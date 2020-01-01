ECCO – известная во всем мире сеть по продаже обуви и аксессуаров. У компании более 2 тыс. торговых точек в 88 странах мира. Она одна из немногих, кто контролирует все этапы изготовления и реализации: от выделки кожи до доставки готовой пары до покупателя. Компания пользуется большим спросом среди тех, кто любит качественные изделия из кожи.

Помимо обуви, в магазине можно найти:

Сумки.



Рюкзаки.



Портфели.



Ремни.

Компания не только продает готовые изделия, но и поставляет натуральную кожу нескольким элитным брендам. Если вы хотите приобрести обувь или сумку уровня luxury, но по доступной цене, стоит обратиться именно сюда. Если еще и попасть на акцию или найти в ЭККО промокод на скидку, такое приобретение точно не ударить по карману.

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