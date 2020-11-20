Телевиденье сегодня плотно вошло в нашу жизнь, и если ещё пол века назад телевизор был роскошью, то сейчас он есть практически в каждом доме. Иногда возникает необходимость установки даже нескольких телевизоров в разных комнатах. Чем руководствоваться в первую очередь, выбирая телевизор? На что обратить внимание? В этой статье вы получите несколько простых, но практичных советов, чтобы не ошибиться с выбором.

Чтоб понять какой телевизор лучше выбрать, мнение специалиста станет основополагающим в решении данного вопроса. И это важно, ведь полки магазинов пестрят различными предложениями. Моделей становится всё больше, выбор расширяется, глаза разбегаются, и окончательно определиться с выбором все сложнее. Рассмотрим несколько параметров, на которые стоит обратить внимание. Первым, и самым важным параметром, является источник сигнала.

Говоря простым языком, источник сигнала – это тот канал. По которому до вас доходят телепередачи. Это может быть аналоговое эфирное телевидение (обычный прием сигнала антенной с ближайшей телевышки, как было ещё во времена СССР), кабельное телевидение, спутниковое телевидение, цифровое эфирное телевидение (приемники DVB-T2, мы рассмотрим их немного позже) и IPTV (метод передачи изображения через Интернет-подключение).

Итак, первое, что нужно сделать – это определиться, какой метод получения сигнала используется у вас. Если это аналоговое, кабельное или спутниковое подключение, то вам подойдет любой телевизор, ведь первые два работают по стандартной схеме, и приемник для них устанавливается во все модели телевизоров, а в случае со спутником – ресивер поставляется вместе с тарелкой, и подключается одним из стандартных методов, таких, как RCA или HDMI (первый присутствует в подавляющем большинстве телевизоров).

Если в вашей местности распространено вещание цифровых эфирных каналов в формате DVB-T2, то стоит либо купить телевизор со встроенным тюнером, либо придётся докупать внешний блок, который можно подключить, как и спутниковый ресивер.

Отдельно стоит выделить IPTV. Этот канал предоставляет на данный момент самое высокое качество изображения и отлично подойдёт для ценителей сочной, насыщенной и качественной картинки на экране. Однако придется раскошелиться и выбрать телевизор с функцией Smart TV. Данные телевизоры обладают собственной операционной системой и, по сути, представляют собой компьютер, предназначенный для просмотра онлайн-контента, а в последнее время ещё и для игр.

Если у вас дома есть Wi-Fi роутер, то обратите внимание на модели телевизоров, поддерживающие этот тип подключения, чтобы избавиться от лишних проводов. Учитывая высокую стоимость таких моделей, есть смысл пытаться сэкономить, обращая внимание на распродажи и акции, которые проводят многие магазины, или используя доступные промокоды. Даже небольшая скидка в процентах может составить существенную экономию семейного бюджета.

Важно! Не перепутайте тип подключения, иначе вы можете приобрести просто бесполезную коробку, которая либо потребует дополнительных вложений, либо ее придётся менять, что довольно проблематично.

Как правильно выбрать диагональ телевизора для комнаты

При решении данного вопроса основную роль играет расстояние от телевизора до зрителя, которое напрямую зависит от размера комнаты и расположения мебели. Ориентировочные показатели таковы:

Важно! Если выбрать диагональ меньше необходимой, в изображение придется всматриваться. Если же диагональ будет больше, то углы изображения пропадут из зоны осмотра, в результате чего усложнится просмотр и невозможно будет охватить все изображение целиком.

Какой выбрать телевизор на кухню

Кухня для многих хозяек становится комнатой, в которой они проводят большую часть своего времени. Именно поэтому наличие телевизора в кухне актуально. Учитывая небольшие размеры комнаты, оптимальная диагональ телевизора не должна превышать 24”. Советуем обратить внимание на модели, у которых покрытие выполнено из матового пластика, поскольку на нем не остаются разводы. Кухня в любом случае является комнатой, в которой присутствуют жир и мелкая пыль (например, при работе с мукой), поэтому стоит подумать о том, чтобы корпус легко вытирался.

Кроме того, телевизор на кухне зачастую работает длительное время, поэтому нужно выбрать модель, экономно расходующую электроэнергию. Плазма сразу же отходит на второй план ввиду своей прожорливости и высокой цены, ЖК с LCD подсветкой также более требовательны, чем ЖК с LED. Разницу этих типов телевизоров мы рассмотрим чуть позже.

Кроме того, стоит задуматься об экономии и на самой покупке, воспользовавшись такими акциями, как распродажа телевизоров в интернет-магазине с помощью бесплатных купонов и промокодов. Мы рекомендуем интернет-магазины электроники и бытовой техники, такие как: М.Видео, Ситилинк, Юлмарт, ОГО, Рhilips, Плеер.ру, Just.ru и так далее, которые предлагают для сайта BeriBuy скидочные промокоды - это становиться все более популярным в интернет покупке.

При желании можете повысить комфорт от просмотра, выбрав модель с IPS матрицей. Рассмотрим, чем TFT отличаются от IPS. Первый тип зачастую дешевле, однако у него намного хуже яркость и углы обзора, по сравнению со вторым, где они могут достигать 179 градусов. Так как на кухне обычно телевизор смотрится не из одной точки, а в движении, наличие больших углов обзора принципиально.

Какой выбрать телевизор: ЖК LCD, ЖК LED или плазму?

На данный момент обычные CRT (кинескопные) телевизоры устарели, и уже почти не встречаются в продаже из-за своей громоздкости и ограниченности в функционале. Поэтому рассмотрим три основных вида телевизоров, продающихся в магазине.

Плазма является одним из самых дорогих и прожорливых вариантов в плане электропотребления. И всё же, у нее есть ряд существенных достоинств. Зачастую это большие панели с диагональю от 32 дюймов, поддерживающие большое количество разнообразных источников сигнала. Кроме того, считается, что у плазмы самая точная цветопередача и высокая яркость, что является залогом наивысшего качества изображения.К минусам можно отнести высокую цену, а также очень высокое потребление электроэнергии. Но если для вас качество прежде всего, рекомендуем обратить внимание именно на этот вариант.

Наиболее дешевыми являются ЖК LCD панели. Эта технология также понемногу вытесняется, однако ещё довольно широко распространена. Обычно это TFT матрицы, у которых не очень хорошие углы обзора, но вполне пристойное изображение. Такой телевизор можно взять при ограниченном бюджете. Заранее определитесь, что будет подключаться к нему, поскольку самые дешевые варианты имеют узкий круг доступных типов подключений.

Золотой серединой являются сейчас ЖК LED панели. Они комплектуются как TFT (более дешёвые варианты), так и IPS (в более дорогих комплектациях) матрицами. плюс вторых. как уже говорилось ранее, в качестве изображения и больших углах обзора. Поэтому, если предполагается, что зритель может находиться в стороне от телевизора, лучше выбрать второй вариант. Эти телевизоры, помимо прочего, являются ещё и самыми экономичными по расходу электроэнергии.

Независимо от того, какой тип был выбран, на любом телевизоре можно сэкономить, заказав его через интернет с промокодом или во время акции, время действия которых можно постоянно отслеживать на нашем сайте BeriBuy, подписавшись на рассылку определенных интернет магазинов.

Что такое разрешение изображения

Современные телевизоры различаются еще и разрешением изображения. От этого параметра зависит качество выводимого изображения. Говоря простым языком, картинка на экране воспроизводится с помощью миллионов маленьких точек, расположенных в матрице. Чем выше разрешение, тем мельче эти точки, и тем незаметнее они для глаз. и наоборот, купив телевизор с большой диагональю, но низким разрешением, можно видеть эти точки достаточно отчётливо, что создает дискомфорт при просмотре любимых передач и фильмов, особенно если запись или трансляция идёт в высоком качестве.

Итак, как выбрать телевизор

Основные параметры, на которые нужно обратить внимание при выборе, это:

Тип источника сигнала;

Расстояние от экрана до зрителя (выбор диагонали);

Требуемое качество картинки (выбор типа матрицы и разрешения);

Наличие дополнительных фишек (3D и Smart TV).

Такие простые правила от сайта BeriBuy помогут не ошибиться с выбором и отдыхать перед телевизором с большим удовольствием.

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