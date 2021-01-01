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Промокоды на кредитную карту Альфа Банка | Август 2021

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Скидки по картам Альфа-Банка – выгода в каждой покупке

Кредитные карты – это хороший вариант на случай непредвиденных трат. Стоит обзавестись хотя бы одной, чтобы в любой момент иметь возможность сделать ту покупку, которая очень нужна или желанна. Выбирая одну из кредиток Альфа-Банка, вы не только получаете внутреннее спокойствие, имея под рукой запас средств, но и возможности для экономии при помощи хорошего кэшбэка.

Разновидности кредиток

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Любой клиент Альфа-Банка может подобрать банковские услуги по своим потребностям – одни любят часто ходить по магазинам, другие регулярно путешествуют или летают на самолетах. Сегодня банк предлагает следующие разновидности кредиток:

  • кредитная карта AlfaTravel
  • кредитная карта 100 дней без %
  • кредитная карта Перекресток
  • кредитка Пятерочка
  • кредитка Билайн
  • кредитная карта Аэрофлот

Кредитка «100 дней про %» отличается длинным беспроцентным периодом при лимите до 500 тысяч рублей. Без комиссии снимать наличные деньги можно до 50 тысяч рублей ежемесячно. А вот при помощи AlfaTravel часто путешествующие люди могут накапливать до 8% милями – здесь вас дополнительно ждет до 60 дней без процентов и лимит до 500 тысяч. Если вы часто летаете, выбирайте продукт «Аэрофлот» и копите мили, тратя их на следующую покупку билетов или на повышение класса обслуживания.

Предложения «Пятерочка» и «Перекресток» – отличный выбор для любителей супермаркетов. За каждые 10 рублей покупок 3 рубля возвращается кэшбэком в виде баллов, и уже за открытие карточки вас ждут приветственные подарочные баллы на счет. Если же вы чаще покупаете в салонах сотовой связи, пригодится кредитка Билайн. На первую покупку в данной сети вас ждет кэшбэк в размере 1000 рублей.

Есть ли промокод на кредитную карту Альфа-Банка

Как и многие другие компании, Альфа-Банк активно поддерживает своих клиентов и стимулирует к совершению различных финансовых операций. Если вы ищите актуальный промокод на карту Альфа-Банка, в каталоге проверенного сервиса БериБай можно увидеть все действующие предложения. Текущие выгодные условия, выгодное оформление кредитных или дебетовых продуктов - все ограниченные по времени бонусы будут ждать вас на БериБай.

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Как оформляются данные кредитки

Любую кредитку Alfa-Bank можно оформить в режиме онлайн прямо на сайте. Достаточно выбрать подходящий для вас продукт, нажать на кнопку «Оформить» и заполнить несложную заявку. Вы оставляете свои контактные данные и получаете ответ об одобрении или отказе в ближайшие 1-2 дня. Чаще всего ответ приходит всего за пару минут. Сотрудник банка доставит готовый пластик прямо вам на дом, либо вы сможете получить его в любом отделении банка самостоятельно. Для получения обычно достаточно только паспорта. Выбирайте удобный способ и начинайте пользоваться кредитными продуктами от Альфа-Банка уже сегодня!

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