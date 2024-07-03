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Skyeng или Skysmart: онлайн-обучение английскому, которое предпочитает большинство

Английский язык незаменим, если хочется построить крупную карьеру или активно путешествовать. Платформы Skyeng или Skysmart обучают онлайн с нуля: это не только лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ, но и сайты, где взрослые получают эффективные знания. Наш обзор раскроет все характеристики школ и ссылки на их секретные распродажи курсов.
Skyeng или Skysmart

Знакомимся с компаниями

До начала сравнения в кратком формате познакомимся с каждой из школ:

Школа английского Скаенг Skyeng – лицензированная школа, обучившая уже 300 тысяч человек. Как показывает практика, более 87% выпускников после 30-ти уроков в школе могут уверенно говорить на английском языке. Благодаря этому платформа получила рейтинг 4,7 из 5 баллов на крупных отзовиках.

онлайн школа для детей Скайсмарт Школа Skysmart помогла уже 50 тысяч учеников прокачать навыки иностранного, проведя более 6,4 млн уроков. С 2017 года компания разработала собственную обучающую платформу, школу будущих профессий Skysmart Pro, а также заняла третье место в топе крупнейших EdTech-фирм России. Имеется государственная лицензия.

Важно: наличие лицензии у данных школ позволит обучаться с дальнейшим получением налогового вычета в размере 13%.

Многие также интересуются, Skyeng и Skysmart – это одно и то же, или нет. Отвечаем на этот вопрос: школа Скайсмарт была создана фирмой Скаенг специально для детского обучения. Так, выбирая сайты для подготовки к ЕГЭ, рекомендуем присмотреться именно для Skysmart.

Какой ассортимент предлагает каждая онлайн-школа английского языка

Skyeng или Skysmart - что лучше выбрать, нужно в первую очередь выбирать по предлагаемому перечню программ. Важно, чтобы среди них вы нашли ту, которая подходит под ваши запросы:

  • Языковая школа Skyeng предлагает курсы языка для повседневного общения, курсы для фармацевтов, маркетологов, IT-сотрудников, финансистов. Доступны программы для подготовки к собеседованиям, переезду, бизнес-курсы и разговорные клубы, чтобы отработать произношение на английском + курс подготовки к ЕГЭ и общий разговорный для детей, а также программа для слабослышащих.
  • Skysmart – школа, где можно готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, изучать шахматы и программирование для детей, пройти подготовку к школе или занятия для улучшения уровня знаний по основным школьным предметам. Из английского здесь предложены курсы для дошкольников, детей и подростков, подготовка к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ, к олимпиадам.

Главное отличие – в Скаенг могут учиться дети и взрослые, в Скайсмарт – только дети. При этом в первой школе нет курсов для дошкольников или конкретной подготовки к ВПР и олимпиадам, зато максимален выбор взрослых направлений.

Какими подарками и бонусами отличаются образовательные ресурсы

Помимо комплексных знаний, в рамках обучения приятно будет получить и дополнительные презенты. Давайте оценим, что готовы предложить ведущие сайты для изучения английского языка:

✔  Школа Скаенг проводит подарочную консультацию с топовым экспертом для новых учеников – после нее дополнительно подарят подборку вебинаров, помогающих быстро выучить английский в зависимости от конкретной задачи. За покупку курса ваш подарок – месяц участия в разговорном клубе + дополнительные уроки.

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✔ В школе Скайсмарт проводят бесплатные мероприятия для детей и родителей (вебинары, тесты, видеокурсы). А при покупке курса родителям гарантированы регулярные детальные отчеты об успеваемости ребенка в любой удобной форме.

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Итак, в этом вопросе отличие Skyeng от Skysmart очевидно: первая школа дает более ощутимые подарки, при помощи которых можно дополнительно усиливать свои навыки английского.

Нюансы проведения занятий

При выборе, где проходить курсы английского языка онлайн, важно оценить и формат занятий. Мы узнали, как предстоит осваивать английский язык с нуля в каждой из школ:

  • В Skyeng возможно обучаться в разных форматах. Это могут быть самостоятельные уроки с использованием видео, лекций и тренажеров, 15-минутные диалоги Talks со случайным собеседником, курсы с репетитором, разговорные клубы и занятия в группах. Ученик может самостоятельно выбрать преподавателя из списка и согласовать удобный график обучения. В занятия включены не только живые беседы, но и всевозможные игры, интерактивные задания и самостоятельная практика.
  • Урок в Скайсмарт длится 50 минут и проводится индивидуально с репетитором по заранее составленному плану. Доступ к платформе круглосуточный, в ходе урока используется интерактивная доска с видеочатом и заданиями. Также применяется игровая методика с созданием персонажей для привлечения внимания ребенка. Домашние работы, упражнения по английскому языку и тесты выполняются прямо в личном кабинете с автоматической проверкой ответов.

Поскольку Скайсмарт преподает именно английский язык для детей, здесь акцент делается на игровой подход и цифровые технологии. В Скайенг же онлайн-обучение предусматривает более разнообразные форматы, помогающие взрослым быстрее внедрить английский в свою повседневную жизнь.

Сравниваем тарифы и цены

Сопоставляя лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ или платформы, где взрослый может прокачать свой уровень английского, отдельно нужно отметить вопросы цены. Это позволит разобраться, насколько доступным будет обучение для вашего семейного бюджета:

  • Скайенг предлагает как разовую оплату учебы, так и возможность рассрочки (внутренней и через банки). Цена занятий стартует от 890 рублей за урок. На выбор доступны тарифы с русскоязычными педагогами, с англоязычными и с премиум-педагогами. Доступен бесплатный перенос ближайшего занятия минимум за 8 часов до начала. Если вы передумаете учиться, деньги возвращаются.
  • Skysmart предусматривает разовую оплату курса либо оплату помесячно. Стоимость составляет от 890 рублей за урок. При этом можно выбрать тариф Стандарт или Премиум (с добавлением персонального круглосуточного ментора и бесплатным переносом занятий + отменой за 4 часа до начала). При отказе от учебы деньги возвращают за неиспользованные занятия.

Как видно, стоимость занятия в школах равнозначна, условия возврата – тоже, поскольку это входящие в одну группу компании. Зато в Скайсмарт на Премиум тарифе можно переносить урок всего за 4 часа до начала, а не за 8. А вот в Скаенг тарифы интереснее возможностью самостоятельного выбора категории репетитора.

Кто преподает: оцениваем, в чем разница между педагогами

Подбирая английский язык для начинающих или дистанционное обучение для школьников, большую роль будет играть квалификация и опыт репетиторов. Именно они делятся своими знаниями с учениками:

  • В школе Skyeng вас ждет штат из 15 тысяч педагогов, среди них как русскоязычные, так и носители языка, а также премиум-педагоги. Ученики школы оценили их на 4,8 из 5 баллов.
  • В базе Скайсмарт – 2600 репетиторов по английскому языку, это русскоязычные и англоговорящие педагоги, работающие с детьми с разным уровнем знаний.

Каждый онлайн-репетитор проведет обучение так, что вы или ваш ребенок получите нужный максимум знаний, при этом учеба будет происходить интересно и с использованием современных технологий.

Можно ли воспользоваться пробным уроком

Сравнивая, чем Skysmart отличается от Skyeng, не упустите возможность познакомиться со школами бесплатно. Мы выяснили, предлагают ли школы подобный функционал:

✔ Платформа Скаенг предлагает бесплатную онлайн-консультацию – на ней не только оценят исходный уровень английского и ваши цели обучения, но и помогут определиться с курсом. А после консультации подарят бесплатные курсы от экспертов школы.

✔ На сайте Скайсмарт можно оформить бесплатный вводный урок – протестировать, как проходит обучение, оценить, понравится ли ребенку выбранный учитель.

Обязательно воспользуйтесь тестовой возможностью, так вы точно не ошибетесь с выбором, сравнивая сайты для обучения для школьников и взрослых.

Выбираем обучение в Skyeng

Выбираем обучение в Skysmart

Оплачиваем уроки английского языка по выгодной цене

Вне зависимости от того, нужен ли вам ускоренный курс или плавные занятия по английскому языку для новичка – при помощи промокодов от платформы БериБай можно максимально сэкономить на оплате. Выбирайте между Скайсмарт или Скайинг, используйте купон при оплате и персональная скидка на обучение уже у вас в кармане.

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