Сегодня IT-профессии становятся одними из самых востребованных и прибыльных. Дети могут начать создавать свои собственные приложения или игры, и даже зарабатывать на этом с 14 лет. Чем раньше они начнут развиваться в этом направлении, тем больше возможностей откроется перед ними в будущем. Котокод — школа программирования для детей, которая поможет освоить навыки кодинга и разработки, превращая хобби в полезное занятие. А с актуальными промокодами покупка курсов станет еще более выгодной.

О компании

Котокод — детская школа программирования. Она помогает развить реальные навыки в области IT через практику. Уже более 75 000 индивидуальных проектов были созданы выпускниками школы, и эти работы стали частью их портфолио. Здесь работает более 120 преподавателей-практиков, что гарантирует высокое качество образования и реальный опыт в разработке компьютерных игр.

Если ученик только начинает интересоваться технологиями, то уроки программирования с нуля для детей в Kotokod — отличная возможность для старта. Школа предлагает онлайн-курсы программирования для детей, которые подстраиваются под уровень знаний каждого ученика. Важный плюс — возможность выбора между индивидуальными занятиями и групповыми уроками, что делает обучение гибким и удобным.

Kotokod — это часть онлайн-школы «99 баллов», известной своим богатым опытом в сфере онлайн-образования и предоставляющей высококачественные образовательные услуги. Платформа также имеет образовательную лицензию, что подтверждает её высокий профессиональный стандарт.

Преимущества:

Бесплатный первый урок для знакомства с Python, Scratch, Unity и Roblox

Индивидуальный подход к каждому студенту

Практическое обучение с реальными проектами: до 30 проектов в портфолио

Преподаватели с высоким уровнем компетенции

Постоянные скидки и акции по промокодам

Об обучении и ассортименте

Платформа для онлайн-обучения Котокод предлагает детям от 8 до 17 лет увлекательное и эффективное изучение нового. Для новых учеников доступен бесплатный первый урок, на котором преподаватель определяет уровень знаний и подбирает подходящую программу.

Курсы подходят как для новичков, так и для более опытных студентов. С первых занятий они погружаются в мир кодинга, начиная с программирования на Python с нуля или изучая основы на визуальных примерах – в зависимости от своего опыта и интересов.

Также доступен курс Scratch программирования, где ребята через простые визуальные блоки создают свои первые анимации, развивая логическое мышление и креативность.

Для более продвинутых учеников Котокод предлагает курсы по разработке игр на Unity и созданию игр в Роблокс. Здесь дети осваивают движки для создания игр, с помощью которых они могут создавать 3D-модели и интерактивные миры, а также изучать основы гейм-дизайна и не только.

Опытные педагоги сопровождают учеников на каждом шаге – объясняют сложные понятия простым языком, отвечают на вопросы и вдохновляют на дальнейшие достижения.

И не забывайте: с помощью промокода вы сможете получить значительную скидку, делая первый шаг вашего чада к будущей IT-профессии еще более доступным.