Vichy или La Roche-Posay: что лучше для проблемной кожи

Наша кожа постоянно меняется не только с возрастом, но и под действием множества факторов – от гормонального баланса до погодных условий. К сожалению, далеко не все могут похвастаться ровным цветом лица и чистой кожей. Куда чаще встречается кожа с акне, жирным блеском и расширенными порами, склонная к куперозу или дерматиту… Крайне важно обеспечить для нее правильный уход и подобрать соответствующую косметику.

Почему нужна именно специализированная косметика

Проблемная кожа очень требовательна, поскольку она должна подбираться не только с учетом типа кожи (жирная, нормальная, сухая или комбинированная), но и имеющихся проблем. Идеально, если средства подберет косметолог или дерматолог после диагностики состояния кожных покровов. Специализированная косметика содержит в своем составе ингредиенты, способствующие нормализации жирового баланса и очищению без травматизации воспаленных участков кожи. Неправильно же выбранные средства дадут прямо противоположный эффект – усилят выработку кожного сала, закупорке пор и разрастанию очагов воспаления.

Какие проблемы с кожей встречаются чаще всего

Итак, ухаживать за собой необходимо с учетом того, в каком состоянии находится ваша кожа. Вот самые распространенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться:

Акне, постакне и угри

Расширенные поры и излишняя выработка кожного сала

Купероз, себорейный дерматит

Кожа с аллергической предрасположенностью

Черные точки

Обезвоживание и пересушивание кожи

La Roche-Pposay и Vichy – сравнение надежных вариантов

Два проверенных бренда, предлагающих косметические варианты для проблемной кожи – это Vichy и La Roche-Posay. Французские производители заслужили лидирующие позиции на рынке и большое доверие среди покупателей благодаря натуральному составу продукции и многочисленным научным разработкам в области микробиома и дермокосметики.

Основной элемент, на основе которого производится преимущественная часть средств – это термальная вода. В марке La Roche-Posay применяют воду с комбинацией олиго-элементов и минеральных солей. Это природный компонент с нейтральным pH и повышенным содержанием селена, который обладает ранозаживляющим и противовоспалительным действием. А вот в средствах от Vichy содержится самая высокоминерализированная вода во Франции, в ее состав входит 13 микроэлементов и 17 минералов. Она не только хорошо увлажняет и успокаивает, но и позволяет избавиться от зуда и воспалений.

У компании Ля Рош-Позе выбор средств очень широк: можно присмотреть линейки Lipicar для сухой и обезвоженной кожи, Rosaliac против покраснений, Hyalu против морщин и следов усталости – всего в каталоге представлено около 15 линеек. Для проблемной кожи выделена линейка Effaclar.

Компания Виши также радует обилием ассортимента, около 14 линеек разработаны для клиентов. Среди них – Slow age для увядающей кожи, Neovadiol для ухода в период менопаузы, Mineral 89 для борьбы со следами усталости и стрессом. Линейка Normaderm разработана для людей с проблемной кожей.

Итак, сравнивая Ля Рош и Виши, в чем отличие между ними и их косметикой, можно кратко обозначить так:

За счет термальной воды с физиологичным pH, а также активного компонента Filiformis в составе, Ля Рош-Позе лучше подходит тем, кто обладает очень чувствительной и требовательной кожей (акне, себорейный дерматит, купероз). А Виши, в свою очередь, за счет воды из недр вулканов и себорегулирующих элементов отлично подойдет для смешанного типа кожи, уменьшения ее жирности и улучшения цвета лица.

Количество линеек практически одинаково, при этом Ля Рош-Позе выпускает 3 уникальные линейки (Cicaplast для заживления, Lipicar для нежной кожи, включая детскую, и Rosaliac для купероза). Виши отличается 2 уникальными линейками - Vichy homme и Dercos Aminexil специально для мужчин (дезодоранты, средства против выпадения волос, смягчающие бальзамы для лица).

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Сопоставим два крема разных брендов

Сравнивать две крупных компании обязательно стоит в рамках похожих линеек. Если говорить о проблемной коже, можно для примера сравнить такие средства, как корректирующий крем-гель La Roche-Posay Effaclar DUO+ и корректирующий крем Normaderm Phytosolution. Оба средства нацелены на уменьшение следов несовершенств кожи и формирование защитного барьера против новых несовершенств.

Гель от Ля Рош-Позе содержит в составе особый компонент Aqua Posae Filiformis для сохранения полезных бактерий на верхних слоях кожи. Салициловая кислота чистит поры и выравнивает рельеф, а прокерад защищает от образования следов постакне. А вот крем от Виши отличается содержанием пробиотика Bifidus для снижения болезненной чувствительности лица и повышения защитного барьера кожи. Также в составе есть салициловая кислота и гиалуроновая кислота для удержания молекул воды и активного увлажнения. Если по-крупному сравнивать отзывы покупателей, становится заметно – Ля Рош-Позе больше подходит обладателям жирной или сухой кожи, а Виши – комбинированной.

Стоит учитывать и отзывы других покупателей, выбирая для себя одну из двух марок. Если сравнивать по-крупному, покупатели в большинстве оставляют положительные отзывы: косметика не стягивает кожу, сужает поры, некоторые покупатели даже использовали анализатор влаги, которые подтвердил, что средства не пересушивают кожу лица. Среди отрицательных мнений – у бренда Виши периодически пользователи жалуются на то, что средства не всегда справляются с сильным шелушением кожи, а некоторые кремы скатываются и оставляют небольшое ощущение липкости на лице. Про бренд Ля Рош-Позе встречаются отзывы об аллергической реакции на крем-гель при наличии постакне, а также о легкой липкости некоторых средств.

Подытожим: оба французских бренда проходят многочисленные дерматологические тесты и относятся к классу аптечных косметологических средств. Если вам интересно сравнить, что лучше, Vichy или La Roche-Posay, можно отметить: разница заключается в используемых натуральных ингредиентах, входящих в состав средств, а также частично отличаются линейки – например, линейка против купероза есть только у La Roche-Posay.

Мнение косметологов о французских брендах

Разбирая, какая косметика лучше - Виши или Ля Рош-Позе, стоит учитывать мнение специалистов в этой сфере.

Марка La Roche-Posay работает с дерматологами на всех ступенях разработки косметики. Согласно данным исследования «Астон Консалтинг», в 2021 году именно данный бренд стал №1 по рекомендации опрошенных дерматологов и косметологов. Они назначают данные средства людям с акне, куперозом или расширенными порами, поскольку косметика содержит эффективную концентрацию активных ингредиентов, подходящую даже для чувствительной кожи.

Бренд Vichy, в свою очередь, является новатором в области дермокосметики. Именно основатель компании, доктор Аллер, впервые придумал использовать термальную воду в лечебно-косметических целях. Дерматологи компании разработали формулы ухода за всеми типами кожи, включая проблемную. Современные косметологи активно рекомендуют марку своим клиентам, поскольку продукция действительно отвечает потребностям кожи. Приятный момент – прямо на сайте магазина Виши можно пройти онлайн-диагностику кожи (используя свое фото), чтобы получить индивидуальную программу ухода с подборкой средств.

Отметим и важные факты, которые приводят косметологи России, аргументируя, почему лучше использовать дорогостоящую зарубежную косметику:

Дешевая косметика закупоривает поры – чаще всего она содержит синтетические компоненты, которые могут стать причиной аллергической реакции и повышенной работе желез – если для вас важно, как уменьшить выработку кожного сала, точно не стоит выбирать низкокачественные средства

Некачественные скрабы могут травмировать кожу – содержащиеся в них крупные абразивы повреждают эпидермис, открывая болезнетворным бактериям доступ к глубоким слоям кожи и стимулируя воспалительный процесс

Далеко не всем подходит одна и та же косметика, даже если она хорошего качества – именно по этой причине дорогие бренды прорабатывают отдельные линейки для акне, для обезвоженной кожи, рекомендуя обязательно посетить специалиста перед применением. Кроме того, в Ля Рош-Позе можно заказать бесплатный пробный набор для разных проблем с кожей – чтобы опробовать средства и убедиться, что конкретно у вас они не вызовут негативной реакции

Почему косметика данных брендов такая дорогая

Ля Рош-Позе и Виши относятся к брендам дороже среднего – и это вполне оправданно. Обе компании постоянно проводят клинические тестирования и изучают реакцию кожи на разные компоненты, в составе средств – исключительно натуральные ингредиенты (термальная вода, пантенол, ретинол, гликолевая, салициловая, гиалуроновая кислоты и др.), вся продукция неоднократно одобрена медицинскими экспертами и мировым сообществом фармацевтов.

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Что лучше, Виши или Ля Рош-Позе: обзорная таблица

Воспользуйтесь нашей удобной таблицей, если вы хотите быстро сопоставить, что лучше для проблемной кожи - Виши или Ля Рош-Позе.

Где купить оригинальные средства для проблемной кожи

Конечно, приобрести сыворотки, крема и маски от французских производителей можно в крупных аптечных сетях. Но здесь есть шанс нарваться на подделку – это зависит от добросовестности поставщиков, поэтому не стоит рисковать в погоне за низкой ценой. Также в аптеке не будет гарантий наличия нужного вам средства.

Куда надежнее и проще будет сделать заказ аптечно-косметической продукции на официальных сайтах каждого из брендов. Тем более, что так купить косметику можно, даже не выходя из дома. Здесь вы можете быть точно уверены в том, что это оригинальная продукция с опубликованными сертификатами качества и результатами клинических испытаний.

Интернет-магазин La Roche-Posay предлагает бесплатную доставку в любой регион России при покупке на сумму от 3 тысяч рублей. Возможно выбрать доставку курьером, самовывоз, транспортную компанию или пункты выдачи, а также удобные способы оплаты (наличными при получении либо картой на сайте и при получении). Обязательно закажите бесплатный пробный набор косметики для проблемной кожи – так вы сможете лично убедиться в высоком качестве продукции.

Онлайн-магазин Vichy также бесплатно доставит ваш заказ, если сумма покупок свыше 3 тысяч. Варианты оплаты и доставки аналогичны, каку Ля Рош-Позе. Вас ждет 2 бесплатных пробника при заказе, а также возможность участия в программе лояльности с баллами, которыми можно оплачивать до 50% стоимости следующих заказов, или менять на приятные подарки.

Еще один удобный вариант– приобретать косметику для проблемной кожи в Яндекс.Маркет. Здесь есть некоторый риск попасть на подделку, зато доставка будет гораздо дешевле и быстрее. Плюс площадки в том, что здесь выбирать крема и сыворотки можно по популярности, цене и даже по отзывам реальных покупателей.

Возможность покупки по сниженным ценам

Несмотря на то, что данные бренды относятся к недешевым за счет их качественного состава, приобрести нужный вам крем, сыворотку или эмульсию все же можно по сниженной стоимости. Берите на заметку сервис промокодов BeriBuy – здесь публикуются актуальные купоны для этих и множества других онлайн-магазинов. Оформляя онлайн-заказ косметики и указав промокод, предварительно скопированный на сайте BeriBuy, можно получить хорошую скидку, бесплатную доставку или приятные подарки.

Итак, если вы ищете проверенные и безопасные средства для сужения пор на лице, либо же вас беспокоит жирная т-зона на лице и хочется обеспечить коже бережный и натуральный уход – выбирайте между французскими брендами Vichy и La Roche-Posay, отвечающим всем критериям качества.

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