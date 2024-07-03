Skyeng или Skysmart: онлайн-обучение английскому, которое предпочитает большинство

Английский язык незаменим, если хочется построить крупную карьеру или активно путешествовать. Платформы Skyeng или Skysmart обучают онлайн с нуля: это не только лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ, но и сайты, где взрослые получают эффективные знания. Наш обзор раскроет все характеристики школ и ссылки на их секретные распродажи курсов.

Знакомимся с компаниями

До начала сравнения в кратком формате познакомимся с каждой из школ:

Skyeng – лицензированная школа, обучившая уже 300 тысяч человек. Как показывает практика, более 87% выпускников после 30-ти уроков в школе могут уверенно говорить на английском языке. Благодаря этому платформа получила рейтинг 4,7 из 5 баллов на крупных отзовиках.

Школа Skysmart помогла уже 50 тысяч учеников прокачать навыки иностранного, проведя более 6,4 млн уроков. С 2017 года компания разработала собственную обучающую платформу, школу будущих профессий Skysmart Pro, а также заняла третье место в топе крупнейших EdTech-фирм России. Имеется государственная лицензия.

Важно: наличие лицензии у данных школ позволит обучаться с дальнейшим получением налогового вычета в размере 13%.

Многие также интересуются, Skyeng и Skysmart – это одно и то же, или нет. Отвечаем на этот вопрос: школа Скайсмарт была создана фирмой Скаенг специально для детского обучения. Так, выбирая сайты для подготовки к ЕГЭ, рекомендуем присмотреться именно для Skysmart.

Какой ассортимент предлагает каждая онлайн-школа английского языка

Skyeng или Skysmart - что лучше выбрать, нужно в первую очередь выбирать по предлагаемому перечню программ. Важно, чтобы среди них вы нашли ту, которая подходит под ваши запросы:

Языковая школа Skyeng предлагает курсы языка для повседневного общения, курсы для фармацевтов, маркетологов, IT-сотрудников, финансистов. Доступны программы для подготовки к собеседованиям, переезду, бизнес-курсы и разговорные клубы, чтобы отработать произношение на английском + курс подготовки к ЕГЭ и общий разговорный для детей, а также программа для слабослышащих.

Skysmart – школа, где можно готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, изучать шахматы и программирование для детей, пройти подготовку к школе или занятия для улучшения уровня знаний по основным школьным предметам. Из английского здесь предложены курсы для дошкольников, детей и подростков, подготовка к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, к олимпиадам.

Главное отличие – в Скаенг могут учиться дети и взрослые, в Скайсмарт – только дети. При этом в первой школе нет курсов для дошкольников или конкретной подготовки к ВПР и олимпиадам, зато максимален выбор взрослых направлений.

Какими подарками и бонусами отличаются образовательные ресурсы

Помимо комплексных знаний, в рамках обучения приятно будет получить и дополнительные презенты. Давайте оценим, что готовы предложить ведущие сайты для изучения английского языка:

Школа Скаенг проводит подарочную консультацию с топовым экспертом для новых учеников – после нее дополнительно подарят подборку вебинаров, помогающих быстро выучить английский в зависимости от конкретной задачи. За покупку курса ваш подарок – месяц участия в разговорном клубе + дополнительные уроки.

В школе Скайсмарт проводят бесплатные мероприятия для детей и родителей (вебинары, тесты, видеокурсы). А при покупке курса родителям гарантированы регулярные детальные отчеты об успеваемости ребенка в любой удобной форме.

Итак, в этом вопросе отличие Skyeng от Skysmart очевидно: первая школа дает более ощутимые подарки, при помощи которых можно дополнительно усиливать свои навыки английского.

Нюансы проведения занятий

При выборе, где проходить курсы английского языка онлайн, важно оценить и формат занятий. Мы узнали, как предстоит осваивать английский язык с нуля в каждой из школ:

В Skyeng возможно обучаться в разных форматах. Это могут быть самостоятельные уроки с использованием видео, лекций и тренажеров, 15-минутные диалоги Talks со случайным собеседником, курсы с репетитором, разговорные клубы и занятия в группах. Ученик может самостоятельно выбрать преподавателя из списка и согласовать удобный график обучения. В занятия включены не только живые беседы, но и всевозможные игры, интерактивные задания и самостоятельная практика.

Урок в Скайсмарт длится 50 минут и проводится индивидуально с репетитором по заранее составленному плану. Доступ к платформе круглосуточный, в ходе урока используется интерактивная доска с видеочатом и заданиями. Также применяется игровая методика с созданием персонажей для привлечения внимания ребенка. Домашние работы, упражнения по английскому языку и тесты выполняются прямо в личном кабинете с автоматической проверкой ответов.

Поскольку Скайсмарт преподает именно английский язык для детей, здесь акцент делается на игровой подход и цифровые технологии. В Скайенг же онлайн-обучение предусматривает более разнообразные форматы, помогающие взрослым быстрее внедрить английский в свою повседневную жизнь.

Сравниваем тарифы и цены

Сопоставляя лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ или платформы, где взрослый может прокачать свой уровень английского, отдельно нужно отметить вопросы цены. Это позволит разобраться, насколько доступным будет обучение для вашего семейного бюджета:

Скайенг предлагает как разовую оплату учебы, так и возможность рассрочки (внутренней и через банки). Цена занятий стартует от 890 рублей за урок. На выбор доступны тарифы с русскоязычными педагогами, с англоязычными и с премиум-педагогами. Доступен бесплатный перенос ближайшего занятия минимум за 8 часов до начала. Если вы передумаете учиться, деньги возвращаются.

Skysmart предусматривает разовую оплату курса либо оплату помесячно. Стоимость составляет от 890 рублей за урок. При этом можно выбрать тариф Стандарт или Премиум (с добавлением персонального круглосуточного ментора и бесплатным переносом занятий + отменой за 4 часа до начала). При отказе от учебы деньги возвращают за неиспользованные занятия.

Как видно, стоимость занятия в школах равнозначна, условия возврата – тоже, поскольку это входящие в одну группу компании. Зато в Скайсмарт на Премиум тарифе можно переносить урок всего за 4 часа до начала, а не за 8. А вот в Скаенг тарифы интереснее возможностью самостоятельного выбора категории репетитора.

Кто преподает: оцениваем, в чем разница между педагогами

Подбирая английский язык для начинающих или дистанционное обучение для школьников, большую роль будет играть квалификация и опыт репетиторов. Именно они делятся своими знаниями с учениками:

В школе Skyeng вас ждет штат из 15 тысяч педагогов, среди них как русскоязычные, так и носители языка, а также премиум-педагоги. Ученики школы оценили их на 4,8 из 5 баллов.

В базе Скайсмарт – 2600 репетиторов по английскому языку, это русскоязычные и англоговорящие педагоги, работающие с детьми с разным уровнем знаний.

Каждый онлайн-репетитор проведет обучение так, что вы или ваш ребенок получите нужный максимум знаний, при этом учеба будет происходить интересно и с использованием современных технологий.

Можно ли воспользоваться пробным уроком

Сравнивая, чем Skysmart отличается от Skyeng, не упустите возможность познакомиться со школами бесплатно. Мы выяснили, предлагают ли школы подобный функционал:

Платформа Скаенг предлагает бесплатную онлайн-консультацию – на ней не только оценят исходный уровень английского и ваши цели обучения, но и помогут определиться с курсом. А после консультации подарят бесплатные курсы от экспертов школы.

На сайте Скайсмарт можно оформить бесплатный вводный урок – протестировать, как проходит обучение, оценить, понравится ли ребенку выбранный учитель.

Обязательно воспользуйтесь тестовой возможностью, так вы точно не ошибетесь с выбором, сравнивая сайты для обучения для школьников и взрослых.

Выбираем обучение в Skyeng

Выбираем обучение в Skysmart

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