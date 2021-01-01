Сервис BeriBuy запускает конкурсную программу «ВВ-Бонус» для любимых клиентов. Принять участие в программе может каждый зарегистрированный пользователь сайта BeriBuy, а также подписчики нашего Telegram-канала и социальных сетей.

Принимая участия в конкурсах и акциях от BeriBuy, у пользователя есть возможность получить баллы. Суть участия проста: необходимо выполнять конкурсные задания и присылать верные ответы на электронную почту. Среди всех участников, приславших правильные варианты ответов, при помощи генератора случайных чисел будут выбраны счастливчики, которые смогут получить баллы на свою банковскую карту. Также могут участвовать в конкурсах ценные подарки. Чтобы получить свой подарок или баллы, достаточно оставить контактные данные: ФИО, город и адрес проживания, телефон и электронную почту.

Каждый выигравший участник получит уведомление о своей удаче на телефон либо почту с запросом реквизитов банковской карты для перечисления бонусных баллов. Время на ожидание ответа от победителя – 15 дней. В случае неполучения ответа от победителя в данный срок выигранные баллы будут возвращены в призовой фонд для следующих конкурсов.

Креативность участника оценивается отдельно компанией BeriBuy.

Один человек может принять участие в каждом конкурсе по одному разу. Готовые ответы, соответствующие условиям конкурса, необходимо высылать на электронную почту _____. Детальная информация и правила программы размещены на странице _______.