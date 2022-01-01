Не всегда финансы можно четко спланировать – непредвиденные расходы могут серьезно ударить по семейному бюджету. Выручить в таких моментах поможет микрозайм 495 Кредит: на удобном и безопасном сайте онлайн-заявка заполняется всего за несколько минут!

О компании

495 Кредит – компания, с 2021 года работающая на российском рынке микрокредитования. Здесь можно легко получить деньги на карту до зарплаты: доступная сумма займа – от 8 до 30 тысяч рублей и срок – от 10 до 15 дней по ставке до 1% в день. Поскольку организация внесена в Государственный реестр МФО, она действует согласно действующему законодательству: вас не ожидают скрытые комиссии и завышенные ставки.

Из ключевых особенностей сервиса можно выделить следующие:

Удобная возможность пролонгации займа

На рассмотрение заявки уходит не больше 3 минут

После одобрения деньги мгновенно зачисляются на карту

Чтобы взять финансы на короткий срок, заемщик должен быть в возрасте от 21 года, являться гражданином РФ с действующим паспортом, также понадобится актуальный номер мобильного телефона, банковская карточка и электронная почта. Получить средства можно на свой расчетный счет, либо на банковскую карту VISA, MasterCard, МИР. Погашение заемных средств возможно онлайн картой на сайте, либо в банке по реквизитам компании.