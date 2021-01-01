Кондитерская продукция приобретается практически в каждой семье. Вкусные пончики или диетические слайсы от фирмы Хлебпром – находка для многих, ведь их можно заказать с доставкой на дом.

История маркета

Компания Хлебпром открыта в 1982 году, выпуская сразу 9 брендов кондитерского рынка (среди них – Усладов, Mirel, Jr. Corner и др.). Поставляя качественную продукцию, организация с 2015 года неизменно занимает свое место в топ-100 крупнейших кондитерских производителей в мире. Регулярно производитель проводит акции и распродажи.

Каталог довольно широк: