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Какой лучше выбрать погружной блендер: секреты домохозяек

Современный дом нереально представить без такого устройства, как блендер. На рынке можно встретить 2 основных разновидности – погружной и стационарный, поэтому важно разобраться, что можно делать блендером погружным, а что – стационарным.

Стационарный прибор примечателен самостоятельной работой – прибор ставится на стол и его не нужно постоянно держать. Также подобные блендеры в разы мощнее и способны перемолоть лед в крошку, однако они занимают больше места. Поэтому не всегда удобны для маленьких помещений. Планируя приобрести блендер стационарный, можно почитать в следующей статье: какой лучше выбрать стационарный блендер.


А вот погружная модель аккуратнее и компактнее, но ее приходится держать вручную. Она отлично подойдет для пюре, овощной и фруктовой нарезок. Мощный погружной блендер с разными скоростями легко мыть и хранить даже на миниатюрной кухне.


Выгоды и недостатки погружных устройств

погружные блендеры какой лучше выбрать

Рассматривая погружной блендер, какой лучше выбрать и от какого производителя, важно принять во внимание все их достоинства и недоработки.

Погружной блендер многофункционален, при этом он компактен. Главное достоинство устройства – возможность быстро покрошить овощи и фрукты, взбить жидкости, приготовить супы-пюре. А вот для работы с фаршем, льдом и твердыми блюдами подобный блендер не подойдет (здесь нужен стационарный вариант). Среди других его достоинств:

  • Простота мытья благодаря простой конструкции;

  • Возможность использования различных насадок;

  • Много возможностей для маневренности во время приготовления пищи.

Что касается недостатков, погружной блендер трудно использовать на протяжении долгого времени из-за необходимости держать его в руках. Также современные модели с большим количеством насадок в комплекте обычно имеют более высокую цену, чем настольные модели.


Какой мощности должен быть блендер погружной

какой мощности должен быть блендер погружной

Интересуясь, сколько стоит погружной блендер, не забывайте: цена во-многом будет складываться от ресурсности. Зачастую прибор выбирают именно по мощности, ориентируясь на принцип: больше мощность – дольше прослужит. По факту, количество Ватт не говорит о качестве, поэтому при выборе не стоит гнаться только за мощностью, а рассматривать и другие параметры (вес, количество насадок, функции). Также важно помнить, что при постоянной работе на максимальной мощности прибор гораздо быстрее выработает свой ресурс – поэтому максимум стоит использовать только в исключительных случаях.


Мощность может составлять от 140 до 1200 Вт. Минимум мощности подходит для работы с жидкостями, взбития молока и сливок. Ресурсность 250-600 Вт подходит для мясного фарша. С очень твердыми продуктами вроде льда понадобится максимум мощности в 1200 Вт.


Выбор по материалу элементов и корпуса

Классически предполагают: у дешевых блендеров корпус делают из типичного пластика, а у элитных моделей – из металла. Чаще всего, это алюминий либо нержавеющая сталь. А вот погружная часть обязательно должна быть металлической, поскольку на нее выпадает максимум ударов и нагрузок.


рейтинг блендеров погружных по надежности и качеству

Немаловажной деталью для погружного блендера является прорезиненная ручка. С ее помощью удобно работать с прибором, даже если у вас мокрые или жирные руки. Резиновая ручка снижает риск скольжения и выпадения устройства из рук, после которого ему может потребоваться ремонт.


Комплектация блендера

Существует несколько популярных типов насадок для блендера:

  • Погружная насадка – идеальна для супов-пюре и жидких блюд;

    • Погружная насадка для супов-пюре и жидких блюд

  • Насадка-измельчитель – используется для фарша, соусов с кусочками овощей, для перемалывания орехов, зелени и фрукты;

    • Насадка-измельчитель для фарша

  • Нож для льда – измельчит крупные куски льда в крошку;

    • Нож для льда

  • Венчик – пригодится для взбивания яиц, сливок;

    • Венчик для взбивания яиц

  • Насадка для пюре – поможет достичь нежной консистенции картофельного пюре.

    • Насадка для пюре

Функционал: режимы, скорости и вид питания

По типу питания блендеры могут работать от розетки, либо быть автономными. Сеть – это обычая розетка, а автономное питание обеспечивается благодаря встроенному аккумулятору с ограниченным периодом работы, после которого понадобится подзарядка.


Серьезная характеристика – период непрерывной работы устройства. От заявленного времени будет зависеть, как пользоваться погружным блендером до момента, пока ему не понадобится отдых. Средним результатом считается 3 минуты, 5 – хороший показатель.


как выбрать блендер погружной для дома топ лучших

Что касается скоростей и режимов блендера, можно встретить от одной до тридцати скоростей. Чем их больше, чем точнее можно выстраивать вращательную скорость в момент готовки пищи. На маленьких скоростях проще работать с вязкими продуктами, на высоких – для достижения нежных текстур. Большинству людей достаточно 5-8 скоростей.


Важный аспект: скорости могут переключаться плавно либо ступенями. Первый вариант лучше в процессе использования, поскольку практически не ощущается.


Разные марки и цены – ориентируемся в выборе

Собираясь приобрести погружной блендер, вовремя ознакомьтесь с реальными отзывами и рейтингом. Они дают настоящую картину от пользователей данных устройств.


Модели от Bosсh подойдут тем, кто ценит немецкое качество. Их погружные блендеры выполняются из нержавеющей стали, а ручка покрывается нескользящим материалом. Из минусов – чаще всего это один скоростной режим и простая комплектация.


погружной блендер Bosсh

Scarlett – недорогие блендеры с корпусом из пластика. Просты в очистке, многие модели снабжены импульсным режимом работы. Достойные модели для выполнения несложных кухонных задач.


погружной блендер Scarlett

Блендеры Мулинекс будут интересны тем, кто предпочитает брендовую технику, пусть и китайской сборки. Отличаются небольшой шумностью, демократичной стоимостью и возможностью загружать съемные элементы в посудомоечную машину.


погружной блендер Мулинекс

Важно ориентироваться и на среднюю стоимость погружного блендера на рынке:

  • Бош от 890 до 12990 руб;

  • Браун от 1310 до 10419 руб;

  • Филипс от 1650 до 9500 руб;

  • Moulinex от 2225 до 7336 руб;

  • Kenwood от 5050 до 13990 руб;

  • Redmond от 1450 до 9300 руб;

  • Scarlett от 635 до 4484 руб;

  • Vitek от 790 до 3884 руб;

  • Polaris от 510 до 9650 руб.


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Как выбрать блендер погружной для дома: топ лучших производителей

На рынке можно выделить топ-10 рейтинг блендеров погружных по надежности и качеству.

  1. У марки Bosсh лучшим блендером стала модель MSM 87165 с мощностью 750 Вт. Прибор отличается механическим управлением, пластиковым корпусом и точной регулировкой скоростей;

    2. Погружной блендер Bosсh MSM 87165

  2. Погружной блендер RHB-2913 от бренда REDMOND заслужил доверие благодаря максимальной мощности 1200 Вт, плавной регулировкой скорости и присутствием в комплекте мерного стакана и измельчителя;

    3. Погружной блендер REDMOND RHB-2913

  3. Недорогой погружной прибор DD655832 от Moulinex отличился наличием вместительного мерного стакана на 0,8л, а также максимальной мощностью 1000 Вт;

    4. Погружной блендер Moulinex DD655832

  4. В линейке бренда Braun лидером стал MQ 5037 WH Sause+. Данный блендер приглянулся пользователям отсутствием перегревания, аккуратной и удобной формой, а также мощностью 750 Вт, благодаря которой можно работать как с пюре, так и с твердыми овощами;

    5. Погружной блендер Braun MQ 5037 WH Sause+

  5. У бренда Philips внимания заслуживает блендер HR2655 Viva Collection. Емкость на 1 л, дорожная бутылка в комплекте и мощность 800 Вт делают его удобным практически для каждой хозяйки;

    6. Погружной блендер Philips HR2655 Viva Collection

  6. Kenwood HDP404 – яркий представитель с измельчителем емкостью 0,5л и мерным стаканом емкостью 0,75л. Пользователи отмечают прочный пластиковый корпус, плавное переключение скоростей и очень удобную насадку-венчик;

    7. Погружной блендер Kenwood HDP404

  7. У марки Scarlett стоит присмотреться к блендеру SC-HB42S10. Лаконичный пластиковый корпус с удобной ручкой полюбился многим хозяйкам, а мощности 600 Вт вполне хватает для приготовления супов и пюре;

    8. Погружной блендер Scarlett SC-HB42S10

  8. Максимум мощности в 1500 Вт – главное достоинство Polaris PHB 1467 AL. Мощный прибор снабжен мерным стаканом 0,7л и измельчителем 0,5л, а также комплектом легко моющихся насадок;

    9. Погружной блендер Polaris PHB 1467 AL

  9. Погружной блендер Vitek VT-3419W приглянется лаконичным дизайном, прочным пластиковым корпусом и легкой ручкой. Максимальная мощность – 800 Вт;

    10. Погружной блендер Vitek VT-3419W

  10. Замыкает десятку лидеров блендер Philips HR1679 Avance Collection. Отличается большим количеством прочных насадок – мельничкой, венчиком, насадкой для льда и для резьбы кубиками, что незаменимо для приготовления салатов.

    11. Погружной блендер Philips HR1679 Avance Collection

Реальные отзывы - какой прибор взять для детского питания

Молодые мамы активно обсуждают не только, как правильно пользоваться погружным блендером, но и какой лучше выбрать блендер погружной, отзывы о котором самые хорошие. Ниже приведены несколько отзывов мам – что они выбирают для своего дома.


«Когда нужно было вводить сыночку прикорм, решилась найти блендер для пюре. Перечитала все отзывы на Яндекс.Маркете, больше всех понравился Vitek VT-3419W. Недорогой, оказался довольно удобным и самое главное, тихо работает – не мешает малышу спать»


«Для детского питания блендер выбирала исключительно в магазине, по рекомендации продавца-консультанта. Он предложил Polaris PHB 1467 AL, выбором я довольна. Понравилось, как блендер делает нежное пюре из фруктов и овощей. Теперь пюрешки из баночек больше не покупаю»


блендер погружной какой лучше выбрать отзывы форум

«Заказывала блендер от REDMOND по акции в интернет-магазине, через BeriBuy. Удачно попала на скидку, да и сам блендер понравился по функционалу. Так мне еще и кэшбэк после покупки дали, поэтому всем советую!»


«Блендер SC-HB42S10 от Скарлет я купила где-то год назад абсолютно случайно. Зашла в магазин, а там – хорошая акция. Решила взять, так не прогадала вообще: делаю в нем овощное пюре ребенку, себе – фруктовое, часто супы-пюре готовлю. Классная штука!»


«Врач посоветовала начать кормить дочку пюре, грудного молока не хватало. Купила в интернете блендер Kenwood HDP404. Так теперь еще и мужу там котлеты делаю, фарш очень нежный в блендере получается, без комочков. Покупала через сайт БериБай, чтобы получить кэшбэк. Там еще промокоды есть, поэтому мне по ним дали скидку при покупке»


Почему стоит купить блендер погружной в интернет-магазине

рейтинг погружных блендеров

Просмотрев рейтинг погружных блендеров, вы наверняка определились с наиболее приглянувшейся именно вам моделью и производителем. Приобрести самый надежный или бюджетный вариант погружного блендера можно, даже не выходя из дома. Используя промокод Goods на электронику, либо подобрав промокод M Видео или промокоды для Ситилинк, можно приятно сэкономить на приобретении. Промокоды дают возможность получить скидку, подарок к заказу или участие в ограниченной акции. Найти их, а также получить приятный кэшбэк за обычную онлайн-покупку можно на специальном сервисе beribuy.ru. Достаточно пройти простую регистрацию, чтобы найти в каталоге любой интересующий вас интернет-магазин и перейти к выгодным покупкам.

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