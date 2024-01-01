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Промокоды Институт Медицины | Декабрь 2024

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Промокоды Институт Медицины — развивайте навыки и экономьте

Медицинским работникам необходимо регулярное обновление знаний, чтобы соответствовать текущим требованиям и стандартам. Дополнительное медицинское образование от НАМО им. Бородина предлагает удобный способ повышения квалификации и профессиональной переподготовки без отрыва от работы. Это идеальное решение для специалистов, стремящихся применять передовые практики и технологии в своей работе. А если хотите сэкономить, то обязательно используйте промокоды.

Скидка на медицинские курсы онлайн ИМО

О компании

ИМО — центр дополнительного медицинского образования, предоставляющий медицинское образование дистанционно. Фирма предлагает более 120 программ обучения для стоматологов, врачей, косметологов, фармацевтов и других специалистов. Учебные программы проводятся онлайн, и по их завершении выдаются дипломы государственного образца. Это позволяет учащимся гибко планировать своё время и совмещать обучение с работой.

Кому подходит обучение в Институте Медицины

Институт Медицины предлагает широкий ассортимент дистанционных образовательных дисциплин. Здесь вы найдете программы для врачей и фармацевтов, которые стремятся обновить знания, сменить специализацию или восстановить профессиональную деятельность после перерыва, включая курсы НМО. Средний медперсонал имеет возможность углубиться в специфические аспекты медицины.

Для специалистов без медицинского образования предлагаются курсы по нутрициологии и эстетической косметологии. Также предоставляется возможность обучения по программам начиная с базового уровня с аттестатом об окончании 11 классов, результатом которых являются сертификаты, подтверждающие квалификацию.

О формате и преимуществах

Слушатели могут погружаться в учебный процесс через разнообразные материалы, включая видеолекции, презентации, текстовые лекции, а также обширный выбор профессиональной литературы и дополнительных ресурсов. Доступный набор тестов для самостоятельной подготовки к аккредитации позволяет эффективно закреплять полученные знания.

Преимущества:

  • Строгое соответствие всех программ требованиям и приказам Минздрава РФ, гарантирующее высокое качество.
  • Быстрая выдача документов установленного образца и оперативное внесение данных в ФИС ФРДО, обеспечивающие легальность и официальное признание квалификации.
  • Круглосуточный доступ к учебной платформе, позволяющий слушателям учиться в удобное для них время.
  • Возможность зачисления на курсы в любой период года, что делает обучение максимально гибким.
  • Преподаватели с глубокими знаниями и богатым опытом работы в медицинской сфере, что повышает эффективность учебного процесса.

Промокоды Институт Медицины — станьте профессионалом с выгодой

Вы можете значительно сэкономить при получении новых навыков, используя промокоды ИМО, которые доступны на платформе BeriBuy. Купоны на скидку постоянно обновляются и предоставляют вам возможность приобрести курсы по сниженной цене. Введите промокод в специальное поле при оформлении покупки, чтобы активировать скидку. Это прекрасный способ получить качественные услуги и при этом существенно сократить расходы. Инвестируйте в свое развитие с Институтом Медицины и делайте это экономично с промокодами от БериБай.

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