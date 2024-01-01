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Промокоды Allada School | Сентябрь 2024

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Промокоды Allada School — открывайте для себя мир возможностей

Изучение иностранного — это не только стремление к новым знаниям, но и шаг к расширению своих перспектив. Многие сталкиваются с такими проблемами, как страх общения, боязнь ошибок и недостаток времени. Часто желающие учиться не находят подходящего формата, что снижает мотивацию.

Школа изучения иностранных языков Аллада Скул предлагает решение этих проблем, создавая комфортную атмосферу для освоения языка на любом уровне и в удобном темпе. Она поможет преодолеть страхи и уверенно общаться. Используйте промики при покупке курсов и откройте для себя новые горизонты!

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О компании

Аллада — школа иностранных языков, основанная в Москве в 2011 году. Главная цель школы — сделать обучение доступным и увлекательным для каждого. Учебный процесс строится на индивидуальном подходе, что позволяет достичь максимальных результатов.

Площадка уже выпустила более 40 тысяч студентов. Из них 2 тысячи получили повышение по службе, а около 300 человек переехали за границу, открыв для себя новые горизонты. А средний балл студентов по ЕГЭ составляет 92%, что подтверждает высокое качество обучения.

Преимущества:

  • Цены на курсы устанавливаются индивидуально, с учетом потребностей каждого студента и промокодов.
  • Форматы занятий: онлайн, персональные занятия с репетитором, в офисе или в группах.
  • «Заморозка» оплаты при отсутствии возможности посещения уроков.
  • Уроки проводятся полностью на иностранном.
  • Диплом государственного образца по окончании курса.
  • Преподаватели — опытные специалисты, прошедшие строгий отбор.
  • 11 направлений для изучения.

Программы для учеников

Онлайн-курсы иностранных языков в Allada School разнообразны. Общие курсы английского для взрослых и детей включают программу General English, развивающую навыки чтения, письма, слушания и произношения. Разговорные и игровые клубы предлагают возможность практики.

Для желающих подготовиться к международным экзаменам предусмотрены специальные программы, охватывающие подготовку к сертификационным испытаниям, таким как FCE, CAE, TOEFL и IELTS. Кроме того, проводятся занятия для профессионалов в областях, таких как бизнес, юриспруденция, технологии и HR.

Предлагается корпоративное обучение английскому языку. Курсы разработаны для компаний и организаций, например, «Иностранный в офисе». Они повышают эффективность работы сотрудников через улучшение их языковых навыков.

Также в Allada School есть программы для детей от 3 лет. Они помогают освоить базу и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Промокоды Allada School — ваш первый шаг к успеху

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Рабочие купоны Allada School

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