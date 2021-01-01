Для удобной домашней жизни незаменимы микроволновка, духовой шкаф, стиральная машина и прочая бытовая техника. Стоит сделать выбор в пользу надежного бренда Hansa, чтобы не переживать за качество техники и пользоваться ей как можно дольше.

Об истории компании

Бренд начал свою историю в 1957 году, когда на одном из немецких предприятий выпустили первую газовую плиту на основе мощностей польской компании Amica Wronki. В 1992 году открылся завод уже непосредственно на территории Польши, начавший выпускать встраиваемую технику, а через 2 года началось активное производство холодильников.

С тех пор ассортимент расширился в несколько раз, сегодня в интернет-магазине Hansa можно приобрести следующую технику:

Духовые шкафы, варочные поверхности и отдельностоящие плиты

Вытяжки

Микроволновые печи

Посудомоечные и стиральные машины

Холодильники, винные шкафы

Промокод Hansa для доступных скидок

Чтобы покупка бытовой техники для кухни не была слишком накладной, поможет сэкономить промокод Ханса. С его помощью можно получить скидки или бесплатную доставку заказа. Чтобы не проверять промокоды на актуальность (они действуют короткий срок), забирать любые действующие купоны Hansa удобно на специальном сервисе BeriBuy. Активировать купон будет несложно: скопировав его из каталога BeriBuy, нужно добавить в корзину магазина Ханса нужные вам товары. Далее комбинацию понадобится указать в красном поле в корзине и нажать кнопку «Применить», чтобы сумма уменьшилась.