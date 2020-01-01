Промокоды Joom (Джум) | Ноябрь 2020
Где найти промокод на Джум: покупаем со скидками
Площадка по продаже китайских товаров Джум известна практически во всем мире. Благодаря такой популярности магазин ежедневно посещают сотни тысяч человек, и чтобы поддерживать их лояльность, площадка активно продвигает возможность использовать промокод на Джум – специальный буквенно-цифровой код, действующий короткий срок и дающий покупателю скидку, бесплатную доставку или подарок к вашему заказу через интернет. Секретные коды уникальны и найти из можно на специальных сайтах-агрегаторах, одним из которых является сайт БериБай.
Как появился Джум – история развития площадки
Популярная интернет-площадка товаров из Китая, Японии и Южной Кореи была создана в 2016 году. Через пару лет компания запустила собственную логистическую фирму, что позволило начать доставлять товары не только внутри Китая, но и в другие страны. Чтобы набрать больше лояльных покупателей, Джум трижды запускал крупные рекламные акции – в октябре 2017 года, июне 2018 и сентябре 2018 года. В итоге уже к 2019 году площадке удалось занять 15 место в перечне крупнейших ТВ-рекламодателей. Сегодня доставка осуществляется в более чем 100 стран мира, занимая второе место по доставке китайских товаров после площадки Алиэкспресс. Доля онлайн-рынка китайских товаров в России у площадки Джум составляет уже 5,1%, практически каждый третий житель России хотя бы раз в жизни совершал онлайн-заказ товаров на данной площадке, и каждый второй посещал ее с целью познакомиться с представленным ассортиментом.
Огромный ассортимент для любого покупателя
Заглянув на сайт интернет-площадки Джум, вас приятно удивит обилие предлагаемого ассортимента. Здесь можно найти все, от предметов женского гардероба до товаров для животных или декоративных элементов. В большом каталоге вы сразу сможете оценить все, что можно заказать на Джум, все представленные здесь товары поделены на удобные категории:
- Красота и здоровье, косметика;
- Одежда и обувь, детские товары;
- Товары для дома;
- Автомобили и мотоциклы;
- Спорт и отдых.
Вести поиск товаров можно напрямую по каталогу, через поисковую строку. Все товары покупатели могут фильтровать по любым удобным параметрам, начиная от размера или фасона одежды, и заканчивая цветом, ценой по возрастанию или убыванию, материалов и др.
Как получить действующий промокод на скидку Джум
Если вы планируете в ближайшее время совершать покупки на данной площадке, стоит заранее подобрать все активные промокоды на джум бесплатно – сегодня это можно сделать на специальном сайте-агрегаторе БериБай. Сюда попадают только актуальные купоны для множества интернет-магазинов.
Чтобы найти на БериБай все действующие промокоды на Джум, достаточно будет найти магазин в каталоге, либо написать его название в поисковой строке вверху сайта. Далее осталось только скопировать наиболее подходящий для вас купон Joom и вставить его во время оформления онлайн-заказа прямо на сайте магазина. Вы тут же увидите, как изменилась сумма к оплате, либо появится информация о полагающихся вам бонусах – ведь коды могут быть не только скидочными, но и дарить подарок к заказу, либо бесплатную доставку.
Не забывайте копировать код перед совершением покупки – если вы не вставите его при оформлении на сайте, получить скидку или подарок не получится.
«Фишки» магазина
Разобравшись, как получить промокод на Джум, вы уже получаете немалую выгоду – однако, это еще не все возможные бонусы. Прямо на сайте магазина можно увидеть интересный раздел «акции недели» - сюда попадают товары с ограниченными по времени скидками от 10 до 70%. Отдельно можно также знакомиться с интересными товарами по специальным рубрикам внизу сайта – например, набор заядлого садовода, всё для пляжа и водных игр, отдых на свежем воздухе, товары из разных стран и многое другое.
В обязательном порядке китайский интернет-магазин Joom участвует в таких крупных акциях Интернета, как Черная пятника и Киберпонедельник. В такие дни скидки на все товары на Джум могут достигать 80-90%, акции обычно ограничены сроком и пользуются огромной популярностью среди любителей онлайн-шопинга.
Главная фишка магазина – возможность накапливать специальные бонусные баллы. Для этого при заказе необходимо пользоваться мобильным приложением, за регистрацию в нем вы получите 20 баллов. Чтобы понять, как получить баллы на Джум бесплатно, достаточно просто совершать покупки через приложение – с каждой покупки на ваш внутренний счет зачисляется 1% от стоимости совершенного заказа. Также получить бонусы можно в рамках акций, размещаемых на сайте магазина – от подобных покупок можно возвращать до 10% от стоимости товаров бонусными баллами. Оплатить накопленными баллами можно любые товары, достаточно добавить их в корзину и во время оформления заказа поставить галочку в пункте «купить за баллы». Перед этим убедитесь, что суммы баллов хватает для полной оплаты выбранных вами товаров.
Баланс баллов проверить можно в любой момент после авторизации в мобильном приложении. Стоит отметить, что зачисляться баллы после покупки могут не сразу, а на протяжении нескольких дней – сразу под общей суммой баллов можно перейти по ссылке «история начислений» и проверить все поступления. Важный момент – срок действия бонусов около 180 дней, поэтому не стоит долго их накапливать, лучше оперативно пользоваться ими и тем самым получать экономию практически с каждой покупки.
Выгодная экономия с каждого онлайн-заказа
Участвуя в подобных акциях и дополнительно использовав к ним актуальный купон на скидку Джум, вы получите максимальную экономию своих денег – а значит, больше средств останется на совершение следующих покупок по не менее выгодным условиям. Главное, вовремя посещать сайт БериБай и не забывать копировать оттуда понравившийся вам промокод Joom. Повышайте свою лояльность и радуйте себя новыми онлайн-покупками с популярной китайской площадки Джум!
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