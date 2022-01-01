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Промокоды 495 Кредит | Октябрь 2022

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Промокоды 495 Кредит: надежный финансовый помощник

Не всегда финансы можно четко спланировать – непредвиденные расходы могут серьезно ударить по семейному бюджету. Выручить в таких моментах поможет микрозайм 495 Кредит: на удобном и безопасном сайте онлайн-заявка заполняется всего за несколько минут!

О компании

495 Кредит – компания, с 2021 года работающая на российском рынке микрокредитования. Здесь можно легко получить деньги на карту до зарплаты: доступная сумма займа – от 8 до 30 тысяч рублей и срок – от 10 до 15 дней по ставке до 1% в день. Поскольку организация внесена в Государственный реестр МФО, она действует согласно действующему законодательству: вас не ожидают скрытые комиссии и завышенные ставки.

Из ключевых особенностей сервиса можно выделить следующие:

  • Удобная возможность пролонгации займа
  • На рассмотрение заявки уходит не больше 3 минут
  • После одобрения деньги мгновенно зачисляются на карту

495 Сredit займ онлайн на карту

Чтобы взять финансы на короткий срок, заемщик должен быть в возрасте от 21 года, являться гражданином РФ с действующим паспортом, также понадобится актуальный номер мобильного телефона, банковская карточка и электронная почта.  Получить средства можно на свой расчетный счет, либо на банковскую карту VISA, MasterCard, МИР. Погашение заемных средств возможно онлайн картой на сайте, либо в банке по реквизитам компании.

Чем помогут промокоды 495 credit

Если вы любите экономию – точно стоит воспользоваться промокодом для сайта 495 Кредит: займ на карту с ним можно оформить по наиболее выгодной ставке, либо получить другие приятные бонусы. Ищите ваш купон на скидку на страницах удобного сайта-агрегатора BeriBuy: здесь свои комбинации размещают только проверенные микрокредитные компании и магазины. Использовать код несложно: скопируйте тот, который понравится вам больше всего, и указывайте его в заявке, оформляя мгновенный займ онлайн на карту!

Промокод 495 Credit

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