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ТОП-5 идей подарков на 8 марта со скидками по промокодам

Главный праздник весны совсем скоро, поэтому самое время задуматься о выборе подарков для прекрасных женщин. Для этого совсем не обязательно тратить на сюрпризы большие суммы. С помощью промокодов от BeriBuy вы легко сэкономите на покупках и порадуете близких людей даже при ограниченном бюджете. Предлагаем ознакомиться со списком предпраздничных акций.

Фотография взята из источника freepik.com

1. Скидки на элегантные украшения от «Небо в алмазах»

Скидки на элегантные украшения Небо в алмазах

Один из крупнейших ювелирных магазинов в России постоянно проводит секретные акции на украшения из золота и серебра. В коллекции онлайн-бутика представлены элегантные подарки от отечественных и зарубежных брендов. На 8 марта можно со скидкой купить:

 

  • недорогие кольца с янтарем, фианитами, опалом и декором из эмали;
  • роскошные кулоны со знаками зодиака и благородным жемчугом;
  • изысканные серьги с бриллиантами, изумрудом, сапфиром;
  • женственные браслеты с различными видами плетения;
  • украшения для пирсинга в классическом и неформальном стиле.

В нашей подборке промокодов представлены купоны как на весь ассортимент изделий, так и на подарки от избранных брендов.

 

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2. Эксклюзивные промокоды на косметику и парфюмерию в «Л’Этуаль»

 

 

 

 

 

Эксклюзивные промокоды на косметику и парфюмерию Летуаль

 

 

 

 

 

Крупнейшая в России сеть магазинов бьюти-товаров также подготовила интересные акции для тех, кто ищет полезные сюрпризы для женщин. Туалетная вода Made for Women от Bruno Banani с переплетением нежных и бодрящих ноток, яркие и насыщенные помады от Bobbi Brown, итальянские талассо-скрабы от Collistar на основе растительных компонентов, подарочные наборы для ухода за телом от Clarins – эти и сотни других товаров сейчас продаются с максимальными скидками по купонам. В каталоге онлайн-бутика можно найти беспроигрышный вариант подарка в любой ценовой категории, а наши купоны помогут сэкономить еще больше.

 

 

 

 

 

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3. Подарочные наборы Sleep Box от Askona с выгодой для вашего бюджета

 

 

 

 

 

Подарочные наборы Sleep Box от Askona

 

 

 

 

 

Российский производитель матрасов и товаров для сна предлагает оригинальные наборы Sleep Box, которые превращают самый обычный день в настоящий праздник. Заказав подарок со скидкой, вы точно не прогадаете, ведь насыщенный жизненный ритм оставляет нам так мало времени для полноценного отдыха.

 

 

 

 

 

В комплект входят must-have продукты для релаксации и умиротворения. Это массажер для шеи, трекер для анализа качества сна, успокаивающий чай, аромадиффузор, познавательные книги и много других «приятностей». Благодаря промо-кодам из нашей коллекции вы подарите близкому человеку положительные эмоции без ущерба для своего кошелька.

 

 

 

 

 

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4. Бьюти-гаджеты от Braun дешевле на 30-40%

 

 

 

 

 

Бьюти-гаджеты от Braun

 

 

 

 

 

Немецкий бренд Braun считается лидером в сфере производстве техники для красоты. Используя код при покупке в фирменном магазине, можно получить скидку на полезные товары для девушек:

 

 

 

 

 

  • инновационные эпиляторы Silk-epil с дополнительными насадками для деликатных зон, щеточками для чистки лица, пилинга кожи;
  • фены Satin Hair с термосенсором для активного контроля температуры и профессиональными насадками для укладки;
  • стильные электрические зубные щетки Genius X в цвете «розовое золото».

 

 

 

 

 

Спешите воспользоваться купонами «Браун» до окончания срока действия акций, чтобы приобрести подарки дешевле.

 

 

 

 

 

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5. Домашний уют от Cozy Home со скидкой до 70%

 

 

 

 

 

Домашний уют от Cozy Home

 

 

 

 

 

Известный интернет-магазин товаров для дома подготовил грандиозные скидки не только на комплекты постельного белья из сатина, поплина и перкаля. Сейчас на сайте можно подобрать стильную и комфортную одежду для девушек: комплекты с футболкой и шортами, джемпером и брюками, свободные туники, легкие халаты, ночные сорочки в нежных и женственных оттенках. Промокоды и купоны также распространяются на приятные мелочи, которые сделают подарок еще волшебнее: маски для сна, хлопковые носки, повязки на голову для занятий спортом и косметических процедур.

 

 

 

 

 

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Балуйте девушек потрясающими подарками, а мы позаботимся об экономии ваших средств! На портале BeriBuy вас всегда ждут рабочие купоны, позволяющие получать скидки и полезные бонусы к заказам в интернет-магазинах. Помните, что сэкономить на товарах можно только в течение определенного срока, указанного в описании акции.

 

 

 

 

 

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