Процесс получения прав часто может быть сопряжен с рядом беспокойств для будущих водителей, начиная от выбора подходящей автошколы и заканчивая освоением необходимых навыков вождения. Автошкола Баранка понимает ваши тревоги и страхи, и предлагает удобный дистанционный формат обучения вождению автомобиля с выгодой по промокодам.

О компании

Онлайн-школа Баранка представляет собой инновационный подход к образованию будущих водителей. Особенность этой платформы заключается в дистанционном обучении на водителя, а также изучении теоретической части и онлайн-тестировании по ПДД через мобильное приложение. Площадка имеет лицензию Министерства образования и заключение ГАИ. За 3 месяца вы получите права, а если обучение вам не понравится, фирма вернет деньги.

Платформа предлагает возможность выбора инструктора в зависимости от рейтинга, местоположения, доступного времени и типа автомобиля, достаточно использовать интерактивную карту города для записи на занятия. Вы можете свободно менять инструктора хоть каждый день, подбирая идеального для каждой тренировки.

Преимущества: