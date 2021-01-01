Промокоды Хлебпром | Сентябрь 2021
Хлебпром: интернет-магазин кондитерских изделий
Кондитерская продукция приобретается практически в каждой семье. Вкусные пончики или диетические слайсы от фирмы Хлебпром – находка для многих, ведь их можно заказать с доставкой на дом.
История маркета
Компания Хлебпром открыта в 1982 году, выпуская сразу 9 брендов кондитерского рынка (среди них – Усладов, Mirel, Jr. Corner и др.). Поставляя качественную продукцию, организация с 2015 года неизменно занимает свое место в топ-100 крупнейших кондитерских производителей в мире. Регулярно производитель проводит акции и распродажи.
Каталог довольно широк:
- Торты и маффины
- Здоровое питание, перекусы и хлебцы
- Пряники, вафли
- Пирожные, печенье, донаты
Промокод Хлебпром – покупайте выгодно
В онлайн-магазине при покупке сладких изделий можно использовать особый купон на скидку – так называемый промокод. Подобрать как промокод на первый заказ, так и купон для повторных покупок удобно при помощи сервиса БериБай. Список актуальных промокодов всегда будет под рукой, если взять сайт БериБай на заметку!
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