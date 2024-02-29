Яндекс Практикум, Skillbox или Нетология: есть ли реальные шансы устроиться на работу после онлайн-обучения

Обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством – лучшее решение, если вы планируете гарантированно получить работу в новой сфере. Обзор раскроет 3 топовых сайта, Яндекс Практикум, Нетология или Скиллбокс – что лучше начинающим и как сэкономить, используя представленные ниже ссылки на секретные распродажи.

Вводное знакомство

Начнем со знакомства с Нетология или Яндекс Практикум, либо Skillbox:

Скилбокс – №1 по версии Smart Ranking. Фирма поспособствовала 20000 человек обрести новую работу, а 93% выпускников отметили, что смогли добиться поставленных целей, завершив обучение с нуля. Компания неоднократно удостаивалась премий Рунета.

Яндекс Практикум – сервис онлайн-образования и международная платформа, обучающая в собственной технологической среде. Более 10 000 учащихся смогли удачно найти работу, при этом свыше 70% трудоустроились в новой сфере, а 61% выпускников стали больше зарабатывать.

Нетология - №1 по версии Forbes Education, поскольку здесь 85% выпускников довольны обучением. Школа - участник проекта «Цифровые профессии» и членом Skolkovo, 82% ее выпускников успешно смогли сменить профессию и найти новую работу.

Обратите внимание: все три школы являются лицензированными, что позволяет ученикам, работающим официально, получить налоговый вычет в размере 13% после прохождения обучения.

Кратко об ассортименте

Самое время разобраться, в каких отраслях и сферах можно обучаться на сайтах Нетология, Яндекс Практикум или Скиллбокс:

Skillbox предлагает 13 направлений (787 курсов) – как программирование или курс «менеджер проектов», так и Excel для анализа данных или психология. Также здесь можно выбрать МВА, корпоративное обучение или дистанционно получить высшее образование по магистратуре и бакалавриату. Дети смогут получить среднее профессиональное образование в Цифровом колледже (аналог обычного колледжа с обучением онлайн и выдачей диплома).

В Yandex Practicum представлено 6 направлений, от иностранного до маркетинга. В сумме – 127 курсов. Имеются корпоративные программы и высшее образование.

Нетология представляет 11 направлений, от творческих профессий до UX (243 курса, включая популярные профессии тестировщик, финансовый менеджер, графический дизайнер и др). Здесь имеется корпоративное обучение, MBA для предпринимателей и высшее образование.

С первого взгляда видно, что в Skillbox IT-курсы представлены шире всего. Все 3 платформы дают возможность получить «вышку» онлайн, а в Скиллбокс еще и подростки смогут получить среднее проф. образование.

Приятные подарки и удобные онлайн-сервисы от компаний

Яндекс Практикум, Нетология или Скиллбокс - что лучше, интересно оценить с точки зрения количества презентов, предлагаемых ученикам:

Онлайн-университет Скиллбокс при оплате учебы на год откроет уроки иностранного по КЭСПА, а также подарит блоки по смежным тематикам. В открытом доступе – 1500+ вебинаров и крупные конференции.

В Practicum можно пройти пробный блок у любого курса, есть и 24 полностью бесплатных программы. При оплате подарят бонусные модули.

В Нетологии без оплаты открыты многие вебинары и интенсивы. А за оплату дарят подарочные блоки и доступ к партнерским сервисам (например, к виртуальным серверам, 1С).

Оценивая, в чем разница между площадками, заметим: в Skillbox предложен самый существенный бонус (иностранный). Все сайты для обучения радуют подарочными модулями и большим количеством открытых мероприятий.

Всё о формате – как проводится онлайн-обучение

Учеба должна быть не только полезной, но и комфортной. Самое время уточнить, что лучше выбрать для обучения в зависимости от формата:

В Скиллбокс ученики занимаются по записям, доступным 24/7. Узкие и сложные темы могут разбирать в прямом эфире. Будет много практики, домашние задания с разбором от педагогов, проекты для портфолио, взаимодействие с другими студентами в чате Telegram.

В Яндекс Практикум акцент идет на изучение текстов с отработкой на платформе школы и при помощи тренажеров. Предусмотрены учебные проекты для наполнения портфолио, реальные проекты от партнеров.

Netology дает смешанный формат: дважды за неделю проходят онлайн-встречи с педагогами + видеолекции, которые открываются по расписанию. Из практики – упражнения, квизы, проекты для портфолио. Также предусмотрено общение в чате.

Как мы видим, методика у Скиллбокс – самая удобная, поскольку не имеет ограничений по времени (все уроки доступны сразу), а также не придется участвовать в вебинарах по расписанию.

Отдельно хочется отметить, что выдают Skillbox или Яндекс Практикум, либо же Нетология:

Скиллбокс - сертификат, партнерские сертификаты (например, 1С), диплом установленного образца.

Яндекс - сертификат, документ о переподготовке, диплом установленного образца.

Нетология - сертификат, диплом о переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, диплом установленного образца.

Ценники, рассрочка и дополнительная экономия

Яндекс Практикум, Skillbox или Нетология - что лучше, зависит и от ценовой политики компаний:

Оплата курсов Скилбокс возможна разово или с разбивкой до 34-х мес. с отсрочкой первого платежа на 3-6 месяцев. Если вы ранее учились в Скиллбокс и часть курса совпадает, вам сделают скидку за дублирующиеся материалы.

Yandex Practicum предусматривает оплату единоразово, кредитование от банков-партнеров или внутреннюю рассрочку школы.

В Нетологии также есть разовая оплата и рассрочка через банки-партнеры на срок до 36 месяцев. А еще действует гарантия цены – если вы найдете где-то такой же курс дешевле, школа снизит стоимость.

Итак, в Нетологии - самая длительная рассрочка, зато в Skillbox можно внести 1-й платеж спустя полгода. А вот Яндекс дает возможность как рассрочки, так и кредитования – учитывайте это, выбирая, где лучше учиться.

Гарантии трудоустройства – проводим сравнение

Яндекс Практикум, Нетология и Скиллбокс Для многих обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством – это возможность кардинально сменить работу и выйти на новый уровень дохода. Узнаем, какая школа лучше в вопросе помощи с трудоустройством:

Скиллбокс гарантированно найдет ученику работу или вернет деньги за курс. Помощь комплексная – от подбора вакансий до тестовых собеседований, обучения навыкам самопрезентации и доступа к предложениям от партнеров (Тинькофф, СБЕР, Grape, Delivery Club и др.)

В Yandex помогут с поиском работы – подскажут про оформление портфолио и резюме, помогут с сопроводительными письмами и подготовят к собеседованиям, предложат вакансии от партнеров (Яндекс, СБЕР, ВТБ и др.)

Нетология тоже предлагает помощь – обучат навыкам самопрезентации, помогут найти стажировку, дадут доступ к закрытому чату с вакансиями от партнеров (Skyeng, Lamoda, Рамблер и др.)

Определяясь, какие курсы лучше и какую школу предпочесть, Нетология или Скиллбокс, либо Яндекс Практикум, заметьте: лишь обучающая платформа Skillbox гарантированно найдет работу.

Можно ли воспользоваться пробными уроками

Удобнее всего оценить, что лучше, Яндекс Практикум или Skillbox, либо Нетология, позволяют пробные уроки. Посмотрим, можно ли попробовать IT-профессии для начинающих:

Университет интернет-профессий Skillbox дает 7-дневный доступ к любой программе, дополнительно доступно консультирование.

В Practicum есть вводный модуль в любой программе, а также онлайн-консультации.

В Netology доступно online-консультирование, либо бесплатные программы из соответствующего раздела.

Как видно, у Skillbox тестовые возможности – наиболее впечатляющие.

Как определиться с профессией

Отметим, помогают ли школы с выбором профессии в IT и в чем разница между тем, как вам помогут подобрать обучение айти-специалистов с 0:

В Скиллбокс тест на профориентацию бесплатно «Кто я?» доступен на сайте, за прохождение дарят 3-дневный доступ к курсам и сертификат размером 5000р на учебу. Также можно пройти курс по профориентации «Кем стать?» с обзором 34 профессий всего за 30 минут.

Профориентация от Skillbox для тех, кто хочет начать карьеру в Digital

В Яндекс Практикум доступен тест на профориентацию, разработанный совместно с МГУ. Либо вы можете поучаствовать в бесплатном курсе «Старт в IT» и обзорно познакомиться с профессиями.

Узнайте, какая IT-профессия вам подходит с помощью теста от ЯПрактикум

В Нетологии есть бесплатный курс «IT-профессии: как выбрать направление и реализовать себя», либо тест для определения своей диджитал-профессии.

Тест на профориентацию: определите свою диджитал-профессию вместе с Нетология

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Выбираем обучение в Нетология

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