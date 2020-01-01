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Промокоды KitchenAids | Ноябрь 2020

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KitchenAids

KitchenAids – это премиум бренд помощников для кухни. Качественные материалы, надежная сборка: они прослужат вам не один год. Для выгодной покупки воспользуйтесь Kitchenaid промокодом.

 

О бренде

 

Компания существует с 1919 года. Первая разработка американского бренда – это стационарный блендер.


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Они же являются самыми популярными товарами компании и по сей день. Профессиональные пекари предпочитают именно миксеры KitchenAids, но ассортимент ими не ограничивается.

Здесь вы найдете:

 

 

  • Стандартную кухонную технику: чайники, тостеры, микроволновки;




    •  
  • Кофемашины, кофемолки;

  • Крупную бытовую технику, например, холодильники, плиты;



    •  
  • Ручные миксеры, блендеры;

  • Посуду, дополнительные аксессуары.


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От Китчен Эйд в интернет-магазине вы получите функциональную, качественную, стильную технику.

 

 

 

 

Промокоды и кэшбэк KitchenAids

Техника этого бренда отличается качеством и своими ценами. Если ждать акций, распродаж и отдельных скидок вы не хотите, попробуйте воспользоваться промокодом.


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