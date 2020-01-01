Здесь представлено белье таких марок, как Adrian, Babella, Enny, Feba, Fabio и не только.

Интернет-магазин нижнего белья Инканто – настоящий рай для тех, кто ценит качество и комфорт. Здесь удастся найти искомую позицию для женщин и мужчин подходящего размера, а также для деток.

Промокод Инканто или как можно дополнительно сэкономить на покупках?

Посещая интернет-магазин Incanto, который для многих стал одним из любимых бутиков, не забудьте посетить раздел «sale» - возможно именно сейчас действуют скидки на интересующие вас позиции.





Какие промокоды бывают?

Бесплатная доставка;



На первую покупку – может быть в виде конкретной суммы или нескольких процентов от заказа;



На определенную сумму, например, скидка 300 рублей при заказе от 3000 рублей;



Процентный промокод – чаще всего это 15%-25% на определенную стоимость покупки.

Как использовать купон Инканто?

Чтобы применить промокод Инканто в интернет-магазине, необходимо выполнить три простых шага:

Скопировать нужный вам промокод на сервисе BeriBuy;



Вставить его в специальное поле, которое находится в корзине;



Оформить заказ.





Когда бывают скидки в Инканто?

Инканто чаще всего проводит сезонную распродажу, но также бывают и предложения недели, когда можно получить скидки на нижнее белье или купальники до 50%.

Проходящие в Инканто акции – это лучшее время для покупок, ведь можно купить в два или три раза больше по сниженной цене.

А если вы подпишитесь на рассылку Incanto, то можете получить скидку 10% на первый заказ.

Немного из истории бельевого лидера мирового рынка

История модного бренда нижнего белья начинается в Италии в середине 90-х годов. Создатели Incanto стремятся создать необычный и стильный дизайн, но при этом используя только натуральные и качественные материалы. У них это получается, ведь в начале 2000-х годов компания расширяется, и нижнее белье, которое соответствует последним модным тенденциям, можно увидеть на Российском рынке.

Incanto – это стиль, качество и демократичные цены.

Капсуальная коллекция Инканто

Инканто – один из немногих магазинов, который разрабатывает собственную капсульную коллекцию нижнего белья и купальников в сотрудничестве со знаменитостями, например, была выпущена коллекция к рождеству. Модели, представленные в данной коллекции, покорили сердца ни одной девушки.

Выбор правильного размера

Большинство боятся покупать нижнее белье онлайн, так как сложно подобрать нужный размер, а примерить перед покупкой нельзя. В Инканто есть специальная размерная сетка, с помощью которой легко определить свой размер, но если все равно возникли трудности, то можно позвонить в магазин и консультант подскажет вам необходимый размер, чтобы не ошибиться с выбором.

Инканто – это не просто магазин нижнего белья, это эмоции и наслаждение.





Глобальные распродажи Инканто

Самые горячие дни в году, когда можно по максимуму сэкономить на покупках в интернет-магазине нижнего белья – это КиберПонедельник и Черная Пятница Инканто.

Также не забываем, что есть и еще одна возможность начать экономить на покупках – это кэшбэк. Все что нужно сделать, это перейти на нашем ресурсе по ссылке в интересующий вас online-бутик и совершить покупку, как это вы делали ранее.