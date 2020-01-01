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Промокоды 12 Storeez | Ноябрь 2020

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О магазине 12storeez

В 2014 году этот магазин женской одежды был открыт сёстрами близнецами, а сегодня уже не раз признавался самой быстрорастущей маркой. Каждый год производство их одежды увеличивается вдвое.

 

Сегодня магазин 12storeez – это:

  • 194 магазинов по всей России;

  • Пункты самовывоза в 320 городах;

  • Команда из 300 человек;

  • 600 тыс. подписчиков в социальных сетях;

  • Новые коллекции одежды каждый месяц.

Здесь вы можете воспользоваться всеми стандартными способами доставки и оплаты. Любую покупку можно вернуть в течение 7 дней через курьера без дополнительной оплаты.

 

Скидки и промокоды 12 storeez

 

Самый простой способ сэкономить на 12 storeez – это дождаться акции или распродажи. Проводятся они регулярно, но самые выгодные – это КиберПонедельник и Черная Пятница. Тогда вы можете ухватить понравившуюся вещь со скидкой вплоть до 70%.

 

В остальное время можно пользоваться бонусной программой. За каждые 100 рублей, потраченных в магазине, вы получаете 3 бонуса. Накопив нужную сумму затем можно оплатить до 50% от следующей покупки.

 

 

Если найти промокод в 12 сториз, ничего копить или ждать уже не придется. Достаточно ввести его в специальное поле при оформлении заказа, и вы получите бонус или дополнительную скидку.

 

 

Обычно такие коды и купоны дают постоянным клиентам, чтобы они пользовались ими сами или же делились со своими друзьями. На сайте БериБай вы можете найти их в любой момент. Иногда срок действия промокода ограничен. Чтобы всегда быть в курсе новых предложений и успевать вовремя ими пользоваться, подпишись на рассылку.

 

 

Не забывайте, что на этой же странице вы легко получите кэшбэк 12storeez. Так называют отложенную скидку, которая возвращается в виде реальных денег уже после оформления заказа. Для ее получения вам нужно только пройти на сайт магазина по специальной ссылке. Дальше делайте покупки привычным способом.

 

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