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Промокоды НПО Анны Матари (Институт новой психологии) | Декабрь 2024

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Промокоды НПО Анны Матари — ключ к пониманию себя и окружающих

Порой, чтобы разобраться в своих чувствах и эмоциях, недостаточно просто обратиться за поддержкой к друзьям или близким. Психология может стать тем инструментом, который поможет понять себя и научиться справляться с личными проблемами.

Обучение на психолога онлайн предоставляет возможность стать профессионалом и развить навыки, которые помогут разобраться в собственных переживаниях и отношениях. Эти знания способствуют улучшению качества жизни, повышению уровня самоосознания и позволяют находить выход из сложных ситуаций.

Институт новой психологии Анны Матари предлагает программы, которые помогут вам в этом пути. Здесь можно получить ценные знания и навыки, которые пригодятся как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Чтобы приобрести курсы психолога дистанционно с дипломом с нуля по выгодной цене, обязательно используйте промокоды Института новой психологии.

Скидка на обучение психологии НПО Анны Матари

О компании

НПО Анны Матари — это онлайн-платформа, предлагающая современные подходы к психологии и самопомощи. Школа предлагает обучение на психолога дистанционно с дипломом государственного образца, что открывает возможности для получения востребованной профессии психолога-консультанта, не выходя из дома.

В команде института работают 18 опытных преподавателей, а методика основана на практических знаниях с минимальным количеством теории. Занятия интегрируют терапию и учебу, позволяя участникам прорабатывать внутренние блоки и осваивать инструменты работы с подсознанием.

Как проходит обучение

Все занятия проходят в реальном времени через Zoom, что обеспечивает активное взаимодействие, обмен опытом и углубление понимания материала. Такой подход делает образование не только полезным, но и увлекательным. Метод работы со студентами основан на изучение майндпроцессинга — подхода, который взаимодействует с бессознательным на нейроуровне. Он позволяет корректировать проблемные жизненные стратегии и установки с применением методов как традиционной, так и современной психологии.

Об основателе школы

Анна Матари — психолог с более чем 15-летним стажем. Она — автор уникального метода, который трансформирует различные аспекты жизни, названного “майндпроцессинг”. В 2015 году Анна учредила институт НПО, который быстро зарекомендовал себя, как важный центр для обучения и практической деятельности в сфере психологии.

Как один из ведущих экспертов в области трансперсональной психологии в России, Анна делится знаниями, помогая людям преодолевать внутренние барьеры и достигать гармонии. Пройдя путь от осознания жизни чужими мечтами до реализации своих, она знает, как сократить этот процесс до нескольких дней.

Анна также является писателем, сценаристом и активным общественным деятелем, вносящим значительный вклад в развитие отрасли и вдохновляющим людей на изменения. Ее методики помогают многим находить свой путь и достигать желаемых результатов.

Преимущества:

  • Занятия проходят в формате workshop, позволяя студентам задавать вопросы и работать в группах.
  • Студенты получают поддержку личного наставника.
  • Возможность рассрочки делает обучение доступнее, а промокоды помогут дополнительно сэкономить.
  • Интерактивный формат способствует обмену мнениями и созданию сообщества единомышленников.

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