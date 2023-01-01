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О компании
Билет Клаб 10 лет создает развлекательные программы и организует тематические спектакли и семейные представления, компания провела 1000+ мероприятий в Москве, которые посетило более миллиона человек.
Причины, по которым клиенты всегда остаются довольны:
- более 20 лицензионных программ с участием популярных персонажей – Фиксики, Буба, Ми-ми-мишки, Царевны, Три кота, и др.;
- возможность вернуть до 100% стоимости или обменять билеты на другие даты;
- постоянные розыгрыши призов, бонусы и подарки для пользователей сервиса.
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