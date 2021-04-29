ТОП-6 магазинов с большими размерами одежды для женщин и мужчин

Людям с нестандартной фигурой часто приходится тратить много времени на поиск красивых, удобных и модных вещей. Мы решили помочь нашим читателям и подготовили подборку интернет-магазинов для полных женщин с недорогой одеждой в России и за рубежом. Также расскажем, на каких сайтах можно заказать вещи больших размеров для мужчин.

Какие размеры считаются нестандартными?

К большим размерам женской одежды обычно относят размеры, начиная с 48-50 (российская сетка) либо L-XL (международное обозначение). Для мужчин это, соответственно, 52-54 размер (L-XL). Данные могут различаться в зависимости от производителя.

Bonprix: качество и комфорт

Интернет-магазин Bonprix – это немецкое качество, актуальные силуэты и доступные цены. Онлайн-бутик предлагает продукцию 5 собственных брендов, которые изготавливают вещи в любом стиле. Ассортимент каталога включает повседневные футболки, блузки, брюки и джинсы, элегантные платья и костюмы, пляжные наряды и комфортное нижнее белье.

Один из лучших интернет-магазинов одежды для полных женщин привлекает клиентов:

Действительно большим выбором вещей . В бутике можно найти все, начиная с делового пиджака и заканчивая уютным кружевным кардиганом, который визуально стройнит.

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. В каталоге отдельно представлена эко-одежда, при пошиве которой не используются химические материалы, опасные для окружающей среды. Ориентированностью на потребности клиента . Например, в интернет-магазине есть отдельная коллекция вещей для девушек невысокого роста. Можно смело покупать понравившиеся джинсы и не тратить лишнее время и деньги на поход в ателье, чтобы «подогнать» вещь под себя.

. Например, в интернет-магазине есть отдельная коллекция вещей для девушек невысокого роста. Можно смело покупать понравившиеся джинсы и не тратить лишнее время и деньги на поход в ателье, чтобы «подогнать» вещь под себя. Достойным выбором бюстгальтеров для обладательниц нестандартных форм. В каталоге легко можно найти лифчик с большой чашкой, рассчитанный на женщину с узкой спиной и грудной клеткой.

В магазине часто появляются новинки, например, теперь тут можно приобрести также одежду больших размеров для мужчин.

KupiVip: брендовый шопинг

Давно прошли те времена, когда людям с нестандартной фигурой приходилось довольствоваться типовыми фасонами и однообразными расцветками. Kupivip – мультибрендовый дисконт-бутик, в котором представлены вещи лучших мировых дизайнеров. Тут можно найти:

базовую одежду Prada;

экстравагантные повседневные платья, блузки, футболки, брюки Valentino;

теплые куртки Amimoda;

изысканные наряды Versace;

подчеркивающие достоинства фигуры вещи от Forus;

соблазнительное белье Gracija-Rim.

По словам покупателей, именно брендовая одежда великолепно садится по фигуре и позволяет легко скрыть ее недостатки. Клиенткам нравится, что ассортимент бутика можно назвать универсальным. В интернет-магазине продаются как молодежные наряды в эффектном и ярком стиле, так и элегантная одежда для полных женщин с животом 50-60 лет. Кроме того, тут представлены вещи больших размеров для мужчин.

Приятный бонус от KupiVip – это дисконтная программа. Чем чаще вы покупаете товары на сайте, тем выше ваша скидка.

SheIn: эксклюзивность и креатив

Во время онлайн-шопинга необязательно ограничиваться интернет-магазинами недорогой одежды для полных женщин в России. Стоит обратить внимание на китайский бутик SheIn, который славится ультрамодным ассортиментом с креативными фасонами, смелыми расцветками и нестандартным декором. На сайте можно найти:

эффектные майки с восхитительным декольте;

дерзкие кожаные топы;

очаровательные юбки с разрезами;

элегантные боди с декоративным корсетом на талии;

рваные шорты и джинсы со вставками в виде цепей;

кружевные платья с открытыми плечами;

домашние наряды с забавными принтами;

нижнее белье на все случаи жизни.

Именно SheIn как нельзя лучше подойдет людям, которые любят экспериментировать с нестандартными образами. Еще один плюс – бесплатная доставка при условии покупки товаров на небольшую сумму.

La Redoute: элегантный ассортимент

Популярный французский ритейлер предлагает оптимальное соотношение хорошего качества и доступных цен. Онлайн-бутик ориентирован на женщин, которые ценят сдержанную элегантность, добротные материалы и комфорт в любой жизненной ситуации. Ассортимент магазина с большими размерами одежды для женщин включает жакеты, брюки, юбки, джинсы, свитеры, комбинезоны, нижнее белье, купальники, платья и аксессуары.

Одно из важнейших достоинств бутика – большой выбор вещей из натуральных гипоаллергенных тканей. Кроме того, покупателей привлекает постоянное обновление ассортимента. Тут также представлена изысканная коллекция экологичной одежды.

La Redoute порадует достойным ассортиментом продукции для представителей сильного пола. Мужская одежда больших размеров в интернет-магазине представлена, в основном, базовыми моделями и продукцией в стиле casual.

Elyts: универсальный гардероб

Мультибрендовый бутик Elyts популярен благодаря огромному ассортименту мужских и женских вещей. Коллекции сайта обновляются буквально каждый день, так что вы гарантированно найдете для себя трендовую и стильную вещь.

Что можно отыскать в каталоге?

повседневную, классическую, спортивную одежду больших размеров для мужчин;

женские наряды на все случаи жизни: платья, кофты, брюки, юбки, костюмы для фитнеса и многое другое;

эксклюзивные изделия из денима;

удобную и элегантную обувь больших размеров.

Elyts предлагает оригинальную продукцию всемирно известных брендов: Emporio Armani, Marc Jacobs, Patrizia Pepe, Versace. Покупателям нравится, что в каталоге можно найти как дорогую премиальную продукцию, так и бюджетные вещи.

Yoins: ярко и доступно

Если интересует женская одежда больших размеров недорого, в интернет-магазине Yoins вы точно найдете то, что вам нужно! Китайский онлайн-бутик предлагает обладательницам нестандартных форм симпатичные платья, блузы, топы, юбки, брюки, туники, купальники, пальто и куртки. Представленные модели отличаются яркими и сочными оттенками, трендовыми принтами и оригинальными фасонами.

В коллекции можно найти кофты с открытыми плечами, сетчатые футболки с открытой спиной, короткие сарафаны с запахом и многое другое. Можно легко подобрать наряд, который позволит акцентировать внимание на достоинствах фигуры и сделать ее недостатки практически незаметными.

Магазин предлагает как стандартную, так и экспресс-доставку. При заказе на определенную сумму можно значительно сэкономить на пересылке продукции в свой регион. Кроме того, сократить затраты на шопинг позволяют секретные промокоды на скидку.

BeriBuy уже подготовил для вас эксклюзивные купоны на скидку, с помощью которых можно экспериментировать с модными образами без ущерба для кошелька. Наш сервис гарантирует безопасность каждому посетителю, причем информация об акциях публикуется совершенно бесплатно. Желаем вам приятных и выгодных покупок!