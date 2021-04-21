Какой смартфон из дешевых самый лучший и надежный: 4 топовые модели
Samsung Galaxy A11: надежность и универсальность
Samsung Galaxy A11 входит в ТОП-5 самых продаваемых смартфонов в России по состоянию на конец прошлого года. Гаджет выполнен на базе мощного процессора Qualcomm Snapdragon 450, обеспечивающего быстродействие и многозадачность устройства. 2 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно работать с несколькими «легкими» приложениями. Например, мессенджерами, соцсетями, браузером, офисными документами. Телефон поддерживает технологию бесконтактной оплаты.
Преимущества модели
- Высокий уровень надежности. По оценке ООО "ДНС Ритейл", основанной на более чем 10 тысячах продаж, проблемы с работой устройства возникают всего в 0,3 % случаев.
- Широкие возможности для съемки фото и видео. Тройная камера (13, 5, 2 Мпикс), интеллектуальная система переключения между двумя фокусными расстояниями для классических предметных и панорамных снимков, фронталка на 8 Мпикс с автоматическими настройками для качественных селфи – несмотря на бюджетный сегмент, телефон отлично подходит для фотографирования.
- Наличие дополнительных функций. Например, Always On Display для экономии заряда аккумулятора.
- Эргономичная разблокировка. Удобное расположение сканера отпечатка пальцев значительно упрощает безопасное использование смартфона.
Недостатки Samsung Galaxy A11
- Меньше оперативной памяти, чем в других моделях. 2 других смартфона из подборки оснащены 3 ГБ ОС, но, как показывает практика, быстродействие телефонов при использовании большинства обычных приложений отличается незначительно.
- Смартфон «тормозит» при использовании современных игр. Геймерам лучше подобрать другой вариант устройства.
- Меньшая емкость аккумулятора. «Конкуренты» могут похвастаться батареей 5000 мАч, в то время как Samsung Galaxy A11 рассчитан на 4000 мАч.
- Нет сенсора разблокировки по лицу. Существенный минус даже для бюджетного смартфона.
Xiaomi Redmi 8A: емкий аккумулятор, высокая производительность
Смартфон с производительностью выше среднего также базируется на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon и имеет 2 ГБ оперативной памяти. В числе особенностей гаджета – оригинальное дизайнерское исполнение в трех популярных цветах (черный, красный, синий). Поликарбонатное покрытие задней части корпуса не позволяет телефону выскользнуть из рук во время использования.
Достоинства модели
- Смартфон оснащен 3D-стеклом с олеофобным покрытием. Оно защищает экран от появления отпечатков пальцев, разводов и других неэстетичных следов.
- Хороший звук. В числе достоинств смартфона многие пользователи отмечают высокий уровень громкости. Вы точно не пропустите важный звонок.
- Емкий аккумулятор. 5000 мАч – этого вполне достаточно для 42 часов в режиме разговора.
- Практичный корпус. На крышке с ребристой текстурой практически не видны царапины и другие мелкие дефекты.
- Есть функция распознавания лица
Минусы телефона
- Относительно малое количество оперативной памяти. 2 ГБ достаточно для одновременной работы 2-3 простых приложений, но в случае с запуском мощных игр телефон быстро нагревается.
- Камера не рассчитана на «высокохудожественные снимки». Основная камера на 12 Мпикс всего одна. 8 Мпикс фронталки также явно недостаточно для стильных «инстаграмных» снимков.
- Отсутствие важных функций. В модели нет ни сканера отпечатков пальцев, ни NFC. Впрочем, второе может стать плюсом, например, если телефон покупают для ребенка.
Huawei Honor 9A: многофункциональность и мощность
Смартфон Huawei Honor 9A может похвастаться целыми 3 ГБ оперативной памяти и довольно мощным процессором Mediatek MT6762R. Несмотря на то, что Mediatek считается более дешевым конкурентом Qualcomm Snapdragon, в работе гаджет очень шустрый, причем «тянет» даже сложные игровые приложения. Смартфон выпускается в классическом черном, элегантном зеленом и синем цвете с эффектными переливами на корпусе.
Преимущества телефона
- Отсутствие «тормозов», большое количество памяти. Помимо солидной ОС телефон имеет 64 ГБ встроенной памяти. Для коллекции музыки и хранения фото этого вполне достаточно, но при желании объем хранилища можно расширить с помощью карты памяти до 512 ГБ.
- Приемлемое качество снимков. Точно так же, как и Samsung Galaxy 11, Хонор оснащен тройной камерой (13/5/2 Мпикс). Можно делать фото с эффектом боке.
- Широкий функционал. Это и NFC для быстрой бесконтактной оплаты, и сканер отпечатка пальца, и технология распознавания лица, и режим защиты зрения, сертифицированный институтом TÜV Rheinland.
- Хороший аккумулятор. 5000 мАч, по словам производителя, хватает на 65 часов разговоров.
- Достойный звук. Телефон, оснащенный звуковой системой Smart PA, обеспечивает яркое и детализированное звучание до 88 дБ. В нем даже есть режим вечеринки.
Недостатки модели
К главному минусу смартфона пользователи относят отсутствие Google-сервисов. Многие люди жалуются на проблемы с поиском нужных приложений в «родном» магазине AppGallery. Возникает необходимость в самостоятельном подборе альтернативных вариантов.
Realme C3: бюджетное решение для геймеров
Все еще считаете, что бюджетные смартфоны не подходят для работы с «тяжелыми» приложениями и топовыми играми? Realme C3 докажет обратное! Процессор Mediatek Helio G70 практически не уступает в производительности Snapdragon 710, который относится к уверенному среднему уровню. Шуструю работу гаджета также обеспечивают 3 ГБ оперативной памяти.
Плюсы модели
- Универсальность применения. Подойдет как для работы с офисными программами и веб-серфинга, так и для игр со стабильными 30 FPS. Речь о PUBG, World of Tanks и Call of Duty. При этом телефон не перегревается.
- Оригинальная текстура. Задняя панель смартфона выполнена из нескользящего матового материала, на котором не остаются отпечатки пальцев и царапины.
- Приличная по качеству тройная камера. 12/2/2 Мпикс – вполне приемлемые характеристики для данного ценового сегмента. Днем телефон справляется почти с любыми сюжетами, есть функция улучшения цветов. Однако, по словам пользователей, в темное время суток качество снимков все-таки страдает.
- Качественный аккумулятор. Емкость батареи в 5000 мАч позволяет просматривать видео при выключенном Wi-Fi почти целые сутки или наслаждаться онлайн-играми до 10 часов.
- Присутствует сканер отпечатка пальца. Также есть разблокировка по лицу.
Минусы Realme C3
При выборе версии модели будьте внимательны, так как «старшая» (64 ГБ) и младшая (32 ГБ) кардинально отличаются. Модуль NFC имеется только в смартфоне с 64 ГБ внутренней памяти.
К минусам телефона также можно отнести очень слабую фронтальную камеру – 5 Мпикс.
Выбирая смартфон для работы, учебы, развлечений, ориентируйтесь на свои цели и приоритеты. Samsung Galaxy A11 подойдет для активной эксплуатации и решения повседневных задач. Xiaomi Redmi 8A понравится людям, которые не хотят везде брать зарядное устройство и Power Bank. Эту модель часто выбирают для старших родственников и детей. Huawei Honor 9A придется по душе меломанам, а Realme C3 идеально подойдет для требовательных программ.
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