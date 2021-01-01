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Промокоды Алло Пицца | Июнь 2021
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Доставка на дом Алло! Пицца – ваши вкусные обеды

Заказать еду, которую привезут прямо на дом – это удобно и быстро, особенно, если вы планируете ужин в большой компании или нет возможности приготовить самостоятельно. В службе доставки Алло! Пицца можно найти вкусные варианты для каждого, а регулярные акции позволят приятно сэкономить.

Информация о компании

Быстрая служба доставки на дом Алло! Пицца основана в 2000 году. Начав с одной небольшой пиццерии, фирма вскоре развилась до 18 крупных кафе, в каждом из которых действует полноценная служба доставки. Сегодня компания доставляет блюда по Москве, Санкт-Петербургу и Ростову-на-Дону. Среднее время ожидания заказа составляет всего около 35 минут, благодаря чему Алло! Пицца превосходит многих своих конкурентов. Благодаря собственному автопарку с более, чем 200 автомобилями, удается привозить все заказы без исключения вкусными и горячими. Компания радует уникальной рецептурой и удивительным вкусом всей представленной продукции.

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В ассортименте службы доставки Allopizza присутствуют следующие блюда:

  • Пицца
  • Комбо-наборы
  • Горячие закуски
  • Салаты
  • Супы и паста
  • Десерты, соусы и напитки

Чем интересны купоны Алло! Пицца

Не стоит торопиться с оформлением заказа пиццы на дом. Если хочется сэкономить, стоит подобрать для Алло! Пицца промокод – комбинацию символов, при активации которой вы получаете скидку, бесплатную доставку или другие приятные бонусы к заказу. Промокоды отличаются ограниченным сроком действия и возможностью их использования при каждом онлайн-заказе.

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Чтобы не тратить время на проверку, работает ли найденный промокод на скидку Алло! Пицца или уже устарел, лучше всего искать коды на надежных сайтах – например, на BeriBuy. Здесь любой код для интернет-магазинов и служб доставок всегда актуален. Промокоды снабжены описанием со сроком действия и условиями активации. Одни купоны можно активировать без ограничений, а для других требуется совершить определенные действия (заказ товаров не менее указанной суммы и др.).

Если вы еще ни разу не покупали в данной фирме, пригодится промокод на первый заказ. С ним можно заказать пиццу, суп или салаты со скидками и оценить качество и скорость доставки. А если в этот момент в компании действует распродажа, вполне реально увеличить свою экономию – многие промокоды сочетаются с другими скидками (например, такими, как скидка на вынос либо скидка в день рождения).

Новости и акции компании

В соответствующих разделах на сайте службы доставки Allopizza можно не только узнать все текущие акции, но и ознакомиться с последними новостями о фирме и продукции. Здесь покупатели одними из первых узнают о добавлении в меню новых блюд или возвращении легендарных хитов, могут записаться на мастер-классы по приготовлению Пепперони или Маргариты. В разделе с акциями находятся как постоянно действующие акции вроде скидки в день рождения, так и кратковременные. Сюда полезно заглянуть перед оформлением онлайн-заказа – если попасть с покупкой в «Счастливые часы» или выбирать блюда из акции, цена на них будет в разы ниже, чем при обычном заказе.

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На сайте компании allopizza.su вас уже ждет горячая «Маргарита», сытные салаты, куриные наггетсы и стрипсы – блюда на любой вкус. Остается лишь подобрать выгодный промокод на скидку на сервисе-агрегаторе промокодов BeriBuy, и можно приступать к заказу обеда или ужина прямо на дом!

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