Промокоды Bookriver | Апрель 2023
Электронное собрание от известного издательства
Больше не придется искать удобные ресурсы в поиске интересной книги – современная литературно-издательская площадка Bookriver предлагает огромное собрание сочинений от талантливых авторов по разумным ценам.
О площадке
Онлайн-библиотека Bookriver предлагает широкий ассортимент художественной литературы, а также представляет собой надежный стартап для авторов, мечтающих найти своего читателя. Присмотрите интересные экземпляры благодаря «умной» рекомендации: площадка самостоятельно подберет литературу под ваш вкус.
Для авторов
Начните творческий путь в Букривер: внутренние алгоритмы сервиса проанализируют интересы читателей и сформируют для вас целевую аудиторию. Минимальная комиссия за публикацию и возможность оформления статуса «Самозанятого» непосредственно в сервисе – персональная возможность построить свою авторскую карьеру с нуля.
Для читателей
Клиенты найдут здесь приятную возможность сэкономить – сервис регулярно объявляет акции и дарит промокоды Bookriver. Есть и возможность присоединиться к сообществу Букривер - читать онлайн бесплатно без регистрации можно уже сейчас на сайте.
Выгода для всех клиентов:
- Постоянная поддержка
- Низкие цены и комиссии
- Распродажи и купон на скидку
Используй купон на скидку и плати меньше
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