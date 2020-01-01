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Промокоды Летуаль | Ноябрь 2020

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Интернет-магазин Летуаль: роскошь ближе, чем кажется

У многих на слуху крупный интернет-бутик Летуаль, где можно приобрести косметику и парфюмерию от Dior, Calvin Klein и других крупных брендов. Постоянные покупатели уже давно знают о множестве скидок и бонусов, а новички удивляются, почему Летуаль делает такие скидки. Секрет прост: повышая лояльность покупателей, бутик получает огромное количество постоянных клиентов, которые, в свою очередь, могут экономить на каждом онлайн-заказе или розничной покупке. Подобрать для Летуаль промокод на скидку вы всегда можете на этом сайте BeriBuy.


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От одного магазина к федеральной сети

 

 

В 1997 году в Москве открылся для посетителей первый розничный магазин Летуаль. Чуть позже руководство приняло решение попробовать новый формат – и в 2009 году магазин открылся в формате супермаркета. Уже в 2011 году мир увидел собственный бренд от Летуаль – с невероятными ароматами и уникальными косметическими средствами. Магазин успешно охватил более 200 городов России, открыв около 900 розничных точек, каждый день точки посещают тысячи людей.


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Сегодня Летуаль – это не только крупная сеть розничных магазинов, но и популярный интернет-магазин с невероятным выбором косметики и аксессуаров для повседневной жизни и праздничных вечеров. Стоит обратить внимание, что интернет-бутик приятно радует возможностью делать поиск по любимым брендам – для этого на сайте создан специальный раздел. При этом в интернет-магазине действуют практически все условия, акции и дисконтные карты, которыми покупатели могут воспользоваться в розничных бутиках.

 

 

 

Подарочный купон Летуаль – какие бонусы вас ждут

 

Как и любой крупный онлайн-бутик, Летуаль активно участвует в программе с промокодами и акциями. Для магазина letu промокод можно встретить в разных вариантах – он может дать скидку в виде фиксированной суммы или определенного процента от вашего заказа, подарить бесплатную доставку или дать возможность поучаствовать в закрытой акции от магазина. Существует и промокод Летуаль на первый заказ онлайн, когда покупатель может получить приятный бонус в виде скидки или бесплатной доставки, совершая свою первую покупку в этом интернет-магазине – это отличное повышение лояльности.

 

Чтобы использовать промокоды Летуаль, нужно найти самый подходящий для вас купон на сайте-агрегаторе кодов (к примеру, на сайте БериБай), скопировать его и вставить во время оформления онлайн-заказа в специально выделенную строку.


Промокоды Летуаль

 

 

 

В поисках ответа на вопрос, как получить промокод в Летуаль на скидку, не забывайте – коды ограничены по сроку действия, поэтому важно брать их только на проверенных ресурсах. На сайте БериБай все коды и купоны для сотен интернет-магазинов ежедневно актуализируются. Здесь можно найти промокод Лэтуаль для интернет-магазина, который точно будет действующим и позволит получить скидку или подарок к заказу.

 

 

Чем можно побаловать себя

Ассортимент Летуаль удивит даже самых искушенных – в огромном каталоге вас будут ждать лучшие парфюмерные композиции от известных брендов, качественные тональные средства и уходовая косметика. Помимо повседневных средств, здесь можно приобрести всемирно известные – например, стильный блекс для губ Burberry kisses lip lacquer или мужской аромат Moustache от Rochas. Для удобства все товары поделены на категории:

  • Макияж – средства для губ, глаз, лица и ногтей;

  • Парфюмерия – мужские и женские ароматы;

  • Уход за кожей – очищающие, увлажняющие и питательные средства;

  • Уход за волосами – шампуни, кондиционеры, маски и бальзамы;

  • Мужчинам – пены и бальзамы для бритья, аксессуары, дезодоранты.

Акции, распродажи, подарки – все лучшее для клиентов

Летуаль онлайн-магазин готов удивить вас не только богатым ассортиментом и выгодными промокодами, но и различными выгодными мероприятиями. Целый раздел в каталоге посвящен акциям для любимых покупателей – здесь вы найдете увеличенные скидки на определенные категории товаров, приятные подарки, а также повторяющиеся акции – к примеру, в Летуаль скидка в день рождения предоставляется каждому клиенту без исключения. Используя промокоды вместе с акциями из указанного раздела, вы легко ответите на вопрос, как получить максимальную скидку в Летуаль.


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Обратите внимание и на отдельный раздел с брендами – они удобно сортированы по алфавиту и позволяют искать нужные вам средства и парфюмерию исключительно по любимой марке.

 

 

 

Скидочные карты бутика – как экономить по максимуму

 

Любой покупатель магазина может стать обладателем одной из четырех карт от бутика Л'Этуаль. Дисконтные карты существуют в пластиковом виде и в виртуальном, чтобы пользоваться ими можно было как в розничных магазинах, так и посетив интернет-магазин. Карты делятся в зависимости от суммы совершаемого заказа и предоставляемых клиенту привилегий – вы легко можете получить каждую из них:

 

  • Рубиновая карта – дает скидку 10%, выдается при заказе от 399 рублей;

  • Сапфировая – дает скидку 15%, выдается за покупку от 3 тысяч;

  • Аметистовая – скидка в размере 20%, выдается при покупке от 15 тысяч;

  • Бриллиантовая карта Летуаль – вас приятно удивит, сколько процентов скидка - она достигает максимальных 25% и оформляется за покупки от 25 тысяч рублей.


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Найдя действующие промокоды и пролистав огромный, красочный каталог онлайн-бутика, а также разобравшись, какие бывают карты Летуаль для получения скидок на покупки, вы однозначно порадуете себя яркими косметическими или парфюмерными новинками от интернет-магазина Летуаль по доступной стоимости. Роскошь ближе, чем кажется – достаточно заглянуть на сайт Л'Этуаль и приступить к выбору!

 

 

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