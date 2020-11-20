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Новогодний декор своими руками: яркие идеи на 2021 год
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Подарки детям на Новый год: выбираем вместе в преддверье 2020
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Интересное в блоге
Полный гид по блендерам: какой лучше выбрать блендер стационарный или погружной
Каждой домохозяйке знакомо такое устройство, как блендер. С его помощью можно измельчать, перемалывать и п...
20 11 2020 | Техника
Какой лучше выбрать погружной блендер: секреты домохозяек
Современный дом нереально представить без такого устройства, как блендер. На рынке можно встретить 2 основ...
20 11 2020 | Техника
Какой телевизор лучше выбрать. Мнение специалиста
Телевиденье сегодня плотно вошло в нашу жизнь, и если ещё пол века назад телевизор был роскошью, то сейчас...
20 11 2020 | Техника
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