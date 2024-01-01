Вы хотите порадовать близкого человека цветами, но сложно выбрать оптимальный вариант? Доставка задерживается, а выбранная композиция на фото выглядит лучше, чем в реальности? Такие ситуации могут испортить настроение и свести на нет все усилия по созданию приятного сюрприза.

Магазин «Цветовик» помогает избежать подобных сложностей. Здесь вы найдете свежие букеты, собранные профессионалами, а быстрая доставка гарантирует, что ваш презент прибудет вовремя и сохранит свой идеальный вид. К тому же, вы можете сэкономить с промокодом от Цветовик для скидки на первый заказ.

О компании

Цветовик — доставка цветов, которая позволяет радовать близких свежими и красивыми цветами. Больше 12 лет сеть является одной из крупнейших розничных цветочных фирм в России, предлагая удобный и надежный сервис доставки. Оформить ее можно за считанные минуты, а промокоды Цветовик для скидки подарят дополнительную выгоду, превращая получение букета в приятный знак внимания.

Площадка предлагает широкий ассортимент, включая букеты цветов на любой случай, свадебную флористику, авторские композиции, торты, грунты и удобрения, а также декор для интерьера. Это позволяет выбрать не только идеальный подарок, но и стильное украшение для дома или офиса.

Растения поставляются напрямую с плантаций в Эквадоре, Амстердаме, Израиле и не только. Их размещают на собственном складе Цветовика, где созданы оптимальные условия для сохранения свежести и продления срока жизни. Это гарантирует, что каждый букет будет выглядеть идеально и радовать получателя как можно дольше.

Флористы — опытные дизайнеры, которые используют редкие и экзотические растения для создания неповторимых композиций. Каждое оформление отличается вниманием к деталям и оригинальностью, превращаясь в настоящее произведение искусства. Если возникают вопросы по выбору или оформлению заказа, обратиться за консультацией можно в call-центр, где специалисты помогут с выбором подходящего варианта.

Преимущества: