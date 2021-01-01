Искать для Альфа-Банк промокод на кредитную карту очень просто: нужно выбрать банк в каталоге на БериБай и просмотреть все опубликованные предложения. Они ежедневно обновляются и вам не придется перепроверять промокоды и скидки на актуальность.

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Предложения «Пятерочка» и «Перекресток» – отличный выбор для любителей супермаркетов. За каждые 10 рублей покупок 3 рубля возвращается кэшбэком в виде баллов, и уже за открытие карточки вас ждут приветственные подарочные баллы на счет. Если же вы чаще покупаете в салонах сотовой связи, пригодится кредитка Билайн. На первую покупку в данной сети вас ждет кэшбэк в размере 1000 рублей.

Кредитка «100 дней про %» отличается длинным беспроцентным периодом при лимите до 500 тысяч рублей. Без комиссии снимать наличные деньги можно до 50 тысяч рублей ежемесячно. А вот при помощи AlfaTravel часто путешествующие люди могут накапливать до 8% милями – здесь вас дополнительно ждет до 60 дней без процентов и лимит до 500 тысяч. Если вы часто летаете, выбирайте продукт «Аэрофлот» и копите мили, тратя их на следующую покупку билетов или на повышение класса обслуживания.

Кредитные карты – это хороший вариант на случай непредвиденных трат. Стоит обзавестись хотя бы одной, чтобы в любой момент иметь возможность сделать ту покупку, которая очень нужна или желанна. Выбирая одну из кредиток Альфа-Банка, вы не только получаете внутреннее спокойствие, имея под рукой запас средств, но и возможности для экономии при помощи хорошего кэшбэка.

Как оформляются данные кредитки

Любую кредитку Alfa-Bank можно оформить в режиме онлайн прямо на сайте. Достаточно выбрать подходящий для вас продукт, нажать на кнопку «Оформить» и заполнить несложную заявку. Вы оставляете свои контактные данные и получаете ответ об одобрении или отказе в ближайшие 1-2 дня. Чаще всего ответ приходит всего за пару минут. Сотрудник банка доставит готовый пластик прямо вам на дом, либо вы сможете получить его в любом отделении банка самостоятельно. Для получения обычно достаточно только паспорта. Выбирайте удобный способ и начинайте пользоваться кредитными продуктами от Альфа-Банка уже сегодня!