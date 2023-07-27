SMM-менеджер, таргетолог, копирайтер: выбираем перспективные направления с трудоустройством

Надоевшая работа без возможностей роста, низкая зарплата и невостребованность на рынке – эти проблемы знакомы многим из нас. Чтобы не терять время и развивать свои таланты, стоит пройти онлайн-курсы с трудоустройством в одной из актуальных сегодня специальностей – SMM-менеджер, таргетолог или копирайтер.

Фото: freepik.com

Особенности и фишки каждой из профессий

Попробовать себя в цифровой сфере точно стоит, если вам по душе одно из следующих направлений из области маркетинга:

SMM-менеджер (от английского social media manager) – это специалист, отвечающий за продвижение компании или бренда в социальных сетях. Он продумывает стратегию продвижения, планирует необходимый для этого бюджет, занимается аналитикой целевой аудитории и предложений конкурентов. Также SMM-менеджер настраивает рекламу и создает текстовый, фото- и видеоконтент.

Таргетолог (от английского слова target – цель) – что это за профессия, активно интересуются современные студенты. Таргетолог - мастер настройки рекламы в социальных сетях. Он определяет, в какой соцсети лучше рекламировать тот или иной товар, продумывает digital-стратегии, работает с рекламой через мобильные приложения, создает как обычные, так и динамические креативы для привлечения клиентов.

Копирайтер (c английского copywriting – писать тексты) – специалист в области написания текстов разного формата. Сегодня что это за профессия – копирайтер, знает практически каждый. Такой специалист умеет делать захватывающие описания товаров, контент для e-mail рассылки, сможет вовлечь читателя с помощью историй (сторителлинга). При этом копирайтер знает, как грамотно вписать в текст важные ключевые слова для повышения читаемости текста или покупаемости товара.

Главное отличие этих профессий заключается в сфере деятельности. Одним больше понравится заниматься текстами, другие предпочтут рекламу, третьи – работу по продвижению.

Сколько можно получать – средняя заработная плата

Выбирая, что будет перспективнее именно для вас - курсы копирайтинга, обучение таргету с нуля или курсы SMM, стоит принять во внимание информацию о том, сколько может получать специалист:

SMM-менеджер получает в среднем около 40 тысяч рублей. Диапазон зарплат составляет от 30 тысяч до 150 тысяч в крупных компаниях.

Таргетолог получает среднюю зарплату 50 тысяч рублей. Зарплата может варьироваться от 40 до 130 тысяч рублей.

Копирайтер в среднем зарабатывает 45 тысяч рублей. Разбег зарплат может составлять от 20 до 80 тысяч и более.

Уровень дохода здесь не ограничен – устроившись в крупную компанию, можно наращивать опыт и получать больше. Также ключевой плюс подобных специальностей в том, что они позволяют работать на себя. Так например, копирайтер может удаленно работать на любых текстовых биржах или с частными заказчиками, и зарплата будет зависеть от выполняемого объема работ.

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Лучшие онлайн-платформы: где пройти качественное обучение

Нацеливаясь пройти онлайн-курсы SMM-специалиста или обучение копирайтингу, важно остановиться на хорошей школе с профессиональными преподавателями и актуальной программой. Сегодня среди таких лидеров три площадки – Skillbox, Нетология и Geekbrains. Давайте сравним, в чем состоят их главные отличия.

Платформа Skillbox работает с 2016 года, отличаясь лидирующими позициями в сфере онлайн-обучения. Дважды компания получала премии Рунета за свои учебные достижения. Здесь можно освоить не только три рассматриваемых профессии – суммарно здесь представлено 30 профессий из сферы маркетинга и 34 курса по изучению отдельных вопросов (например, основы работы с маркетплейсами). Ученики отмечают главное достоинство школы – готовые видеозанятия, которые можно просматривать в личном кабинете в удобное время, без привязки к конкретному времени. А для дополнительной прокачки своих навыков можно участвовать в огромном количестве бесплатных вебинаров или лекциями из раздела «Лекторий».

Школа Geekbrains начинала с обучения программированию в 2010 году. Сегодня она претерпела огромное развитие – только в области маркетинга здесь представлено 11 профессий, а также 25 коротких курсов и интенсивов. Здесь акцент делается на живые видеолекции – на них отводится 70% обучения, остальные 30% - готовые записи. Бесплатные вебинары от школы, которые находятся в разделе «Мероприятия», помогут определиться с профессией или прокачать свой профессиональный опыт.

В школе Нетология, которая обучает студентов с 2014 года, можно подобрать для себя 10 профессий, 4 специализации или 41 курс из маркетинговой области. Здесь предложен смешанный формат занятий – готовые видеозаписи плюс живые вебинары с преподавателями. Обязательно воспользуйтесь разделом «Медиа Нетологии», чтобы просматривать актуальные статьи по развитию своих профессиональных навыков. Также на сайте есть раздел «Учиться бесплатно» - здесь можно попробовать обучение SMM с нуля бесплатно онлайн или таргет курсы бесплатно.

Стоит отметить, что в школе Скиллбокс вас ждет самый большой выбор профессий из сферы маркетинга, а также возможность заниматься в удобное время, совмещая курсы с декретом или текущей работой. Если же вам хочется более детально сравнить, что лучше из IT-школ: Нетология, Geekbrains или Skillbox, берите на вооружение наш детальный обзор.

Сколько времени займет выбранное обучение

Итак, если вы стоите перед решением, выбрать ли курсы копирайтера с трудоустройством или обучение по SMM продвижению, длительность обучения тоже будет играть важную роль. Вот что предлагают онлайн-площадки по срокам.

Скиллбокс сделает из вас специалиста с нуля за следующее время:

SMM-менеджер – 16 месяцев

Таргетолог – 17 месяцев

Копирайтер – 10 месяцев

В Geekbrains обучение займет:

На SMM-специалиста – 12 месяцев

На таргетолога – 12 месяцев

На копирайтера – 12 месяцев

На платформе Нетология обучение занимает следующие сроки:

SMM-менеджер – 9 месяцев

Таргетолог – 6 месяцев

Копирайтер – 8 месяцев

Важный момент: часть из курсов на сайте Geekbrains отмечена символом S. Эти обучения будут проводиться на базе сайта Скиллбокс, там будут выполняться все задания, и сертификат о прохождении обучения также будет выдан от Skillbox.

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Кто преподает в онлайн-школах

Вне зависимости от того, думаете ли вы, как стать СММ-специалистом с нуля или ищете обучение профессии «копирайтер», обязательно стоит учесть, кто делится своими знаниями в онлайн-школах:

В Скиллбокс преподают лучшие специалисты крупных компаний, среди которых – копирайтер во ВКонтакте, контент-директор Яндекса, руководитель редакторского бюро Гладлакс, редактор контент-отдела IProspect и др.

В Гикбрейнс знаниями делятся практикующие специалисты топовых предприятий: главред сайта The Village, продакшен-директор КБ «Палиндром», автор и редактор Mindbox и др.

В Нетологии осваивать азы новой профессии можно вместе с практикующими экспертами – редактором Utair, контент-маркетологом Яндекс, главным редактором медиапроектов Mail.ru, шеф-редактором онлайн-издания «Цех» и т.д.

Видно, что уровень преподавательского состава во всех школах довольно высок – знания преподают только практикующие специалисты.

Сколько стоит освоение новой профессии

В Skillbox стать специалистом можно по следующей стоимости:

SMM-специалист –от 8295 рублей без скидки и от 2414 рублей со скидкой

Таргетолог –от 5822 рублей без скидки и от 3193 рублей в месяц со скидкой

Копирайтер –от 6675 рублей базовый тариф и от 3035 рублей ежемесячно с учетом скидки

В Гикбрейнс обучение обойдется вам в следующую сумму:

SMM-менеджер – от 5542 рублей в месяц без скидки и от 3048 рублей со скидкой

Таргетолог – от 3459 рублей в месяц базовый тариф и от 2248 рублей в месяц со скидкой

Копирайтер - от 5542 рублей в месяц без скидки и от 3048 рублей со скидкой

В Нетологии вас ждет следующая стоимость курсов:

SMM-специалист – от 2856 рублей (от 3226 рублей) – в зависимости от тарифа

Таргетолог – от 2927 рублей (от 3562 рублей) – тарифы базовый либо с куратором

Копирайтер – от 3390 рублей (от 4574 рублей)

Цены могут меняться в зависимости от текущих акций компаний. Несмотря на то, что часть цен дороже всего в Skillbox, обучение в этой школе по итогу будет самым детализированным. Кроме того, именно Скиллбокс дает максимум возможностей по трудоустройству, о которых вы узнаете далее.

Стоит также отметить, что все площадки предлагают вариант с рассрочкой. В Гикбрейнс и Скиллбокс доступна рассрочка на срок до 36 месяцев, в Нетологии – до 24 месяцев. А для тех, кто не любит рассрочки, можно оформить кредитную карту Альфа-Банка 100 дней без % и оплатить сразу всю сумму обучения. А затем вносить средства в удобное для вас время.

Возможность трудоустройства после завершения обучения

Мало просто пройти обучение на SMM-менеджера или таргетолога – важно позаботиться и о том, чтобы найти перспективную работу после учебы. Посмотрим, что предлагают онлайн-площадки в этом вопросе.

В Скиллбокс нужно выбрать для себя любое обучение из раздела «Профессии», чтобы получить гарантии трудоустройства. Каждый студент при этом становится участником Центра карьеры и начинает активную подготовку своего портфолио и резюме. Также вам будет организовано 3 собеседования с партнерами школы для возможности трудоустройства – например, Логомашина, Checkroi, ВКонтакте, Яндекс, IProspect, Tinkoff и др.

В Нетологии студентам помогают с портфолио и резюме, а также предлагают возможность ближе к завершению учебы подать заявку в школу трудоустройства. Лучших студентов оттуда возьмут к себе партнеры - Билайн, Касперский, Яндекс, Mail.ru Group и др.

В Гикбрейнс ученики участвуют в карьерном центре, получая доступ к вакансиям от партнеров платформы - ВТБ, Paragon, Mail.ru Group, Mindbox, The Village и др. Также консультанты помогают с портфолио и резюме.

Что примечательно, только в Скиллбокс для студентов организовывают персональные собеседования – к которым предварительно помогают профессионально подготовиться. Еще один важный плюс школы – всем, кто покупает курс с трудоустройством, компания гарантирует нахождение работы. Если устроиться не получится, школа вернет деньги за обучение.

Краткий обзор главных преимуществ

Если вы хотите быстро сравнить, где найти лучшие курсы по SMM-маркетингу или таргетингу, воспользуйтесь сравнительной таблицей с ключевыми преимуществами каждой из онлайн-платформ.

Выбираем GeekBrains

Выбираем Skillbox

Выбираем Нетология

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Итак, теперь вы знаете, что за профессия SMM-менеджер, сколько зарабатывает копирайтер и чем отличителен таргетолог. Перед оплатой заинтересовавшего вас обучения обязательно загляните в каталог проверенного сервиса промокодов BeriBuy. Здесь вас ждут актуальные промокоды на скидку для любой из онлайн-школ. Планируя, с чего начать обучение самостоятельно таргетингу или копирайту, позаботьтесь о приятной экономии. С промокодами от BeriBuy это займет всего пару минут – просто укажите скопированный код перед оплатой на сайте школы!

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