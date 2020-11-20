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Топ-подборка магазинов этой недели

Мы вновь решили вас порадовать, поэтому подобрали интересные магазины, которые будут радовать своим ассортиментом, а значит шопинг однозначно можно считать удачным.

LADY&GENTLEMAN CITY – женская, мужская и детская одежда

LADY&GENTLEMAN CITY


Сети магазинов, которая начала свою деятельность еще в 1993 году. Здесь можно найти одежду высокого качества и элегантного кроя. Если вы предпочитаете строгий и классический стиль, то этот магазин вам непременно понравится. Но также тут можно найти повседневную и праздничную одежду, которая подойдет на все случаи жизни.


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Yves Saint Laurent – магазин профессиональной декоративной косметики

Yves Saint Laurent


Самый популярный в наше время магазин косметики для неё и для него. Тут можно найти не только духи, туш, подводку или помаду, но и очищающие и увлажняющие средства. В магазине можно приобрести товар по выгодной цене, ведь часто на товары делают скидки в честь праздников или даже без повода. Не упустите возможность побаловать себя уже сейчас.


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MARC-O-POLO – магазин одежды и обуви для мужчин и женщин

Marc O Polo

Современная, модная и удобная одежда и обувь, которая отлично подойдет для повседневного образа и бешеного ритма нашей жизни. Если вы предпочитаете спортшик, то в этот магазин вам точно стоит заглянуть. Человеку, живущему в постоянном движении, ассортимент этого магазина непременно понравится.


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Кенгуру – магазин одежды для мам и детей


Кенгуру


Модный магазин, который так нравится всем мамочкам, ведь здесь можно найти не только вещи для себя, но и для ребенка (от 0 мес до 16 лет). Также огромный выбор товаров для детей: коляски, автокресла, игрушки, бутылочки и многое другое. Разве не здорово, когда можно найти все в одном месте? Этот магазин – именно такое место.


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Boxberry – сервис доставки


Boxberry

Компания Boxberry сотрудничает с отечественными и иностранными интернет-магазинами, чтобы вам было проще получать посылки. У данного сервиса 355 отделений по всей России, а сотрудничают они с самыми крупными магазинами. Если стоит выбор: Почта России и Boxberry, то однозначно стоит выбирать Boxberry, который гарантирует сохранность отправлений.


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Skillbox – онлайн-университет востребованных профессий


Skillbox

Если вы давно мечтаете подкачать свой скил (навык), то этот сервис однозначно для вас. Здесь можно пройти курсы программирования, дизайна, маркетинга и управления, посмотреть различные вебинары, научиться зарабатывать в той или иной нише. Сейчас работа в интернете набирает нереальные обороты, поэтому не стоит упускать возможность обучиться современной профессии, которая будет приносить доход больше, чем в найме.


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Holding Consul – кровати, матрасы и постельное белье


Holding Consul


Магазин, который поможет выспаться, ведь с их матрасами можно навсегда забыть о бессоннице. Также здесь можно приобрести кровать, основание, постельное белье и даже подушки и одеяла. Если вы давно искали качественный матрас или постельное белье, то вам стоит заглянуть на этот сайт. В магазине много скидок, что не может ни радовать, ведь ваш шоппинг будет выгодным.


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Hihair – профессиональная косметика


Hihair

Интернет-магазин профессиональной косметики для волос, лица и тела. Любительницы уходовой косметики найдут здесь все, что душе угодно. С такой косметикой, которая представлена в этом магазине, ваши волосы будут блестеть, лицо сиять, а кажа станет невероятно мягкой и бархатистой. Также тут есть и мужская косметика, что является большим преимуществом данного магазина. Побалуйте себя и свою вторую половинку.


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Sela – магазин одежды для женщин, мужчин и детей


Sela


В современном мире нужно быть всегда активным и готовым на все, поэтому одежда, обувь и аксессуары Sela не только качественные, но удобные и модные. В таких вещах будет комфортно гулять с ребенком, позавтракать с подругой или даже пойти в кино, а что самое главное – здесь есть одежда не только для женщин, но и для мужчин, и детей (от 2 до 12 лет). Будьте стильными, красивыми и динамичными в одежде и обуви Sela.


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