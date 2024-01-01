Ваш кроха увлекается компьютером и технологиями, но вы не знаете, как правильно направить этот интерес? Поиск качественного ИТ-обучения для детей, которое не перегружает школьную программу и действительно увлекает, может стать настоящей проблемой. Именно здесь на помощь приходит EasyCode — школа программирования для детей. В ней занятия адаптированы под детский возраст, интересны и проходят в удобное время. Опытные наставники всегда готовы помочь, а гибкий график позволит легко вписать изучение нового в расписание. К тому же, используя промокоды, можно существенно сэкономить на обучении.

О компании

Есикод — платформа для обучения детей IT-технологиям. Это место, где ребята в возрасте с 7 до 17 лет смогут освоить навыки востребованной и высокооплачиваемой профессии. Также занятия по программированию EasyCode помогут получить комплексное развитие: улучшат внимание, логику и креативное мышление. Площадка предлагает большой выбор направлений: графический дизайн, разработка сайтов, программирование на Python и разработка игр Junior.

Курсы программирования для детей онлайн уже прошли больше 6 тысяч человек. Свыше 80 преподавателей-практиков делятся своим опытом, а уроки доступны для обучающихся из 12 стран и более 100 городов России. Это подтверждает высокий уровень доверия и качества образования, доступного в любое время и в любом месте.

Если сомневаетесь, подойдет ли вам такой формат, школа предлагает посетить первый урок бесплатно. На нем будущий программист получит индивидуальную консультацию, определится с направлением, которое ему подойдет, и создаст свой первый проект.

Преимущества: