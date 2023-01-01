Промокоды (Кредиттер) Creditter | Март 2023
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О Кредиттер
Creditter – онлайн-площадка, где оформить микрозайм можно круглосуточно. Достаточно иметь под рукой паспорт и соответствовать возрасту 21-65 лет, чтобы подать заявку. Оформляются займы Кредиттер на именную банковскую карточку, а при повторных заявках – на счет, по системе Контакт, на QIWI-кошелек.
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