обратите внимание на категории:

  • Техника. Особенно популярные бренды вроде Huawei, Xiaomi или Meizu.

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  • Одежда. Лучшие скидки делают популярные производители.

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  • Товары для дома. Текстиль, посуда, утварь.

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  • Товары для Нового года. Самое время купить подарки и украшения.

Когда начнется распродажа на Алиэкспресс лучше быть уже готовым. Подберите интересующие вас товары заранее.


Как не попасть на липовые скидки?

Продавцы могут хитрить. Они увеличивают цены и делают скидки уже на них. В итоге вы приобретаете товар за те же деньги, что и до распродажи.


Чтобы этого избежать, лучше отслеживать цену заранее. Просто добавьте товар в корзину и периодически заглядываете в его карточку.


Как еще экономить на Алиэкспресс?

Кэшбэк на покупки никто не отменяет. Вы можете пройти на сайт по специальной ссылке и вернуть себе небольшой процент от потраченной суммы.


Не забывайте о том, что 11.11 распродажа на Aliexpress – это не единственный день скидок. Уже 29 ноября вас ждет Черная Пятница. Скидки закончатся только 2 декабря, вместе с Киберпонедельником.


Во всех событиях участвует не только Алиэкспресс, но и много других магазинов. Все они описаны ниже.



Переходим на распродажу 11.11 на Алиэкспресс



В каких магазинах скидка: Вперед за Покупками!


День холостяка до 80%! Грандиозная распродажа 11.11 на Алиэкспресс

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Также участвуют магазины: La RedouteGearBestBigGeekRosegalSheInZafulDx.comTomtopbonprixLa Roche-PosayLANCOMEАшанСитилинкiHerb

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