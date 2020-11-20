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Топ популярных пицц, которые стоит попробовать каждому

Пицца – любимое блюдо во множестве современных стран. Сочное тесто, овощи и зелень, мясо, колбаски – начинки радуют разнообразием и сытностью. Мир постепенно захватывают пицца на тонком и толстом тесте, пиццу готовят в домашних условиях и используют как отличный вариант для семейного ужина или дружеского застолья. Интересно будет узнать, каковы самые популярные виды пиццы и откуда в принципе появилось данное блюдо.

История возникновения

Пицца зародилась в Италии, еще в 1522 году, как только в Европу впервые ввезли помидоры, в Неаполе стали пробовать приготовить нечто вроде горячей закуски с помидором на ломте хлеба. Уже в 17 веке в Италии появились пиццайоло – особые мастера, которые стали готовить пиццу для итальянских крестьян.


зарождение пиццы

До Америки рецепт пиццу добрался только к 19 веку, когда первые итальянские иммигранты перебрались в Чикаго. Постепенно рецепты совершенствовались, в 1957 году мир увидел первую пиццу в виде полуфабриката. Сегодня традиционно пиццу принято делить на два вида – итальянскую (на тонком тесте) и американскую (на плотном месте). Классическую пиццу делят особым ножом на четное количество кусков, для удобства.


Сети пиццерий, захватившие мир

История пиццы развивалась сразу в нескольких странах, маленькие кафе постепенно расширялись и вскоре становились крупными сетями, захватившими мир. Три самые крупные сети на сегодняшний день – Pizza Hut, Dominos Pizza и Papa Johns.


где можно заказать пиццу на дом

Сеть Pizza Hut сегодня активно развивает более 15 тысяч точек в мире, первая пиццерия была создана в Канзасе. Владельцы сети создали как семейные варианты заведения, так и модели фастфуд для возможности быстро перекусить. Pizza Hut признана крупнейшей сетью пиццерий в мире, до России данный бренд добрался в 1990 году.


Пицца Pizza Hut

Dominos Pizza также является международной крупной сетью пиццерий, главная фишка которой – доставка за 30 минут, в противном случае заказ достается клиенту бесплатно. За счет такого принципа сеть быстро стала одной из самой популярной среди тех, где можно заказать пиццу на дом. Бренд является американским, а в Россию он пришел в 1998 году, когда в Москве на Бауманской улице открылся первый филиал.


пиццерия Доминос Пицца


Еще одна крупная сеть Papa Johns интересна историей создания. Ее основатель, будучи совсем молодым, продал свой автомобиль и отдал все накопленные годами сбережения, чтобы в подсобном помещении небольшого бара начать выпекать одни из первых пицц на толстом тесте. Сегодня сеть насчитывает более 4500 франчайзинговых точек, среди которых есть и фудтраки, помимо стандартных заведений с уютным интерьером и неизменно приятным вкусом пицц.


Пиццерия Папа Джонс


Доминос – самые популярные пиццы

Одной из крупных сетей по доставке пиццы является Dominos с приятным лозунгом «доставим счастье за 30 минут». В ассортименте сети – более 20 различных пицц, от классической Маргариты до экстравагантной Чикен BBQ. Постоянные покупатели сети Доминос отмечают большое разнообразие вкусов и быструю доставку любимых пицц, самыми часто заказываемыми на сегодня стали:

  • Пепперони с острыми колбасками и сыром Моцарелла;

    • Пепперони с острыми колбасками и сыром Моцарелла от Доминос

  • «Домашняя» с ветчиной, сыром и свежими томатами;

    • Домашняя с ветчиной, сыром и свежими томатами от Доминос

  • Карбонара с беконом, сыром Моцарелла и пармезаном;

    • Карбонара с беконом, сыром Моцарелла и пармезаном от Доминос

  • «Гавайская» с ветчиной и ананасами;

    • Гавайская от Доминос

  • «Мясная» со свининой, говядиной и ветчиной;

    • Мясная от Доминос

  • «Экстравагантная» с грибами, ветчиной, маслинами, зеленым перцем и свининой;

    • Экстравагантная от Доминос

Для спортсменов и следящих за фигурой людей важно отследить калорийность любимого блюда. В пиццерии Доминос пицца разделена на три категории (классическая, фирменная и легендарная) – для удобства посетителей каждая пицца снабжена информацией о количестве калорий. Так например, калорийность пиццы «Диабло» - 353 ккал, «Сицилийской» - 342 ккал, «Мясной» - 250 ккал. Калорийность Пепперони составит 267 ккал, «Домашней» пиццы – 218 ккал, а «Гавайской» - 210 ккал. Поскольку у Доминос пицца калорийность оптимальна, можно даже в условиях диеты иногда позволить себе приятное лакомство.


кэшбэк

доминос пицца калорийность

Дополнительные бонусы к аппетитной пицце


самые популярные пиццы Доминос

Планируя побаловать себя вкусной пиццей на дом от Доминос, стоит подумать и о возможности получить кэшбэк с этого заказа. Для этого достаточно сделать три простых шага:

  • Зарегистрироваться на сайте БериБай, поддерживающем программу CashBack;

  • Перейти по ссылке https://beribuy.ru/store/dominos-pizza/ и оттуда перейти на оформление заказа;

  • Сразу после оплаты заказа на ваш внутренний счет на БериБай упадет обещанная сумма. Ее можно вывести на карту, оплатить баланс телефона, либо вывести на электронный кошелек.

Дополнительно можно подобрать промокод Доминос Пицца – с его помощью можно получить подарок к заказу, либо приятную скидку, например -35% на весь ассортимент. Сделайте ваш приятный обед или ужин не только вкусным, но и выгодными в денежном плане!

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