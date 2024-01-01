Знания новейших инноваций — отличный навык, который пригодится вашему малышу в будущем. Ведь компьютер стал неотъемлемой частью современной жизни. Если вы размышляете, как помочь чаду развиваться в мире высоких технологий, обратите внимание на PIXEL — школу программирования для детей. Она поможет научиться программированию с нуля ребенку, а также формированию компьютерной грамотности младших школьников.

О компании и ассортименте

Пиксель — это курсы по программированию и робототехнике онлайн и очно. Компания имеет сеть филиалов по всей Москве и Подмосковью.

Над созданием программ работает команда профессиональных методистов. Их целью является качественное и интересное обучение без сложной теории. Все преподаватели проходят строгий отбор и профессиональную подготовку. Также фирма имеет образовательную лицензию, а это значит, эффективность обучения подтверждена в соответствии с государственными требованиями.

Площадка предлагает выбор из большого количества программ, все они нацелены на развитие важных навыков, в зависимости от возраста и интересов. В каталоге школы, кроме курсов программирования и робототехники для детей, найдете и множество других. Например: курсы графического дизайна для детей онлайн, уроки компьютерной грамотности для детей, курсы веб-дизайна с нуля для школьников, курс по программированию Python для школьников, создание сайтов, игр и многое другое.

Как проходят занятия

В PIXEL занятия для детей по программированию проходят в разных форматах. Вы можете подобрать подходящий именно вашему чаду. Есть очные уроки, которые проходят в мини-группах по 9-12 человек. Кабинеты оборудованы всем необходимым. А если вас интересует дистанционное обучение, школа предлагает онлайн-варианты в группах или индивидуальные уроки.

В PIXEL курсы программирования разработаны специально для учеников с учетом их возраста и уровня подготовки. Обучение проходит с помощью игровых техник и интерактива. Это помогает изучать сложные вещи без потери интереса. Для мотивации организаторы начисляют ученикам “Пиксель баллы” за успешное прохождение модулей. Их можно использовать на специальной ярмарке для приобретения интересных вещей.

Для лекций, которые проходят в дистанционном режиме, разработана собственная цифровая платформа. Ученики будут работать с реальными проектами, которые помогут приобрести именно практические навыки.

Бесплатные материалы

Площадка предлагает бесплатные видеоуроки и даже целые программы. Среди них вы найдете марафон по программированию для 7 - 15 лет, создание игр с нуля на языке Lua, а также курс по программированию Python для детей. Это хорошая возможность понять, подходит ли будущему программисту данный формат, и затем совершить выгодную оплату с промокодом.

Преимущества: