В 2014 году этот магазин женской одежды был открыт сёстрами близнецами, а сегодня уже не раз признавался самой быстрорастущей маркой. Каждый год производство их одежды увеличивается вдвое.

Сегодня магазин 12storeez – это:

194 магазинов по всей России;



Пункты самовывоза в 320 городах;



Команда из 300 человек;



600 тыс. подписчиков в социальных сетях;



Новые коллекции одежды каждый месяц.

Здесь вы можете воспользоваться всеми стандартными способами доставки и оплаты. Любую покупку можно вернуть в течение 7 дней через курьера без дополнительной оплаты.

Скидки и промокоды 12 storeez

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