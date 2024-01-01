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Промокоды EasyCode | Октябрь 2024

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Промокоды EasyCode — учись, создавай, вдохновляй с выгодой

Ваш кроха увлекается компьютером и технологиями, но вы не знаете, как правильно направить этот интерес? Поиск качественного ИТ-обучения для детей, которое не перегружает школьную программу и действительно увлекает, может стать настоящей проблемой. Именно здесь на помощь приходит EasyCode — школа программирования для детей. В ней занятия адаптированы под детский возраст, интересны и проходят в удобное время. Опытные наставники всегда готовы помочь, а гибкий график позволит легко вписать изучение нового в расписание. К тому же, используя промокоды, можно существенно сэкономить на обучении.

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О компании

Есикод — платформа для обучения детей IT-технологиям. Это место, где ребята в возрасте с 7 до 17 лет смогут освоить навыки востребованной и высокооплачиваемой профессии. Также занятия по программированию EasyCode помогут получить комплексное развитие: улучшат внимание, логику и креативное мышление. Площадка предлагает большой выбор направлений: графический дизайн, разработка сайтов, программирование на Python и разработка игр Junior.

Курсы программирования для детей онлайн уже прошли больше 6 тысяч человек. Свыше 80 преподавателей-практиков делятся своим опытом, а уроки доступны для обучающихся из 12 стран и более 100 городов России. Это подтверждает высокий уровень доверия и качества образования, доступного в любое время и в любом месте.

Если сомневаетесь, подойдет ли вам такой формат, школа предлагает посетить первый урок бесплатно. На нем будущий программист получит индивидуальную консультацию, определится с направлением, которое ему подойдет, и создаст свой первый проект.

Преимущества:

  • Увлекательное и полезное времяпрепровождение за компьютером.
  • Успеваемость вырастет на 32% после 12 уроков.
  • Основы английского языка в процессе учебы.
  • Занятия в небольших группах и индивидуальные.
  • Сертификат с перечислением освоенных навыков по окончании курса.
  • Преподаватели — практики из лучших IT-компаний, которые поделятся актуальными знаниями.

Промокоды EasyCode — откройте двери в мир возможностей

Промокоды Изикод регулярно публикуются на сайте BeriBuy. Используйте купоны на скидку при покупке интересующего курса и дайте вашему малышу возможность учиться с удовольствием. Не упустите шанс сделать образование ребенка еще более выгодным и интересным с промокодами EasyCode.

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