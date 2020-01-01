KitchenAids – это премиум бренд помощников для кухни. Качественные материалы, надежная сборка: они прослужат вам не один год. Для выгодной покупки воспользуйтесь Kitchenaid промокодом.

О бренде

Компания существует с 1919 года. Первая разработка американского бренда – это стационарный блендер.





Они же являются самыми популярными товарами компании и по сей день. Профессиональные пекари предпочитают именно миксеры KitchenAids, но ассортимент ими не ограничивается.



Здесь вы найдете:

Стандартную кухонную технику: чайники, тостеры, микроволновки;









Кофемашины, кофемолки;



Крупную бытовую технику, например, холодильники, плиты;







Ручные миксеры, блендеры;



Посуду, дополнительные аксессуары.





От Китчен Эйд в интернет-магазине вы получите функциональную, качественную, стильную технику.