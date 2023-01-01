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Электронное собрание от известного издательства

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О площадке

Онлайн-библиотека Bookriver предлагает широкий ассортимент художественной литературы, а также представляет собой надежный стартап для авторов, мечтающих найти своего читателя. Присмотрите интересные экземпляры благодаря «умной» рекомендации: площадка самостоятельно подберет литературу под ваш вкус.

Для авторов

Начните творческий путь в Букривер: внутренние алгоритмы сервиса проанализируют интересы читателей и сформируют для вас целевую аудиторию. Минимальная комиссия за публикацию и возможность оформления статуса «Самозанятого» непосредственно в сервисе – персональная возможность построить свою авторскую карьеру с нуля.

Для читателей

Клиенты найдут здесь приятную возможность сэкономить – сервис регулярно объявляет акции и дарит промокоды Bookriver. Есть и возможность присоединиться к сообществу Букривер - читать онлайн бесплатно без регистрации можно уже сейчас на сайте.

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