Топ популярных пицц, которые стоит попробовать каждому

Пицца – любимое блюдо во множестве современных стран. Сочное тесто, овощи и зелень, мясо, колбаски – начинки радуют разнообразием и сытностью. Мир постепенно захватывают пицца на тонком и толстом тесте, пиццу готовят в домашних условиях и используют как отличный вариант для семейного ужина или дружеского застолья. Интересно будет узнать, каковы самые популярные виды пиццы и откуда в принципе появилось данное блюдо.

История возникновения

Пицца зародилась в Италии, еще в 1522 году, как только в Европу впервые ввезли помидоры, в Неаполе стали пробовать приготовить нечто вроде горячей закуски с помидором на ломте хлеба. Уже в 17 веке в Италии появились пиццайоло – особые мастера, которые стали готовить пиццу для итальянских крестьян.

До Америки рецепт пиццу добрался только к 19 веку, когда первые итальянские иммигранты перебрались в Чикаго. Постепенно рецепты совершенствовались, в 1957 году мир увидел первую пиццу в виде полуфабриката. Сегодня традиционно пиццу принято делить на два вида – итальянскую (на тонком тесте) и американскую (на плотном месте). Классическую пиццу делят особым ножом на четное количество кусков, для удобства.

Сети пиццерий, захватившие мир

История пиццы развивалась сразу в нескольких странах, маленькие кафе постепенно расширялись и вскоре становились крупными сетями, захватившими мир. Три самые крупные сети на сегодняшний день – Pizza Hut, Dominos Pizza и Papa Johns.

Сеть Pizza Hut сегодня активно развивает более 15 тысяч точек в мире, первая пиццерия была создана в Канзасе. Владельцы сети создали как семейные варианты заведения, так и модели фастфуд для возможности быстро перекусить. Pizza Hut признана крупнейшей сетью пиццерий в мире, до России данный бренд добрался в 1990 году.

Dominos Pizza также является международной крупной сетью пиццерий, главная фишка которой – доставка за 30 минут, в противном случае заказ достается клиенту бесплатно. За счет такого принципа сеть быстро стала одной из самой популярной среди тех, где можно заказать пиццу на дом. Бренд является американским, а в Россию он пришел в 1998 году, когда в Москве на Бауманской улице открылся первый филиал.

Еще одна крупная сеть Papa Johns интересна историей создания. Ее основатель, будучи совсем молодым, продал свой автомобиль и отдал все накопленные годами сбережения, чтобы в подсобном помещении небольшого бара начать выпекать одни из первых пицц на толстом тесте. Сегодня сеть насчитывает более 4500 франчайзинговых точек, среди которых есть и фудтраки, помимо стандартных заведений с уютным интерьером и неизменно приятным вкусом пицц.

Доминос – самые популярные пиццы

Одной из крупных сетей по доставке пиццы является Dominos с приятным лозунгом «доставим счастье за 30 минут». В ассортименте сети – более 20 различных пицц, от классической Маргариты до экстравагантной Чикен BBQ. Постоянные покупатели сети Доминос отмечают большое разнообразие вкусов и быструю доставку любимых пицц, самыми часто заказываемыми на сегодня стали:

Пепперони с острыми колбасками и сыром Моцарелла;







«Домашняя» с ветчиной, сыром и свежими томатами;







Карбонара с беконом, сыром Моцарелла и пармезаном;







«Гавайская» с ветчиной и ананасами;







«Мясная» со свининой, говядиной и ветчиной;







«Экстравагантная» с грибами, ветчиной, маслинами, зеленым перцем и свининой;





Для спортсменов и следящих за фигурой людей важно отследить калорийность любимого блюда. В пиццерии Доминос пицца разделена на три категории (классическая, фирменная и легендарная) – для удобства посетителей каждая пицца снабжена информацией о количестве калорий. Так например, калорийность пиццы «Диабло» - 353 ккал, «Сицилийской» - 342 ккал, «Мясной» - 250 ккал. Калорийность Пепперони составит 267 ккал, «Домашней» пиццы – 218 ккал, а «Гавайской» - 210 ккал. Поскольку у Доминос пицца калорийность оптимальна, можно даже в условиях диеты иногда позволить себе приятное лакомство.









Дополнительные бонусы к аппетитной пицце

Планируя побаловать себя вкусной пиццей на дом от Доминос, стоит подумать и о возможности получить кэшбэк с этого заказа. Для этого достаточно сделать три простых шага:

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