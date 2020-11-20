Уловки магазинов, о которых вы не знали

Зашли в магазин на секунду, а выходите через полчаса с полным пакетом обновок? Как это произошло? Вы просто попались на уловку маркетингов. Есть целый список хитростей, заставляющих вас обращаться внимание на определенные бренды, покупать совсем ненужные вам вещи и тратить больше. Если вы изучите все подобные ухищрения, сможете лучше с ними бороться.

Обманчивые распродажи

Если на бирке висит надпись 70%, еще не значит, что покупка будет выгодной. Часто скидки обманчивы. Перед распродажей недобросовестные продавцы повышают цену в 1,5-2 раза и делают скидку уже на нее.

Есть и другой лайфхак. Скидки делают, но их размеры скрывают. Вы видите целую полку, где написано 50%, а на деле там только одна вещь с настолько сниженой ценой. Все остальное продается на 10–15% дешевле.

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Сопутствующие покупки

Чаще подобным грешат так называемые love-бренды, производители, к которым покупатели особо лояльны. Нас убеждают, что к одному товару нужно приобрести сразу несколько сопутствующих. Реклама гласит, что только с этими наушниками вы почувствуете всю радость от использования нового флагмана, только в паре с бальзамом от той же фирмы ваш шампунь работает в полную силу, только в этом магазине вы найдете подходящий ремень под новое платье.

Маленькие размеры одежды

Эту хитрость чаще используют производители женской одежды. Они меняют размерную сетку в меньшую сторону. В итоге самым ходовым размером у них становится S и XS, хотя на самом деле люди чаще носят M и L. У таких брендов покупают охотней.

Покупатели как реклама

Мир захлестнула брендомания. И хотя все больше людей пытается бороться с этим, компании продолжают использовать нас как ходячие рекламные щиты.

Значки бренда стали частью дизайна. Они находятся на самом заметном месте. Реклама все чаще направлена не на продажу конкретного товара, а на узнаваемость бренда. В итоге вы переплачиваете только за упаковку и название, хотя могли приобрести аналогичную вещь в несколько раз дешевле.

Сотрудничество со звездами

Известные имена используют не только в рекламных роликах. Все больше брендов предлагают селебрити сделать свои линейки одежды или косметики. Стоят они обычно в 1,5-2 раза дороже классических коллекций.

Фанаты звезды сметают все с полок магазинов, надеясь на некую исключительность. На деле же в большинстве случаев знаменитость даже не в курсе, что именно продается под ее именем и никак не участвуют в дизайне или концепции.

Качество самих товаров ничем не лучше стандартных вещей этого бренда. Вот и получается, что вы переплачиваете просто за упоминание известного человека, окупая его гонорар.

Аксессуары как двигатель торговли

Стильных людей отличает умение пользоваться аксессуарами. Об этом знают и маркетологи. Поэтому на манекенах вы обычно видите не отдельные вещи, а полноценные образы. Вам кажется, что все это выверенный стиль, но так пытают продать залежавшийся товар.

Ожерелье, которое валяется на складе 2–3 года, проще продать, убедив покупателей, что это стильный аксессуар и образ без него будет смотреться не так выгодно. Учитывая, что чувством стиля обладают лишь единицы, такая уловка срабатывает.

Неаккуратные распродажи

Все товары в магазине идеально разложены по полкам, а плечики висят один к одному. Однако вещи на распродаже будут сложены в один чан или висеть, как попало. Это не безалаберность продавцов, а самая настоящая маркетинговая уловка. И действует она сразу по нескольким причинам:

Покупателю кажется, что на распродаже реальные скидки. Продавцы ничего не получают от столь дешевых вещей, поэтому совсем не спешат раскладывать все аккуратно;



Многие люди не любят разрушать красоту и охотней подходят к полкам, на которых царит беспорядок;



Вещь, найденная в этом хаусе, приобретает двойную ценность. Человек покупает ее, даже если стоимость не очень выгодна.



Манящие запахи

Впервые эту хитрость открыли пекарни. Владельцы устраивают вентиляцию таким образом, чтобы все запахи с кухни выходили на улицу. Чувствуя свежую выпечку, человек невольно заходит в магазин.

Непродовольственные магазины тоже используют этот ход. В мебельных пахнет благородными породами древесины, в бутиках женской одежды – цветами, в детских отделах – ванилью, в книжных – типографской краской и свежей бумагой. Только за счет запахов продажи повышаются на 20-25%.

Завышенные цены для сравнения

В магазинах одежды вы часто замечаете, что вещи из синтетических тканей стоят буквально на 5–10% дешевле своих аналогов из хлопка, шерсти, льна. В сравнении вторые стоят совсем недорого. На деле производитель завышает цены, чтобы дорогие товары казались выгодной покупкой.

Плохое качество в аутлетах

Иногда дизайнерская вещь, купленная в специализированных аутлетах, отличается от такой же, но из магазина бренда. Неужто это подделка? Вовсе не обязательно. Просто производители работают сразу на 2–3 аудитории. Они делают более дешевые товары из материалов худшего качества и в обход основных магазинов отправляют их сразу в аутлеты.

Быстрая мода

Тенденции формируют сами бренды. Поэтому и в мире высокой моды работают уловки маркетологов. Если раньше вы покупали одну вещь и носили ее 2-3 сезона, то сегодня она устареет уже через 2 недели.

Многие считают, что виноват сам мир. Сегодня все меняется моментально. Может причина и в этом, но чаще за недельную моду отвечают сами производители одежды. Они постоянно меняют тенденции для повышения своих продаж.

Как не попадаться на уловки?

Если вы за осознанное потребление, запомните пару правил:

Не покупайте вещь в первый же день. Решите, нужна ли она вам, есть ли с чем ее сочетать, посмотрите цены в интернет-магазинах;



Постоянно изучайте промоакции и распродажи. Так вы сделаете каждую покупку более выгодной;



Подумайте, будете ли вы пользоваться покупкой минимум 30 раз. Если нет, это пустая трата денег.



Надеемся, эти советы, как не тратить деньги, помогут вам экономить и не покупать ненужные, навязанные товары.