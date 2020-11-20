Полный гид по блендерам: какой лучше выбрать блендер стационарный или погружной

Каждой домохозяйке знакомо такое устройство, как блендер. С его помощью можно измельчать, перемалывать и перетирать продукты, создавая разные блюда – от нежных супов-пюре до соусов и молочных коктейлей.

История возникновения

Первый блендер появился на свет в 1922 году, его изобретателем стал Стивен Поплавки из Америки. Он создал его изначально для создания газированной воды с сиропом, устройство выполняло только функцию перемешивания. Уже в 1935 году другой американец, Фред Осиус, доработал его идею и в 1937 году презентовал публике первый мощный стационарный блендер, у которого добавились режимы шинкования и измельчения.

Для чего нужен блендер на кухне – грамотное использование

Блендер – это устройство для домашнего использования, которое помогает измельчать различные продукты небольшими порциями. Современные модели могут выполнять несколько функций:

Перемалывание;



Смешивание;



Взбивание;



Измельчение.

Устройства отличаются по своему типу – они бывают погружными, стационарными и комбинированными. Погружной блендер удобен тем, что с ним можно использовать практически любую емкость, такие модели легко мыть, внешне они выглядят как удобная рукоятка с ножами на конце. Блендер стационарный со стеклянной чашей или пластиковой применяется в основном для взбивания продуктов, приготовления молочных коктейлей. Их не нужно держать в руках, достаточно поставить блендер на любую ровную поверхность. Что касается комбинированных моделей, они имеют съемные насадки и головки, благодаря которым можно использовать блендер как в стационарном виде, так и в погружном.

Как правильно выбрать блендер для дома – дельные идеи

Размышляя, какой лучше выбрать блендер, можно делать свой упор по различным параметрам. Немаловажным критерием будет мощность – она может варьироваться от 140 до 2000 Вт. Самые мощные модели без труда превратят лед в крошку и мясо в фарш. Если же вы планируете работать в основном только с мягкими продуктами, можно выбрать мощность поменьше.

Второй важный критерий – материал элементов и корпуса. Насадки лучше всего выбирать металлические, чтобы они выдержали случайное падение. А вот корпус можно выбирать пластиковый, он легко моется. Удобно, если на корпусе есть прорезиненные вставки – так легче держать устройство.

Тип питания – большая часть моделей идет в сетевом варианте, со шнуром длиной до 1,5 м. Если же вы владеете большой кухней или несколькими рабочими поверхностями, лучше выбрать беспроводной вариант – также устройства с аккумулятором незаменимы во время готовки на даче. Но они имеют ограниченное время работы (в среднем, около получаса).

Какой блендер: лучше погружной или стационарный

Приступив к выбору, нужно определиться – будет ли это погружная или стационарная модель. Каждая из них отличается своими достоинствами и недостатками. Для начала стоит выделить плюсы стационарного прибора:

Он работает самостоятельно, его не нужно держать;



Простота эксплуатации;



Возможность колоть лед, удобно готовить тесто и супы-пюре.

Из возможных минусов – устройство потребует наличие отдельного свободного места на столе, чаще всего перемалывает только более крупные порции продуктов и работает только в специальной емкости.

Думая, как выбрать погружной блендер для дома, принимайте во внимание его достоинства:

Мобильность и функциональность;



Возможность использования в любой емкости;



Возможность менять положение ножа;



Идеален для работы с небольшими порциями продуктов.

Из минусов – руки устают при долгой работе, такого типа блендер недостаточно хорошо делает молочные коктейли, а также сложнее добиться однородной консистенции.

Главное отличие погружного блендера – возможность менять насадки и емкости, позволяя готовить практически любое блюдо.

Стационарный блендер – особенности использования

Стационарное устройство состоит из корпуса со съемной емкостью. Верхняя часть – это ножи для работы с продуктами, а в нижней части спрятан электрический механизм, который запускает ножи в действие. Если вас интересует, стационарный блендер какой лучше выбрать для дома, отталкивайтесь от силы. Приборы мощностью от 180 Вт сгодятся для жидкостей и супов, а более мощные устройства подойдут для умеренно твердых продуктов.

Также подобные устройства обычно снабжены функцией защиты от перегрева, они автоматически отключаются для того, чтобы не выйти из строя.

Параметры выбора – от скорости до режимов

Зная, для чего используют блендер, нужно принимать во внимание широкий перечень пунктов, по которым устройства разных марок могут отличаться между собой.

объем чаши – чем выше емкость, тем больше в ней можно приготовить. Наиболее популярны объемы от 0,5 до 2,5л.;







мощность – модели от 180 Вт можно использовать только для жидкостей и супов, 600 – 800 ВТ хороши для мягких фруктов и овощей, а устройства с максимальной мощностью от 2000 Вт подойдут для колки льда, работы с мясом и другими твердыми продуктами;







скорости и режимы – устройство может иметь до 30 скоростей, чем их больше, тем детальнее можно настраивать частоту вращения ножей. Для большинства хозяек хватает блендеров с 5-7 скоростями. ;







режимы – многие устройства оборудованы помимо стандартных, турбо-режимом. Он позволяет достичь нежной консистенции блюда, включая максимальную скорость в конце приготовления. ;



ширина и вес – блендеры будут отличаться по массе и габаритам, что особенно важно при выборе стационарного устройства. Выбор нужно делать с расчетом на то, чтобы после установки устройства оставалось свободное место для другой работы на кухне.;



самоочистка и снятие ножей – функция самоочистки позволяет владельцу блендера не мыть острые ножи руками. Достаточно налить воды в чашу и включить данную функцию, чтобы устройство запустило очистку. Что касается снятия ножей, у большинства простых моделей достаточно вручную повернуть ножевой блок по часовой. У более профессиональных моделей понадобится вставить специальный ключ, позволяющий снять механизм.;







датчик отключения при перегреве – наличие данной функции позволит продлить жизнь прибору. При перегреве блендер будет автоматически отключаться, повторное включение возможно только после остывания прибора.

Блендер или миксер: что лучше выбрать для дома

Два схожих прибора – миксер и блендер, которые между тем, имеют между собой ключевые различия. Основная задача миксера заключается во взбивании и смешивании, блендер же больше нацелен на смешивание и измельчение. Ни один миксер не справится с орехами, льдом или фаршем. Поэтому при выборе можно сделать главное разделение: если прибор нужен для замешивания легкого теста ил взбивания пены и яиц, можно приобрести миксер. Блендер же выгоден, если чаще вы планируете работать с твердыми продуктами, готовить супы, пюре и коктейли. Идеально также подойдет блендер для измельчения мяса и овощей.

Что лучше - блендер или кухонный комбайн

Зачастую многие сомневаются, что выгоднее брать – блендер либо комбайн. Комбайн – это более сложный прибор многоцелевого назначения, с его помощью можно сделать полный цикл приготовления блюда, от шинкования до приготовления напитков и пюре. Однако при работе с жидкостями комбайн частично проигрывает – с ним не получится сделать пюре с добавлением молока, взбить нежный молочный коктейль. Зато блендер со стеклянным кувшином идеален в этом вопросе – он отлично работает с жидкими и мелкими текстурами, хорошо делает пену и соусы.

Что можно делать блендером – широкий выбор блюд

Всегда пригодится иметь в запасе список продуктов и блюд, что можно приготовить с помощью блендера. Можно выделить несколько самых используемых вариантов:

Чаще всего используют блендер для смузи и коктейлей со стаканом. Сочные напитки из мякоти фруктов и овощей отлично подходят для сытного завтрака и для питания тех, кто следит за фигурой. В следующей статье вы сможете найти самые популярные рецепты смузи и коктейлей для блендера в домашних условиях, они быстро готовятся из подручных продуктов;





Второй вариант, где можно не сомневаться - можно ли блендером измельчить мясо в фарш. Устройство легко поможет сделать фарш мягкой и однородной консистенции, не прилагая лишних усилий;





Отлично подходит блендер для приготовления супа пюре. Его можно делать из грибов, овощей, сочетая их между собой в разных вариантах;





Часто используется блендер для измельчения орехов – к примеру, для добавления в тесто или итогового оформления выпечки;





Если вы планируете готовить омлет или безе, не сомневайтесь, можно ли взбить яйца блендером. Устройство отлично подойдет для этой цели, делая мягкую и пышную пену из яичных белков.







Устройство какой фирмы лучше выбрать

Современный рынок предлагает множество устройств от разных фирм-изготовителей. Самыми раскрученными из них являются Philips, Bosch, Braun, Moulinex и др.

Нидерландская фирма Philips предлагает кухонные приборы высокого качества. Отличительная черта – очень прочные и вместительные чашки, а у погружных блендеров данной марки эргономичная ручка, которая не утяжеляет руку в процессе работы. Бренд делает акцент на невысокой стоимости своих блендеров.

Приборы Bosch характеризуются долговечностью и надежностью, блендеры этого бренда бесшумны и довольно функциональны. Марка предлагает больше всего моделей блендеров, оснащенных ножами с четырьмя лезвиями.

Устройства от Moulinex хороши сочетанием простоты и удобства. За счет этого они имеют невысокую стоимость, а также многие пользователи отмечают невысокий уровень шума приборов.

Что касается блендеров марки Braun, здесь предлагается мультифункциональная линейка с ножами из нержавеющего сплава. У беспроводных моделей имеется хороший период автономной работы, поэтому чаще всего их приобретают для дачи.

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