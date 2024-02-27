Skyeng или Skillbox, или Яндекс Практикум: где изучать английский язык комфортнее и дешевле – школы, которым доверяет большинство

Skyeng или Яндекс Практикум, либо Скиллбокс - курсы английского языка онлайн в этих компаниях можно пройти с нуля. Это отличный шанс получить новую работу или сдать важные экзамены. Обзор раскроет, где лучше репетитор по английскому языку и выгоднее цена занятий.

Кратко о школах

Чтобы начать сравнивать школы Skillbox, Скайенг или Яндекс Практикум по английскому языку, кратко с ними познакомимся:

Онлайн-школа английского языка Скиллбокс обучила уже 30+ тысяч человек. Ее главная фишка – методика специально для русскоговорящих, учитывающая особенности артикуляции. Скиллбокс является лицензированной школой, резидентом Сколково и пятикратным обладателем премий Рунета.

Школа Яндекс Практикум за 5 лет отработала качественную схему обучения по стандартам CEFR. Ее отличительная особенность – максимум практики с носителями языка, а также возможность получить налоговый вычет за обучение, поскольку школа является лицензированной.

Платформа Skyeng выпустила уже 300+ тысяч учеников, получив на крупных отзовиках рейтинг 4,7 из 5 баллов. По статистике школы, 87% студентов уже после тридцати занятий могут уверенно использовать язык, пройдя дистанционные курсы английского языка. Лицензия имеется.

Важно: каждая школа английского языка для взрослых и детей имеет лицензию, что позволит вернуть 13% в виде вычета.

Какие курсы английского языка онлайн предложены

Ключевое, к чему присматривается потенциальный клиент, выбирая в Яндекс Практикум, Skyeng или Skillbox английский язык – присутствует ли среди ассортимента нужные ему программы:

В Skillbox предлагается учеба для детей от пяти лет и взрослых, новичкам, для айти-сферы, для педагогов иностранного, курсы для повышения объема знаний и Pre-Intermediate, для школьных выпускных экзаменов и IELTS, курс, где можно поставить произношение на английском онлайн. Имеется разговорный клуб с часовыми встречами в двух группах (для А2, А2+ и В1, В2, С1) и курсы для компаний.

Yandex Practicum предлагает направление общего иностранного, для сотрудников айти и безлимитную диалоговую практику. Также имеется возможность корпоративного образования.

В Skyeng курсы английского языка представлены для взрослых – повседневный язык, для маркетологов, медиков, айти-специалистов и финансистов, английский для ПМЖ, собеседований, бизнес-язык, разговорные клубы. Для детей здесь также проводятся занятия – например, курсы подготовки к единому экзамену. Дополнительно имеется открытый курс для слабослышащих людей.

Итак, явные лидеры в количестве – Скиллбокс и Скаенг, они предусмотрели как программы общей направленности, так и узконаправленные (для конкретных сфер и специалистов). Также только в этих школах есть английский для малышей и подростков (Яндекс предусматривает обучение лишь от 18 лет).

Подарки и бонусы для учащихся

Помимо результата от пройденного обучения, приятно будет дополнительно получить что-то от школы. Давайте оценим, какими подарками радует каждая языковая школа своих учеников:

Школа Skillbox дарит каждому тестовое занятие, где вы узнаете уровень языка и протестируете авторскую методику. Также доступно самостоятельное прохождение онлайн-теста для определения уровня. Скиллбокс также гарантирует повышение уровня языка на 1 уровень за 3 месяца – а если вы не достигнете результата, школа предоставит бесплатные бонусные уроки.

В Яндекс Практикум проводится бесплатная консультация для оценки уровня иностранного, на которой вы узнаете свой комплекс навыков и сможете подобрать программу, чтобы начать свободное общение на английском.

В Скайенг дарят консультирование с топ-экспертом школы для каждого нового ученика, а после подачи заявки вы также получите бонусом закрытые вебинары от лекторов Скаенг для быстрого изучения иностранного для конкретных задач. При покупке курса дарят бонусные уроки и 1 месяц разговорного клуба.

Очевидно, что Скиллбокс дает максимум бонусов для учеников – но и две другие школы стараются не отставать, постепенно предлагая всё новые бонусы.

Как проводят свои занятия Яндекс Практикум, Skyeng или Skillbox

Любому ученику важно удобство во время занятий – давайте выясним, в каком виде предлагают заниматься сайты для изучения английского языка:

На сайте Скиллбокс доступно 3 формата занятий. Это могут быть 25-минутные самозанятия (для желающих улучшить язык с минимумом затрат), практика с репетитором по 50 минут с проверкой ДЗ и упором на живое общение, либо Premium-формат (подбор схемы под конкретные запросы). На вводном занятии составляется лингвопортрет, выясняются его языковые способности и затем формируется план учебы. Фишка школы – использование мышечной памяти для запоминания.

В Yandex Practicum около 70% курса – разговорная часть. Программа адаптируется под навыки ученика, обучение проводится по международной методике CEFR. Уроки проводят по полчаса три раза в неделю, но в индивидуальном порядке можно изменить график. В курс входят online-занятия, упражнения на платформе и живое общение с англоязычными экспертами. За курс школа готова помочь повысить знание языка на один уровень.

В Скайенг доступно несколько форматов: самообучение по лекциям, тренажерам и роликам, индивидуальные курсы с репетитором, 15-минутные Talks с поиском собеседника за пару минут, разговорники в мини-группах и групповые курсы. Вы выбираете педагога и график, в обучение входит как живое общение, так и интерактивные задания с автопроверкой, игры + самостоятельный разбор материалов.

Skillbox, SkyEng или Яндекс Практикум, что лучше выбрать по формату, определиться несложно: лишь в Скилл бокс и Скайенг есть возможность выбора – самостоятельно обучаться или с педагогом. Также эти школы дают возможность подбора персонального графика, в то время как в Яндексе он чаще всего фиксированный (3 урока в неделю).

О цене, тарифах и рассрочке – что предлагают онлайн-платформы

Вопрос цены тоже играет весомую роль при выборе школы. Мы узнали, в какую сумму обойдутся уроки английского языка, как их оплачивать и можно ли вернуть деньги, если вы откажитесь заниматься:

Стоимость занятий в Skillbox – от 569 рублей за урок. Платить можно как сразу за курс, так и в рассрочку до 2-х лет. Отказаться от учебы и забрать средства за неиспользованные уроки можно когда угодно. На выбор есть 3 тарифа: mix (индивидуальные 25-минутные занятия), classic (50-минутные индивидуальные занятия) и premium (урок 50 минут с премиум-педагогом).

Яндекс Практикум позволяет оплачивать английский язык для взрослых целиком за курс, либо по частям, также за вас может сделать оплату работодатель. Стоимость составляет от 690 рублей за занятие. При отказе от обучения возврат идет пропорционально пройденной части курса.

В Скаенг помимо разовой оплаты, есть также рассрочка от школы и партнеров. Ценник – от 890 рублей за занятие. Предложены тарифы с русскоязычным преподавателем, с англоязычным и премиум с гибким графиком и лучшими педагогами. Можно бесплатно переносить урок за 8 часов до его начала, а при отказе средства возвращаются.

Как видно, в сопоставлении между Яндекс Практикум, Skillbox или Skyeng самый привлекательный ценник – в Скиллбоксе, при этом все сайты для обучения дают шанс платить в рассрочку.

Сравниваем уровень преподавательского состава

От исходных знаний и опыта, которыми отличается репетитор по английскому языку, складывается итоговая результативность. Разберемся, в чем разница между школами, какие преподаватели работают с учениками в трех сравниваемых компаниях:

В штате Скиллбокс – 480+ профессиональных педагогов, это русскоязычные специалисты и носители языка. Каждый учитель и онлайн-репетитор проходит строгий отбор, стажировку и регулярный методический контроль.

В Яндекс Практикум вас ждут педагоги из 37 государств мира, при этом в курсы входят как занятия с русскоговорящими экспертами, так и взаимодействие с англоговорящими педагогами.

В Скаенг собрала сильная профессиональная команда - более 15 000 преподавателей русскоязычных, носителей языка и premium-уровня. Их средняя оценка по мнению учеников – 4,8 из 5 баллов.

Очевидно, что любой преподаватель английского языка на этих сайтах подбирается с особым вниманием – в качестве предлагаемых услуг можно не сомневаться.

Пробные занятия: можно ли оценить платформу до оплаты

До того, как оплачивать в SkyEng, Яндекс Практикум или Скиллбокс английский, обязательно узнайте о том, можно ли протестировать понравившийся вам сайт:

В Скиллбокс доступен вводный урок с методистом длительностью 45-60 минут, на котором продиагностируют ваши умения и подберут схему для level up.

Yandex Practicum предлагает бесплатную консультацию, где определят ваши умения и порекомендуют подходящие занятия по английскому языку.

В Скаенг на консультировании также определят исходную точку, обсудят желаемые цели и подскажут, какой курс лучше всего выбрать. А после записи на консультацию подарят эксклюзивную подборку вебинаров от лекторов школы.

Именно первая школа предлагает самую внушительную тестовую возможность – целый час можно пробовать платформу и решать, подходит ли она именно вам. Зато от Скаенг можно получить первый приятный подарок после консультирования.

А еще делимся с вами полезной подборкой бесплатных мероприятий и тестов от школ:

Скиллбокс дарит бесплатный онлайн-тест на самостоятельное определение уровня языка.

Пройти онлайн-тест на определение уровня английского языка от Skillbox

Пройти онлайн-тест на определение уровня английского языка от Skillbox В Скаенг можно найти отличные бесплатные курсы дистанционно (английский язык с нуля для ленивых, грамматика для жизни, упражнения по английскому языку для саморазбора).

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