Площадка по продаже китайских товаров Джум известна практически во всем мире. Благодаря такой популярности магазин ежедневно посещают сотни тысяч человек, и чтобы поддерживать их лояльность, площадка активно продвигает возможность использовать промокод на Джум – специальный буквенно-цифровой код, действующий короткий срок и дающий покупателю скидку, бесплатную доставку или подарок к вашему заказу через интернет. Секретные коды уникальны и найти из можно на специальных сайтах-агрегаторах, одним из которых является сайт БериБай.

Как появился Джум – история развития площадки

Популярная интернет-площадка товаров из Китая, Японии и Южной Кореи была создана в 2016 году. Через пару лет компания запустила собственную логистическую фирму, что позволило начать доставлять товары не только внутри Китая, но и в другие страны. Чтобы набрать больше лояльных покупателей, Джум трижды запускал крупные рекламные акции – в октябре 2017 года, июне 2018 и сентябре 2018 года. В итоге уже к 2019 году площадке удалось занять 15 место в перечне крупнейших ТВ-рекламодателей. Сегодня доставка осуществляется в более чем 100 стран мира, занимая второе место по доставке китайских товаров после площадки Алиэкспресс. Доля онлайн-рынка китайских товаров в России у площадки Джум составляет уже 5,1%, практически каждый третий житель России хотя бы раз в жизни совершал онлайн-заказ товаров на данной площадке, и каждый второй посещал ее с целью познакомиться с представленным ассортиментом.





Огромный ассортимент для любого покупателя

Заглянув на сайт интернет-площадки Джум, вас приятно удивит обилие предлагаемого ассортимента. Здесь можно найти все, от предметов женского гардероба до товаров для животных или декоративных элементов. В большом каталоге вы сразу сможете оценить все, что можно заказать на Джум, все представленные здесь товары поделены на удобные категории:

Красота и здоровье, косметика;



Одежда и обувь, детские товары;



Товары для дома;



Автомобили и мотоциклы;



Спорт и отдых.

Вести поиск товаров можно напрямую по каталогу, через поисковую строку. Все товары покупатели могут фильтровать по любым удобным параметрам, начиная от размера или фасона одежды, и заканчивая цветом, ценой по возрастанию или убыванию, материалов и др.

Как получить действующий промокод на скидку Джум

Если вы планируете в ближайшее время совершать покупки на данной площадке, стоит заранее подобрать все активные промокоды на джум бесплатно – сегодня это можно сделать на специальном сайте-агрегаторе БериБай. Сюда попадают только актуальные купоны для множества интернет-магазинов.

Чтобы найти на БериБай все действующие промокоды на Джум, достаточно будет найти магазин в каталоге, либо написать его название в поисковой строке вверху сайта. Далее осталось только скопировать наиболее подходящий для вас купон Joom и вставить его во время оформления онлайн-заказа прямо на сайте магазина. Вы тут же увидите, как изменилась сумма к оплате, либо появится информация о полагающихся вам бонусах – ведь коды могут быть не только скидочными, но и дарить подарок к заказу, либо бесплатную доставку.





Не забывайте копировать код перед совершением покупки – если вы не вставите его при оформлении на сайте, получить скидку или подарок не получится.